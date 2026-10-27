В Европе вспыхнул скандал из-за переговоров Финляндии и Норвегии с Путиным - СМИ

Европейские лидеры раскритиковали прямые переговоры Финляндии и Норвегии с Путиным.

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Встреча с Путиным вызвала споры в Европе / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео kremlin.ru

Кратко:

Александр Стубб и Йонас Гар Стере провели 90-минутную беседу с Путиным

После беседы они пообщались с Зеленским

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Европу действовать сообща

Лидеры Финляндии и Норвегии провели беседу с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы обсудить войну в Украине и возможности её завершения. Эта инициатива вызвала критику со стороны других европейских политиков, которые призвали страны Европы координировать свои действия и не выступать по отдельности. Об этом пишет The Independent.

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели с Путиным около 90 минут. Беседа состоялась на фоне подготовки к новым контактам между представителями России, Украины и США.

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Стубб назвал переговоры "откровенными и содержательными". Он пояснил, что война России против Украины напрямую влияет на безопасность Финляндии и Европы в целом.

"Прекращение войны требует прямых переговоров", - отметил Стубб.

Премьер-министр Норвегии сообщил, что в ходе беседы стороны подчеркнули важность деэскалации. Оба лидера также подтвердили поддержку Украины.

После переговоров с Путиным Стубб и Стере поговорили с президентом Украины Владимиром Зеленским. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил, что контакт с российским лидером был согласован с Киевом.

Сибига приветствовал поддержку дипломатических усилий и мирного процесса. Он также выразил надежду, что локальное прекращение огня в районе оккупированных Олешек может стать шагом к дальнейшим договоренностям.

Почему переговоры Финляндии и Норвегии вызвали критику

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала европейских лидеров сохранять единство в вопросе Украины и не действовать в одиночку. Она также выразила сомнение в готовности России к миру.

"Я думаю, что Европа должна держаться вместе, а не действовать в одиночку", - заявила Фредериксен.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон также сообщил, что некоторые европейские лидеры не знали о запланированной беседе. По его словам, он не возлагает больших надежд на такие контакты, поскольку не видит признаков того, что Путин стремится к миру.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, в свою очередь, подчеркнул необходимость осторожности при прямых контактах с российским руководством.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что беседа не принесла новых предложений по урегулированию войны. По его словам, европейские страны стремятся занять место за столом переговоров.

Как отмечает The Independent, часть западноевропейских лидеров ранее избегала прямых контактов с Путиным, пытаясь дипломатически изолировать Россию. Однако мирные инициативы президента США Дональда Трампа заставили европейские страны более активно обсуждать свою роль в возможном урегулировании.

В то же время позиции Москвы и Киева по поводу завершения войны остаются существенно разными. На этом фоне прямые контакты отдельных европейских лидеров с Путиным вызывают дискуссии о том, как Европе координировать дипломатические усилия и сохранять общую позицию в отношении Украины.

Беседа Стубба и Стере с Путиным - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере обсудили с Путиным завершение войны в Украине. Они провели телефонный разговор и подчеркнули необходимость прямых переговоров.

Аналитики Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что позиция Кремля накануне трехсторонних переговоров оставалась неизменной. В отчете отметили, что Кремль отвергает прекращение боевых действий, несмотря на предложения Киева.

Кремль сообщил, что Путин заявил Стуббу и Стере о том, что Россия не уступит Донбасс. В итоговом сообщении Кремля подчеркнули, что РФ не отступает от ранее заявленных позиций.

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Об источнике: The Independent The Independent - британская интернет-газета. Она была основана в 1986 году как национальная утренняя печатная газета. Получив название "Инди", она начала выходить как широкоформатная газета, а в 2003 году перешла на таблоидный формат. Последний печатный выпуск вышел в субботу, 26 марта 2016 года, оставив только онлайн-версию, сообщает Википедия.

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