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Россия изменила подход к ударам по Украине: Зеленский назвал главную опасность

Юрий Берендий
27 октября 2026, 10:52
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Зеленский заявил, что задержки с перехватчиками для Patriot и NASAMS помогают РФ. За ночь Россия выпустила 16 баллистических ракет и более 280 дронов.
Зеленский отреагировал на массированный удар РФ по Киеву
Зеленский отреагировал на массированный удар РФ по Киеву / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГСЧС Киева

Кратко:

  • Зеленский: задержки с перехватчиками для Patriot и NASAMS помогают РФ
  • За ночь Россия выпустила 16 баллистических ракет и более 280 дронов
  • Число пострадавших от удара по кампусу в Киеве возросло до 12

Страна-агрессор Россия в ночь на 27 октября атаковала Украину 16 баллистическими ракетами и более чем 280 дронами, в Киеве зафиксированы попадания, в частности по Южному мосту. Число пострадавших в результате удара по университетскому кампусу в столице вечером 26 октября возросло до 12. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Глава государства обратил внимание, что враг нанес по столице повторный удар именно тогда, когда на месте уже работали спасательные бригады.

видео дня

"До 12 возросло число пострадавших после российского удара по университетскому кампусу и прилегающей территории вчера вечером, пять из них - студенты и сотрудники университета. Пока экстренные службы помогали людям и ликвидировали последствия первого удара, россияне снова применили баллистическое оружие. Всего за эту ночь было 16 баллистических ракет. Еще более 280 дронов. К сожалению, есть жертвы, есть попадания в Киеве, в частности по Южному мосту. Серьёзная эскалация в российской операции против нашей логистики", - сообщил Зеленский.

  • Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября
    Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября Фото: ГСЧС Киева
  • Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября
    Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября Фото: ГСЧС Киева
  • Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября
    Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября Фото: ГСЧС Киева
  • Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября
    Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября Фото: ГСЧС Киева
  • Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября
    Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября Фото: ГСЧС Киева
  • Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября
    Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября Фото: ГСЧС Киева
  • Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября
    Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября Фото: ГСЧС Киева
  • Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября
    Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября Фото: ГСЧС Киева
  • Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября
    Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября Фото: ГСЧС Киева
  • Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября
    Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября Фото: ГСЧС Киева
  • Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября
    Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября Фото: ГСЧС Киева
  • Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября
    Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября Фото: ГСЧС Киева
  • Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября
    Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября Фото: ГСЧС Киева
  • Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября
    Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября Фото: ГСЧС Киева
  • Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября
    Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября Фото: ГСЧС Киева
  • Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября
    Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября Фото: ГСЧС Киева
  • Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября
    Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября Фото: ГСЧС Киева
  • Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября
    Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября Фото: ГСЧС Киева
  • Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября
    Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября Фото: ГСЧС Киева
  • Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября
    Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября Фото: ГСЧС Киева
  • Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября
    Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября Фото: ГСЧС Киева
  • Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября
    Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября Фото: ГСЧС Киева
  • Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября
    Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября Фото: ГСЧС Киева
  • Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября
    Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября Фото: ГСЧС Киева
  • Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября
    Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября Фото: ГСЧС Киева
  • Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября
    Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября Фото: ГСЧС Киева
  • Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября
    Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября Фото: ГСЧС Киева
  • Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября
    Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября Фото: ГСЧС Киева
  • Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября
    Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября Фото: ГСЧС Киева
  • Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября
    Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября Фото: ГСЧС Киева
  • Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября
    Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября Фото: ГСЧС Киева
  • Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября
    Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября Фото: ГСЧС Киева
  • Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября
    Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября Фото: ГСЧС Киева
  • Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября
    Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября Фото: ГСЧС Киева
  • Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября
    Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября Фото: ГСЧС Киева
  • Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября
    Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября Фото: ГСЧС Киева
  • Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября
    Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября Фото: ГСЧС Киева
  • Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября
    Последствия удара по Киеву в ночь на 27 октября Фото: ГСЧС Киева

Помимо столичного региона, российские ракеты и дроны этой ночью достигли как прифронтовых, так и тыловых областей - от Сумской области до Буковины.

"Были также удары по Киевской, Винницкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Черниговской, Сумской, Донецкой, Херсонской и Черновицкой областям. Почти везде российские цели - это энергетика, логистика и обычная городская инфраструктура", - отметил глава государства.

Как задержки с ракетами для Patriot сказываются на защите Украины

Главную причину того, что российские ракеты всё чаще достигают целей, президент связывает с проблемами в поставках средств противовоздушной обороны от партнёров.

"Искусственные и длительные задержки в поставках комплектов перехватчиков для "Пэтриотов" и "Насамсов", которые, к сожалению, имеют место в последнее время, напрямую помогают России достигать целей своей террористической кампании. Каждая такая задержка - это новое попадание российских ракет в тот или иной объект. К сожалению, удары происходят ежедневно", - заявил Зеленский.

Глава государства убежден, что без внешнего давления на Кремль и усиления помощи Киеву остановить обстрелы не удастся.

"Россия постоянно предпринимает новые шаги по эскалации конфликта. Необходимо оказать давление на Россию и оказать реальную поддержку Украине, чтобы ситуация изменилась", - подчеркнул президент.

Зеленский отдельно обратился к союзникам, которые без промедления помогают Украине с ПВО.

"Спасибо всем, кто действительно поддерживает нашу защиту жизни и кто понимает, насколько важно, чтобы пакеты помощи поступали вовремя. Нужно приближать мир и спасать жизни. Спасибо всем, кто с Украиной!" - подчеркнул президент.

Инфографика patriot, патриот
Patriot / Инфографика: Главред

Получает ли Украина предупреждения о массированных ракетных ударах: что известно

Украина получает заблаговременные предупреждения об угрозе российских ракетных ударов, в частности баллистических, однако это не решает проблему нехватки средств противовоздушной обороны. Информация о возможных атаках обычно поступает за два-три суток. Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua.

По словам эксперта, во время скандала вокруг Starlink возникали вопросы относительно своевременности передачи разведывательной информации. В то же время, как отметил Жданов, военные источники сообщали о регулярном поступлении предупреждений, за исключением одного случая, когда США не передали информацию об угрозе баллистического удара.

"А в остальном Пентагон… В СМИ были споры, но военные источники говорят, что все предупреждения поступали своевременно. Что касается Starlink, да, Илон Маск с Трампом поигрались в снижение скорости, ограничение скорости работы Starlink. А по ударам мы всё получаем", - отметил он.

Starlink
Starlink / Инфографика: Главред

Предупреждения о возможных атаках не означают, что известно точное время удара. По словам Жданова, информация охватывает ориентировочный период, в течение которого Россия может применить баллистические ракеты.

"Понимаете, это тоже точность. Они обычно растягивают предупреждения на 48 или 72 часа. Это же два или три суток. Это ориентировочный срок проведения этого удара", - сказал Жданов.

В то же время эксперт подчеркнул проблему, которая остается даже при наличии разведывательных данных: у Украины нет достаточного количества средств для перехвата всех угроз.

"Тем не менее в этом смысле система работает, разведданные поступают. Но даже при наличии предупреждения, если не было чем сбивать, так и нет. Ничего же не меняется", - подчеркнул он.

Ракеты для Patriot - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский в интервью Bloomberg заявил, что США задерживают поставки Украине ракет-перехватчиков для систем Patriot. По словам главы государства, часть оплаченных в рамках программы PURL ракет американская сторона одобрила, а остальные - нет. Сейчас США передают Украине лишь 12 ракет-перехватчиков Patriot ежемесячно, что примерно в четыре раза меньше, чем при администрации Джо Байдена.

Издание The Kyiv Independent со ссылкой на источники сообщило, что министр обороны США Пит Хегсет блокирует передачу Украине крупной партии ракет для комплексов Patriot. По данным журналистов, контракты на ракеты для Patriot до сих пор не подписаны, хотя деньги за боеприпасы союзники уже перечислили. В украинском руководстве подозревают, что таким образом Вашингтон оказывает давление на Киев, чтобы тот отказался от ударов по российским нефтяным объектам.

Государственный секретарь США Марко Рубио отверг обвинения в том, что Вашингтон намеренно ограничивает поставку Украине ракет-перехватчиков. По его словам, задержка ракет для Patriot связана с пересмотром распределения вооружения с учетом собственных оборонных потребностей США. Решение о передаче перехватчиков, как пояснил Рубио, зависит от ситуации в других регионах и необходимости защищать американские объекты.

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О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966 года, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный канал на YouTube, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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обстрелы ПВО Владимир Зеленский NASAMS ЗРК Patriot
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