В старых холодильниках с морозильной камерой в верхней части действительно часто самой холодной оказывалась полка непосредственно под ней.

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Эксперты объяснили, какая полка в холодильнике самая холодная / коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Как устроена система охлаждения холодильника

Как определить температуру на разных полках

Как правильно распределять продукты в холодильнике

Многие привыкли считать, что самая холодная зона холодильника находится на нижней полке, поскольку холодный воздух опускается вниз. Однако в современных моделях это правило работает не всегда. Распределение температуры зависит от конструкции прибора, расположения охлаждающих элементов, вентиляционных отверстий и системы циркуляции воздуха. Об этом пишет Кobieta.onet.

В старых холодильниках с морозильной камерой в верхней части действительно часто самой холодной оказывалась полка непосредственно под ней. Но в современных устройствах ситуация может быть совершенно иной. Поэтому определить наиболее холодное место, не учитывая особенности конкретной модели, невозможно.

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Как устроена система охлаждения холодильника

Холодильник не производит холод, а отводит тепло из внутренней камеры. В компрессорных моделях хладагент поглощает тепло в испарителе, после чего отдает его окружающей среде через конденсатор. Во многих современных устройствах за равномерное распределение охлажденного воздуха отвечает специальный вентилятор.

Если циркуляция воздуха работает недостаточно эффективно, начинает преобладать естественная конвекция. Более плотный холодный воздух опускается, а теплый поднимается вверх. В таких условиях нижние полки действительно могут быть холоднее верхних.

Однако при наличии эффективной системы принудительной вентиляции наиболее холодные участки могут располагаться возле отверстий подачи воздуха. Причем они необязательно находятся внизу: в некоторых моделях холоднее может быть даже на верхних полках.

Свою роль играет и тип холодильника. В устройствах с верхней или нижней морозильной камерой, а также в моделях Side-by-Side и French Door предусмотрены разные схемы циркуляции воздуха. Поэтому универсального ответа на вопрос, где именно находится самая холодная зона, нет. Все зависит от конструктивных особенностей конкретного прибора.

Как определить температуру на разных полках

Специалисты советуют поддерживать внутри холодильника температуру не выше 4°C. Такой режим позволяет замедлить размножение бактерий и сохранить качество скоропортящихся продуктов, не допуская их замерзания.

При этом цифры на регуляторе не всегда точно отражают реальную температуру внутри камеры. Чтобы проверить условия хранения, лучше использовать специальный холодильный термометр. Его показания следует сравнить на нескольких полках и в разных зонах устройства. Важно дать прибору достаточно времени, чтобы температура стабилизировалась, прежде чем фиксировать результат.

Что делать, если гудит холодильник / Инфографика: Главред

Как правильно распределять продукты в холодильнике

Мясо, птицу и рыбу рекомендуется хранить в герметичных контейнерах или водонепроницаемой упаковке. Их следует размещать ниже готовых к употреблению продуктов, чтобы предотвратить попадание сока от сырого мяса на другую пищу. В некоторых холодильниках для этого предусмотрены отдельные отсеки с возможностью регулировки температуры, где поддерживается более прохладный режим.

Молочные продукты, в том числе молоко, лучше ставить на средние полки. Дверца холодильника для их хранения не подходит, поскольку температура в этой части камеры обычно выше и сильнее колеблется при открывании.

Овощи и фрукты следует размещать в специальных нижних ящиках. Их основное назначение - регулирование уровня влажности, а не создание самой холодной зоны. Поэтому расположение таких отсеков внизу холодильника не означает, что именно там температура минимальная.

Особенно важно учитывать чувствительность овощей к холоду. Продукты с высоким содержанием воды лучше держать подальше от участков, где температура может опускаться настолько низко, что они начнут замерзать.

Смотрите видео о том, какую температуру установить в холодильнике:

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