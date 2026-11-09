Встреча Зеленского и Путина: Мельник раскрыл, где могут пройти переговоры

Украина по-прежнему полностью привержена поиску мира, подчеркнул Андрей Мельник.

https://glavred.info/ukraine/vstrecha-zelenskogo-i-putina-melnik-raskryl-gde-mogut-proyti-peregovory-10810748.html Ссылка скопирована

Владимир Зеленский готов к переговорам с Владимиром Путиным / Коллаж: Главред, фото: скриншот, сайт Кремля

Главное из заявлений Мельника:

Встреча лидеров Украины и РФ возможна "в любом уголке мира"

Переговоры Зеленского и Путина не могут состояться в Москве

Украинская сторона рассчитывает на результаты трехсторонних переговоров в Абу-Даби, однако констатирует, что ключевые решения потребуют личной встречи лидеров Украины и РФ, которая возможна "в любом уголке мира", кроме Москвы.

Как заявил постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций (ООН) Андрей Мельник на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке в понедельник, "несмотря на циничные маневры" России, Украина по-прежнему полностью привержена поиску мира.

видео дня

"Посмотрим, к чему приведут трехсторонние переговоры в Абу-Даби завтра и в среду. Но одно ясно: без саммита на высшем уровне политический прорыв вряд ли возможен. Именно поэтому президент Украины готов встретиться с Путиным при первой же возможности – будь то во Флориде в декабре, или на полях G20, или в любом другом уголке мира, если понадобится – даже в Антарктиде, где угодно, только не в Москве", – заявил украинский дипломат.

По его словам, "проблема в том, что Путин до сих пор цепляется за свою иллюзию, будто он может сломить волю Украины и заставить украинцев капитулировать", однако уже второй месяц подряд российские войска теряют территории на поле боя. Мельник обратил внимание, что в октябре, по данным Института изучения войны (ISW), российские войска захватили лишь 139 кв. км украинской территории, потеряв при этом контроль над 167 кв. км.

"Результат – чистая территориальная потеря в 28 квадратных километров для России, которая продолжает наступать, но скорее назад. Уровень потерь и территориальных уступок свидетельствует о реальном положении дел на поле боя: российские войска утратили стратегическую инициативу и свои наступательные возможности. Армия Путина зашла в тупик в Украине. Его мечта о дальнейших захватах остается лишь иллюзией", – отметил Мельник.

По мнению постпреда, Путин сейчас направляет все свои усилия на три вещи: эскалацию против гражданского населения Украины; одновременное усиление диверсионных операций и психологической войны, сея раздор в украинском обществе, подрывая доверие и вбивая клин между Украиной и европейскими союзниками; "циничную игру дипломатической картой: не для того, чтобы завершить войну, а чтобы выиграть время, поддерживать дипломатический процесс, пока Москва продолжает уничтожать инфраструктуру Украины, и, возможно, согласиться на прекращение огня только тогда, когда нанесет тотальный ущерб.

Мельник призвал не только наших европейских союзников, но и все государства-члены ООН безотлагательно передать Украине все имеющиеся системы противовоздушной обороны, особенно ракеты-перехватчики для Patriot, чтобы украинцы могли защитить украинское небо от "апокалиптического дождя российских ракет".

"Держать эти жизненно необходимые системы на складах в то время, когда на глазах всего мира Россия ежедневно убивает десятки мирных жителей и превращает Украину в выжженную землю – это вряд ли по-христиански", – заявил дипломат.

Эксперт объяснил, при каких условиях Трамп может пересмотреть политику в отношении Украины

Бывший министр иностранных дел Украины, глава Центра исследований России Владимир Огрызко считает, что результаты ноябрьских выборов в США способны повлиять на позицию Дональда Трампа по украинскому вопросу и одновременно ухудшить переговорные перспективы Владимира Путина.

В интервью изданию "Главред" эксперт подчеркнул, что российское руководство связывает определенные надежды с поддержкой американского президента. Однако итоги голосования могут изменить политический баланс в Вашингтоне, что, в свою очередь, способно повлиять на дальнейшие решения Белого дома и ход переговоров по Украине.

Мирные переговоры - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, телефонный разговор Зеленского с Путиным не заменит полноценной встречи на уровне лидеров. Советник президента Дмитрий Литвин акцентировал внимание на необходимости переговоров с участием трех сторон.

Президент США заявил о значительном прогрессе в отношениях с Россией в контексте войны в Украине. Дональд Трамп сообщил о возможности встречи с Зеленским и Путиным в ближайшее время.

Также Трамп сообщил, что Украина и Россия приближаются к соглашению о прекращении войны. В комментарии журналистам он отметил, что стороны близки к достижению договоренности.

Читайте также:

О персоне: Андрей Мельник Андрей Мельник - украинский дипломат. Постоянный представитель Украины при ООН с 7 апреля 2025 года. Кандидат юридических наук, пишет Википедия. Занимал такие должности: Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Бразилии (20 июня 2023 - 7 апреля 2025);

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Германии (2014-2022);

Заместитель министра иностранных дел Украины (2022-2023);

Чрезвычайный и полномочный посол (2016). В 1997 году окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко, получил квалификацию специалиста по международным отношениям, переводчика немецкого языка. Затем учился в Швеции на юридическом факультете Лундского университета, где получил степень магистра международного права. Стажировался в Гарвардском университете. Свободно владеет английским и немецким языками, испанский (средний уровень), украинский (родной). С 1997 года - на дипломатической службе.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред