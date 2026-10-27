РФ может нанести удар по Украине в течение 24 часов: предупреждение мониторов

Мониторинговые каналы предупреждают об угрозе ракетного обстрела Киева и Киевской области, а также сообщают о перемещении стратегической авиации.

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Киев и Киевская область под угрозой баллистических ракет / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

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Киев и Киевскую область предупредили об угрозе баллистических ударов

Россия применила 16 из почти 60 готовых к запуску баллистических ракет

В боевой готовности находятся 13 бомбардировщиков

В Киеве и Киевской области этой ночью сохраняется угроза повторного применения Россией баллистического вооружения. Также зафиксирована подготовка российской стратегической авиации к нанесению ракетных ударов. Об этом сообщил мониторинговый канал "єРадар".

По данным канала, во время атаки в ночь на 27 октября Россия применила 16 из почти 60 баллистических ракет, которые были готовы к запуску. При этом ракеты "Циркон" этой ночью не применялись.

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Канал "Kyiv AirDefense" предупредил об угрозе применения баллистического вооружения в течение следующих 24 часов.

Откуда и чем РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Кроме того, канал "Мониторинг UA" сообщил о перебазировании стратегических бомбардировщиков Ту-160 с аэродрома "Украинка" на Дальнем Востоке на аэродром "Энгельс-2", а также о доставке крылатых ракет Х-101 для вооружения самолетов. По их данным, в боевой готовности находятся 13 самолетов Ту-95МС и Ту-160.

Сколько баллистических ракет РФ планирует запускать по Украине

Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью РБК-Украина рассказал, что Россия может запускать по Украине более 300 баллистических ракет в месяц, если сохранит нынешние темпы обстрелов. В то же время у Украины критически мало ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot.

По словам Игната, во время трех последних обстрелов Россия применила около 39, 16 и 23 ракет соответственно. С учетом единичных запусков это примерно 80 ракет в неделю.

Военный отметил, что во время одной из атак, когда РФ выпустила 39 ракет, украинской ПВО удалось сбить лишь пять. В то же время он выразил сомнение, что Россия сможет длительное время поддерживать такие темпы из-за ограниченных запасов.

Для противодействия угрозе Игнат призвал усилить превентивные действия против России. Он также подчеркнул необходимость усиления санкционного давления на российскую нефтегазовую отрасль и дальнейшей военной помощи со стороны партнеров, в частности поставок ракет для Patriot.

"Что в таком случае может помочь? Превентивный ответ - то есть симметричные действия. Нужно наносить удары по их пусковым установкам, по предприятиям, которые производят сами ракеты и компоненты к ним", - отметил Игнат.

Атака РФ на Киев 26 октября - что известно

Как ранее сообщал Главред, 26 октября Воздушные силы ВСУ зафиксировали попадания баллистических ракет по Киеву. Во время обстрела были ранены сотрудники скорой помощи, повреждены медицинские учреждения.

Президент Зеленский отметил, что россияне нанесли удары по людным местам в Киеве. Он предупредил о возможных повторных ударах.

Мэр Киева сообщил о повреждении Южного моста и инфраструктуры метрополитена в результате ночной атаки. Он уточнил, что движение поездов на некоторых участках временно ограничено.

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О персоне: Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время - начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины.

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