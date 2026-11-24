Принцесса Уэльская умеет воспитывать своих детей в лучших королевских традициях.

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми / коллаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Кратко:

Какие обязанности есть у королевских детей

Почему к такому решению пришла Кейт

Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи, несмотря на королевское происхождение, с детства приучены к обычным домашним обязанностям. Кейт Миддлтон следит за тем, чтобы дети не росли в атмосфере, где за них все делают помощники, и самостоятельно участвовали в ведении домашнего хозяйства.

О воспитательных принципах принцессы Уэльской рассказал королевский биограф Кристофер Андерсен, автор книги "Kate!". По его словам, Кейт отличается организованностью и даже составила для детей специальное расписание домашних дел.

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"Она хочет привить детям привычное представление о нормальной жизни, поэтому поручает им самостоятельно выполнять домашние обязанности. На кухне висит расписание, в котором распределены ежедневные задачи каждого ребенка", - рассказал Андерсен Fox News Digital.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон растят детей в обычной реальности / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

По словам биографа, Джордж, Шарлотта и Луи каждое утро застилают собственные кровати, готовят себе завтраки и убирают за собой. Старшему сыну Уильяма и Кейт эти навыки особенно пригодились после поступления в Итонский колледж, где самостоятельность также входит в число повседневных требований к ученикам.

При этом домашние обязанности не ограничиваются утренними ритуалами. Дети помогают накрывать на стол, убирать посуду после еды и поддерживать порядок в доме. Как ранее рассказывал источник Daily Mail, в семье нет особого отношения к наследникам престола: от них ожидают такого же участия в домашних делах, как и от других детей.

Сама Кейт тоже не избегает бытовых забот. Более того, принцесса Уэльская призналась, что ей действительно нравится мыть посуду.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон на красной дорожке / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

"Я люблю мыть посуду. Правда, очень люблю", - рассказывала она во время одного из официальных визитов.

По словам Кейт, супруг тоже принимает участие в домашних делах: Уильям вытирает посуду, а дети помогают родителям. Принцесса даже назвала их с мужем хорошей командой.

Королевский биограф отмечает, что привычка заниматься повседневными делами появилась у пары еще во время учебы в Университете Сент-Эндрюс в Шотландии. Тогда будущие супруги вместе готовили простые блюда, стирали одежду, застилали кровати и ходили за покупками в обычные магазины.

Кейт старается передать детям не только навыки самостоятельности, но и любовь к простым семейным занятиям. По словам королевского эксперта Хилари Фордич, принцесса регулярно готовит для близких, печет праздничные торты, занимается садоводством, шитьем и вязанием. Дети также участвуют в приготовлении еды и уходе за садом.

Подобные традиции существовали и в предыдущем поколении британской королевской семьи. Королева Елизавета II, например, не считала мытье посуды обязанностью исключительно прислуги. Бывший пресс-секретарь Букингемского дворца Дики Арбитер вспоминал, как однажды во время отдыха в Балморале монарх сама взялась за посуду и предложила ему вытирать тарелки.

инфографика Кейт Миддлтон / Инфографика Главред

Андерсен считает, что такие бытовые привычки помогают членам королевской семьи сохранять связь с обычной жизнью. По его мнению, Кейт и Уильям хотят, чтобы их дети понимали ценность самостоятельности и не воспринимали привилегированное положение как повод требовать особого отношения.

Таким образом, за внешней роскошью королевской жизни в семье принца и принцессы Уэльских стараются сохранить вполне обычные правила воспитания: каждый должен убирать за собой, помогать близким и участвовать в домашних делах.

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О персоне: Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

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