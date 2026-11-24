Если на борту происходит детонация, это может свидетельствовать о серьезных повреждениях, не исключает Дмитрий Плетенчук.

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Взорван корвет РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Корабль РФ получил серьезные повреждения

Значительное расстояние делают операцию спасения затруднительной

Российский военный корабль "Меркурий", получивший повреждения в результате взрыва в Ливии, вряд ли удастся вернуть к месту его прежнего базирования.

Серьезность повреждений и значительное расстояние делают такую операцию крайне затруднительной, заявил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире национального телемарафона.

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Комментируя состояние корвета, представитель ВМС обратил внимание на спутниковые изображения, согласно которым основная палуба судна оказалась под водой. Это может указывать на критические последствия взрыва и вероятность того, что корабль частично или полностью затонул.

"Потому что причальный фронт – это, как правило, небольшие глубины непосредственно у берега. В любом случае, если на борту происходит детонация, это также может свидетельствовать о серьезных повреждениях… Поэтому, скорее всего, в строю мы этот корабль не увидим. И не следует забывать, что, несмотря на все, относительно близкий Черноморский флот – близок и одновременно далек из-за закрытых турецких проливов… – как вернуть его туда, откуда он пришел, пока представить себе сложно, потому что это очень большое расстояние – более 7 тыс. км", – сказал Плетенчук.

По оценке военного, вероятность возвращения "Меркурия" к выполнению задач крайне мала. Скорее всего, судно останется в районе, где произошло происшествие.

Удар по корвету осложнит российскую логистику в Африке

Плетенчук также отметил, что потеря возможности использовать этот корабль заставит Россию пересмотреть организацию логистики и сопровождения своих морских перевозок. Вместе с тем он уточнил, что "Меркурий" не был единственным доступным вариантом, хотя его использование было достаточно удобным.

При этом российская сторона заинтересована в сохранении военного присутствия на африканском континенте, поскольку регион имеет для Москвы существенное стратегическое и экономическое значение.

Как пояснил представитель украинских ВМС, главной задачей корвета было не непосредственное участие в боевых операциях, а защита судов, перевозивших грузы в интересах российского Министерства обороны.

"В принципе, он (корвет, – ред.) оказался там по другим причинам – не столько для ведения боевых действий, сколько для обеспечения охраны судов снабжения, которые работали в интересах Министерства обороны РФ", – сказал представитель ВМС.

Кроме того, Плетенчук напомнил, что проблемы возникли не только у самого корвета: одно из судов снабжения, которое находилось под его охраной, также получило повреждения.

Удар по корвету РФ: заявление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность военнослужащим, участвовавшим в проведении сложной операции против российских кораблей вблизи ливийского побережья. Глава государства подчеркнул, что Украина не намерена прекращать подобные действия на море.

"Благодарим наших воинов, которые провели чрезвычайно сложную операцию у берегов Ливии", - сказал глава государства.

Как ранее сообщал Главред, президент Зеленский сообщил о потоплении контейнеровоза Yanina в Черном море. По его словам, контейнеровоз Yanina, находящийся под санкциями, был потоплен в акватории Черного моря.

Ранее Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение четырех кораблей РФ в ходе операции в тылу противника. Речь идет о фрегатах проекта 11356, малом ракетном корабле проекта 21631 и сторожевом корабле проекта 22160.

Напомним, Генштаб ВСУ сообщил об ударах по портовой инфраструктуре и кораблям в регионе Каспия и Черного моря. В Новороссийске поражен фрегат "Адмирал Эссен".

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