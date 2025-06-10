Почти 8 тыс. церковных организаций получат бронь для всех священников – ВСУ

В силах обороны подчеркнули, что мобилизационные потребности остаются приоритетными для обеспечения обороноспособности Украины.

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Почти 8 тыс. церковных организаций получат бронь для всех священников / Коллаж: Главред, фото: pomisna.info, УНИАН

Кратко:

7736 религиозных организаций будут иметь право на бронирование 100% священников

Для бронирования требуют официальное трудоустройство и военный билет

После недавнего принятия перечня критически важных религиозных организаций, которое позволяет бронировать военнообязанных священнослужителей, силы обороны сохраняют перечень требований к церковным сотрудникам, которые хотят получить отсрочку. Об этом Сухопутные войска Вооруженных сил Украины сообщили 10 июня в Facebook.

Командование ВС ВСУ, в частности, требуют для бронирования:

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официальное трудоустройство;

пребывание на воинском учете в ТЦК и СП;

подтверждение статуса священнослужителя в соответствии с внутренними установками религиозной организации.

В силах обороны подчеркнули, что мобилизационные потребности остаются приоритетными для обеспечения обороноспособности Украины. Процедура бронирования не должна создавать препятствий для комплектования личным составом военных формирований.

Бронирование священнослужителей должно учитывать квоты конфессионального представительства для капелланов в ВСУ, Национальной гвардии, Госпогранслужбы и других формированиях.

По данным Сухопутных войск, 7736 религиозных организаций будут иметь право на бронирование 100% священников.

Инфографика: Главред

Бронирование от мобилизации - последние новости Украины

Как сообщал Главред, Кабинет министров Украины одобрил изменения в законодательство, которые расширяют перечень студентов и преподавателей, имеющих право на отсрочку от мобилизации.

Также Кабинет министров принял постановление, которое позволяет предприятиям, обслуживающим объекты критической инфраструктуры сектора системы жизнеобеспечения, бронировать до 75% своих работников.

Кроме того, украинцы, которые находятся за рубежом, также смогут получить бронирование от мобилизации с последующим трудоустройством в Украине через специальные зарубежные центры.

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