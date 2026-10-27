Война в Украине не закончится, а обострится: Лавров сделал громкое заявление

Кратко:
- Лавров заявил, что война в Украине может обостриться
- В Кремле утверждают, что европейцы не сказали Путину ничего нового
- Европа якобы не имеет ничего, чем можно было бы повлиять на ход переговоров
Война в Украине будет продолжаться и "имеет тенденцию к обострению". Об этом, как сообщило МИД РФ, заявил министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров.
Он считает, что ситуация вокруг Украины будет только ухудшаться и усложняться. При этом российский министр не привел аргументов в подтверждение своего заявления.
Лавров также прокомментировал беседу президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере с кремлевским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным. Лавров утверждает, что европейцы якобы не сказали ничего нового.
"Это свидетельствует лишь о желании европейцев втиснуться в переговорный процесс. Хотя с какими позициями в этот процесс втискиваться - это большой вопрос", - подчеркнул глава МИД РФ.
Планирует ли РФ закончить войну - мнение аналитиков
Главред писал, что, по данным аналитиков ISW, Кремль последовательно отвергает предложения Киева и Вашингтона о полном или частичном прекращении огня, и заявления российских чиновников накануне трехсторонних переговоров не указывают на изменение этого курса.
Недавние заявления Пескова и Ушакова свидетельствуют о том, что позиция Кремля накануне предстоящих трехсторонних переговоров остается неизменной: отклонение предложений о прекращении огня.
Мирные переговоры - последние новости
Напомним, Главред писал, что представители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер предложили Украине возобновить транзит российской нефти и газа в Европу в рамках послевоенного экономического сотрудничества. Украинская делегация восприняла эту идею как риск возвращения к энергетической зависимости от Москвы.
Ранее сообщалось, что президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре 27 октября провели телефонный разговор с российским диктатором Путиным и призвали его завершить войну в Украине.
Накануне сообщалось, что в ходе этого телефонного разговора стороны обсудили прекращение войны против Украины и дипломатические шаги для достижения мира. Контакт состоялся по согласованию с Украиной и был связан с предстоящими встречами в Абу-Даби.
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О персоне: Сергей Лавров
Сергей Викторович Лавров - российский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел России с 9 марта 2004 года. С 1972 года работал в системе МИД СССР и России. В 1994–2004 годах - постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете безопасности ООН. В 2006 году вошёл в состав федерального оперативного штаба Национального антитеррористического комитета России, тогда же в течение полугода занимал должность председателя комитета министров Совета Европы.
С 2022 года, после российского вторжения в Украину, находится под персональными санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии.
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