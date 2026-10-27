До 10 часов без света: в Укрэнерго раскрыли, как будут действовать графики 28 октября

Из-за последствий российских ударов по энергетическим объектам в некоторых регионах снова будут отключать свет по графикам.

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Отключение света 28 октября / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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27 октября в Украине будут действовать графики отключения света

Ограничения для всех потребителей будут действовать с 06:00 до 23:59

Причина отключений - последствия российских атак на энергообъекты

В среду, 28 октября, в части областей Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения будут введены в течение дня - с 06:00 до 23:59. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Как отмечают в компании, меры по ограничению потребления коснутся всех категорий потребителей. Для бытовых потребителей будут применяться графики почасовых отключений объемом от 1,5 до 2,5 очереди. Для промышленных предприятий в течение этого же периода будут действовать графики ограничения мощности.

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Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Причиной введения ограничений стали последствия массированных российских атак на энергетические объекты.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что ситуация может меняться из-за новых российских обстрелов. Поэтому потребителям рекомендуют следить за актуальными графиками на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в своих регионах.

"Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте её экономно!" – призывают в "Укрэнерго".

Какой наихудший сценарий отключений света возможен в этом году для киевлян - прогноз эксперта

Главред писал, что, по словам эксперта по энергетическим вопросам Александра Харченко, продолжительность отключений электроэнергии в Киеве может достигать почти суток - до 18 часов в сутки.

В то же время даже при самом худшем сценарии отключения электроэнергии вряд ли затронут весь город, а устранение повреждений или доставка генераторов и мобильных котельных будут осуществляться достаточно оперативно.

Энергетика / Инфографика: Главред

Отключения света - последние новости

Напомним, Главред сообщает, что Россия рассчитывает этой зимой нанести Украине масштабный ущерб и добиться капитуляции страны, разрушив ее энергетическую инфраструктуру.

Депутат от "Слуги народа", член парламентского комитета по вопросам энергетики Сергей Нагорняк считает, что украинцы, скорее всего, не будут сидеть зимой по 16 часов без света. Причиной этого, в частности, является существенное падение потребления электроэнергии из-за ударов по металлургии. То есть сократилось потребление именно в промышленности.

В то же время энергетический эксперт Станислав Игнатьев заявил, что ежедневные отключения света общей продолжительностью не менее шести часов могут стать для украинцев нормой уже этой зимой.

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О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, выполняющий функции оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.

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