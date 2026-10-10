В киевском метрополитене остановили движение поездов — что произошло

Главное:
- В Киеве из-за исчезновения напряжения приостановлено движение поездов метро
- Ситуация с энергообеспечением столицы ухудшилась
- РФ повредила энергообъект в Киевской области
Из-за отключения напряжения от внешних источников питания в метрополитене столицы временно приостановлено движение поездов и работа эскалаторов. Об этом сообщил Киевский метрополитен.
"О возобновлении работы сообщим дополнительно", – говорится в сообщении.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за повреждения энергообъекта в Киевской области ухудшилась ситуация с энергообеспечением столицы. В городе также перебои с водоснабжением. Специалисты работают над возобновлением подачи воды.
Также в ДТЭК предупредили об аварийном отключении света на Южной Борщаговке и в Бучанском районе Киевской области.
"Энергетики уже работают на местах, чтобы как можно быстрее вернуть электричество во все дома", - добавили энергетики.
В 13:27 в КГГА сообщили, что из-за отсутствия напряжения в энергосистеме временно приостановлено движение электротранспорта в Голосеевском районе, в части Соломенского, Шевченковского и Печерского районов Киева.
О возобновлении движения и последующих изменениях в работе общественного транспорта будет сообщено дополнительно.
В 13:30 в ДТЭК обновили информацию об аварийных отключениях. Из-за обстрелов страны-агрессора России в столице действуют новые масштабные отключения. Стабилизационные графики пока не действуют.
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Об источнике: Киевский метрополитен
Киевский метрополитен - скоростная внеуличная, преимущественно подземная, транспортная система Киева. Действуют три линии, эксплуатационная длина которых составляет 69,648 км, 52 станции с тремя подземными узлами пересадки в центре города. Все линии электрифицированы постоянным напряжением 825 В, на них работают 5-вагонные электропоезда длиной примерно 100 м. Метрополитен открыт для пассажиров ежедневно с 05:30 до 23:00, и круглосуточно функционирует как укрытие во время воздушной тревоги, пишет Википедия.
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