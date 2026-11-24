Когда будет свет, котельные будут работать в усиленном режиме, а генераторы будут включаться только в мороз.

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Котельные будут работать по новым правилам / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Котельные временно меняют режим работы из-за отключений электроэнергии

Генераторы будут работать только в мороз и с перерывами

В Павлограде с вечера 23 ноября графики аварийных отключений электроэнергии распространили на объекты критической инфраструктуры, в частности на городские котельные. Поэтому подачу тепла временно организуют по-новому. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на КП "Павлоградтеплоэнерго".

Теперь отопление будет зависеть от наличия электроэнергии. Когда свет есть, котельные будут работать с повышенной нагрузкой, чтобы как можно лучше прогреть жилые дома.

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Когда света нет, резервные генераторы будут запускаться только тогда, когда температура воздуха опустится ниже 0 °C. Их будут периодически останавливать, чтобы заправить и обслужить.

Когда электроснабжение стабилизируется, предприятие вернется к привычному режиму работы.

Ситуацию осложняет и почасовая подача воды в городе. Из-за этого тепловая инфраструктура и так работает с перебоями, поэтому коммунальщики отдельно обратились к горожанам.

"Любой несанкционированный отбор воды из теплосетей может привести к падению давления, разрывам трубопроводов и аварийной остановке котельных даже при наличии электроэнергии", - предупреждают в "Павлоградтеплоэнерго".

Как согреться без отопления / Инфографика: Главред

Какие города могут остаться без отопления зимой

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отмечал, что удары страны-агрессора России по котельным могут оставить без тепла целые районы небольших украинских городов, где отопление обеспечивается одним источником без какого-либо резерва.

По его словам, у Киева больше возможностей сохранить теплоснабжение даже в случае повреждения отдельных объектов.

"Киев, как ни печально это говорить, готов лучше, чем многие другие города. Это большой город, поэтому повреждение какого-либо отдельного объекта не означает остановку всей системы", - отметил он.

Отключение света - последние новости

Как сообщал Главред, в НЭК "Укрэнерго" сообщили, что во вторник, 24 ноября, в части областей Украины в течение суток будут действовать графики отключения электроэнергии. Ограничения коснутся как бытовых потребителей, так и промышленных предприятий.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что небольшие украинские города во время сильных морозов могут оставаться без электроэнергии до трех суток, если российский удар выведет из строя местную подстанцию.

Кроме того, Киев этой зимой может оказаться в более сложном положении, чем в прошлом году. Из-за ударов страны-агрессора России три столичные ТЭЦ прекратили производство электроэнергии, а энергоинфраструктура города имеет значительно больше повреждений, чем перед предыдущим отопительным сезоном.

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