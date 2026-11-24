В отопительный сезон комнатные растения особенно страдают от сухого воздуха, однако улучшить условия их содержания можно без лишних затрат.

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Зачем ставить комнатные растения рядом / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Почему комнатные растения страдают зимой

Зачем ставить комнатные растения рядом

Как повысить влажность воздуха вокруг растений

С началом отопительного сезона влажность воздуха в помещениях снижается. Особенно остро на такие изменения реагируют тропические комнатные растения, привыкшие к влажной среде. Из-за сухого воздуха края их листьев могут начать сохнуть и буреть. Главред расскажет подробнее.

Издание The Guardian проверило простой способ повышения влажности воздуха вокруг комнатных растений без использования специальных приборов.

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Зачем ставить комнатные растения рядом зимой

Эффективность этого способа связана с естественным процессом транспирации - испарением воды растениями, преимущественно через листья.

Когда несколько комнатных растений расположены рядом, водяной пар, который они выделяют, может повышать локальную влажность воздуха. Таким образом, вокруг растений формируется более благоприятный микроклимат.

Для этого достаточно сгруппировать влаголюбивые комнатные растения, разместив их подальше от батарей отопления и холодных сквозняков. При этом не стоит ставить горшки слишком плотно, чтобы не препятствовать циркуляции воздуха.

Для усиления эффекта можно поставить рядом поддон с водой.

Видео о том, какие неприхотливые комнатные растения стоит посадить дома, можно посмотреть здесь:

Помогает ли группировка комнатных растений повысить влажность

Чтобы проверить эффективность этого способа, автор материала разместила несколько влаголюбивых растений рядом, а между ними установила гигрометр - прибор для измерения влажности воздуха.

Эксперимент показал, что влажность внутри группы растений повысилась на несколько процентных пунктов по сравнению с остальной частью комнаты.

Кроме того, растения, расположенные в центре группы, чувствовали себя заметно лучше, чем те, которые стояли по краям.

Хотя этот результат нельзя сравнить с эффективностью увлажнителя воздуха, такой способ позволяет несколько улучшить условия содержания комнатных растений зимой.

Комнатные растения от влажности / Инфографика: Главред

Как защитить комнатные растения от сухого воздуха

Группировка комнатных растений - простой и бесплатный способ создать более благоприятный микроклимат в отопительный сезон.

Однако этот метод не способен превратить сухое отапливаемое помещение в тропическую оранжерею. Если растения особенно требовательны к влажности воздуха, более эффективным решением станет использование увлажнителя.

Также зимой важно держать комнатные растения подальше от источников горячего воздуха, избегать резких перепадов температуры и контролировать влажность почвы.

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