Почему нельзя сжигать опавшие листья: что гласит экология и закон

В засушливых условиях сжигание стерни может легко выйти из-под контроля и привести к масштабным пожарам.

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Почему нельзя сжигать стерню и опавшие листья/ Коллаж Главред, фото ecospectrans.com.ua, flickr (Jobs For Felons Hub)

В Украине вопрос о сжигании листвы и травы становится все более актуальным и острым, так как это явление не только противозаконно, но и наносит серьезный ущерб окружающей среде и здоровью людей. Законодательство предусматривает строгие меры ответственности за подобные действия, однако практика показывает, что это явление остается распространенным. Рассмотрим проблему сжигания листвы и травы в Украине, а также последствия, которые оно несет за собой.

Почему нельзя сжигать опавшие листья

Такие действия вполне опасны и для окружающей среды, и для жизни человека:

Загрязнение воздуха. При сжигании листьев выделяются вредные вещества, такие как углекислый газ, монооксид углерода, летучие органические соединения и твердые частицы. Эти вещества могут ухудшить качество воздуха, повышая риск респираторных заболеваний и аллергий у людей, особенно у детей и пожилых.

При сжигании листьев выделяются вредные вещества, такие как углекислый газ, монооксид углерода, летучие органические соединения и твердые частицы. Эти вещества могут ухудшить качество воздуха, повышая риск респираторных заболеваний и аллергий у людей, особенно у детей и пожилых. Угроза для здоровья. Вдыхание дыма от горящих листьев может привести к проблемам с дыхательными путями, астме, головной боли и другим здоровьесберегающим последствиям.

Вдыхание дыма от горящих листьев может привести к проблемам с дыхательными путями, астме, головной боли и другим здоровьесберегающим последствиям. Опасность возникновения пожаров. Сжигание листьев может спровоцировать неконтролируемые пожары, особенно в засушливые периоды, что представляет угрозу не только для окружающей среды, но и для человеческих поселений.

Сжигание листьев может спровоцировать неконтролируемые пожары, особенно в засушливые периоды, что представляет угрозу не только для окружающей среды, но и для человеческих поселений. Нарушение питательного цикла почвы. Листья, естественным образом разлагаясь, обогащают почву питательными веществами. Сжигание листьев удаляет эти вещества из цикла, ухудшая качество почвы.

Почему нельзя сжигать стерню

Сжигание стерни после уборки урожая является традиционной агротехнической практикой, используемой для быстрой очистки поля от остатков растений. Однако этот метод имеет серьезные негативные последствия, которые могут в долгосрочной перспективе нанести вред как окружающей среде, так и сельскому хозяйству.

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Сжигание стерни приводит к немедленному уничтожению органического материала, который мог бы в противном случае разлагаться и обогащать почву питательными веществами. Это разложение способствует улучшению структуры почвы, повышению ее плодородия и водоудерживающей способности. Когда стерня сжигается, все эти питательные вещества теряются, в результате чего почва становится беднее, что может привести к снижению урожайности в будущем.

Сжигание листвы и травы в военное время В период действия военного положения в Украине поджог сухой растительности может квалифицироваться как диверсия. В марте 2023 года Верховная Рада внесла поправки в Уголовный кодекс, расширив ответственность за преступления против национальной безопасности в условиях военного положения. Так, статья 113 "Диверсия" была дополнена умышленными поджогами, включая поджог сухой растительности.

Кроме того, процесс сжигания высвобождает в атмосферу большое количество углекислого газа, монооксида углерода и других вредных газов, способствующих изменению климата и глобальному потеплению. Эти газы ухудшают качество воздуха, что может привести к респираторным заболеваниям у людей, живущих в сельских и прилегающих к ним районах.

Кроме того, есть риск возникновения пожаров. В засушливых условиях сжигание стерни может легко выйти из-под контроля и привести к масштабным пожарам, уничтожающим не только сельскохозяйственные угодья, но и природные экосистемы, жилые дома и инфраструктуру.

Какие штрафы грозят за сжигание опавших листьев

Сжигание листвы и травы в Украине является противозаконным и влечет за собой административные и в некоторых случаях уголовные санкции. Это нарушение норм, регулирующих благоустройство населенных пунктов, а также положений закона "Об охране атмосферного воздуха".

За поджог сухой травы и листвы предусмотрены штрафы от 3060 до 6120 гривен.

Для лиц, занимающих должностные полномочия, штрафы значительно выше и составляют от 15 300 до 21 420 гривен.

Если поджог произошел на территории природно-заповедного фонда, штрафы увеличиваются до 6120-12 240 гривен (для должностных лиц — от 21 420 до 30 600 гривен).

Уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых насаждений в окрестностях населенных пунктов или вдоль железнодорожных путей влечет наиболее серьезные штрафы — от 90 000 до 150 000 гривен.

В случае гибели людей в результате пожара, вызванного поджогом травы или листвы, виновные могут быть осуждены на срок от двух до пяти лет лишения свободы.

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