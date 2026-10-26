Угроза нового массированного удара: Жданов раскрыл, какие города на прицеле РФ

Масштабные российские обстрелы неоднократно происходили в период полнолуния, напомнил Олег Жданов.

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Олег Жданов предупредил об угрозе нового удара РФ / Коллаж: Главред, фото: 126 отдельная бригада сил ТРО, УНИАН

Важное из заявлений Жданова:

РФ может готовить очередную масштабную атаку

Российские войска могут готовить новые удары по Киеву

Страна-агрессор РФ может готовить очередную масштабную атаку по Украине к определённым датам.

Такое предположение высказал военный эксперт Олег Жданов, отметив, что в ближайшие дни сохраняется опасность новых ракетных ударов.

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По мнению эксперта, одной из возможных дат для атаки может стать 3 ноября - день проведения выборов в США. При этом Жданов обратил внимание и на совпадения с лунными фазами. По его словам, масштабные российские обстрелы неоднократно происходили в период полнолуния.

В то же время эксперт подчеркнул, что не склонен объяснять военные действия конспирологическими теориями. Однако, по его наблюдениям, определённые совпадения действительно прослеживаются.

Жданов также предупредил, что российские войска могут готовить новые удары по Киеву и другим украинским городам. Под угрозой, по его оценке, могут оказаться как столица, так и отдельные объекты на территории страны.

Кроме того, эксперт сообщил о появлении информации относительно планов Кремля по масштабному уничтожению аэродромной инфраструктуры Украины. Речь, как утверждается, идёт не только о военных объектах, но и о гражданских аэродромах.

Вместе с тем Жданов обратил внимание на важный нюанс: наличие подобных планов ещё не означает, что российская армия располагает достаточными ресурсами для их полноценной реализации. Поэтому масштабы возможной атаки будут зависеть в том числе от реальных возможностей РФ.

РФ может нанести до 1000 ударов по энергетике Украины: СМИ раскрыли детали плана

По данным The New York Times, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль представил европейским партнёрам в Париже перехваченный российский план атак на энергетическую инфраструктуру. Документ предусматривает применение до 1000 ракет, беспилотников и авиабомб для поражения подстанций, ГЭС, ТЭС и котельных.

Особую тревогу вызывает возможная цель остановить три действующие украинские АЭС. Согласно документу, для этого Россия может атаковать распределительные устройства, соединяющие атомные станции с энергосистемой страны.

Напомним, ранее Россия сбросила пять управляемых авиабомб на жилые дома в Запорожье. Известно о 12 погибших, среди них трое детей.

Ранее сообщалось о том, что российская авиабомба попала в две маршрутки в Краматорске Донецкой области: погибли 30 человек, еще 18 получили ранения.

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О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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