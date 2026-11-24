Помимо нефтяного проекта, Кремль предлагал продажу энергетической компании, подпадающей под санкции, и поставки дизельного топлива в США.

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СМИ выяснили, какие соглашения Путин предлагал Кушнеру и Виткоффу / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля

Кратко:

Путин якобы предлагал США совместную добычу нефти у Сахалина

Кремль также предлагал продать подпадающую под санкции энергокомпанию

Взамен Москва хотела ослабления санкций

Во время сентябрьской встречи в Кремле с зятем Трампа Джаредом Кушнером и спецпосланником Стивом Виткоффом глава страны-агрессора Владимир Путин якобы предлагал совместный американо-российский проект по бурению нефтяных скважин у острова Сахалин. Кроме того, россияне предлагали продажу энергетической компании, подпадающей под санкции, и поставки дизельного топлива в США перед промежуточными выборами - в обмен на частичное снятие санкций, введенных после вторжения в Украину. Об этом пишет журналист Эндрю Райс в обширном профиле Кушнера для New York Magazine.

Детали сахалинского проекта, по его данным, попали в Financial Times, а о возможной продаже энергокомпании сообщала The New York Times.

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Что именно предлагал Путин

По данным NYT, на которые ссылается издание, Путин предложил продать подпадающую под санкции российскую энергокомпанию консорциуму. В него должны были войти фирма под контролем брата президента ОАЭ Мухаммеда бин Заида, катарская компания - партнер Кушнера в скандальном девелоперском проекте в Албании, а также крупный донор Трампа.

Сам Кушнер отрицает, что вопрос о продаже компании поднимался во время встречи. Отдельно россияне предлагали отправить в США дизельное топливо накануне промежуточных выборов. Взамен, как отмечает New York Magazine, Москва рассчитывала, что Трамп приостановит часть экономических санкций.

Бывшая советница Белого дома по вопросам России Фиона Хилл считает, что стратегия Путина заключается в "взаимодействии с Трампом через его самые уязвимые места: семью, друзей и интерес к деньгам".

"Он пытается соблазнить Джареда и других бизнес-сделками", - сказала Хилл.

Что говорит Кушнер

Кушнер настаивает, что действует в интересах украинцев: по его словам, он пытается любым способом положить конец "ужасной войне" и убедить Трампа прекратить давление на Зеленского. После сентябрьской встречи с Путиным он и Виткофф отправились на поезде в Киев - это был их первый визит в страну.

​ Хронология завершения войны Дональдом Трампом / Инфографика: Главред

Зачем Путин предлагает Трампу бизнес-сделки

Бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко еще в октябре в интервью Главреду отмечал, что уступчивость Трампа по отношению к Москве объясняется прежде всего страхом проиграть выборы в Конгресс.

"Главной причиной окончательного разворота позиции Трампа является панический страх проигрыша на промежуточных выборах в Конгресс США", - подчеркнул дипломат.

В то же время, по словам Огрызко, есть и другой фактор, влияющий на поведение американского президента.

"Впрочем, есть еще кое-что, что может подтолкнуть Трампа к такой позиции. И это определяющая причина в его психике - жажда денег", - пояснил Огризко.

С ним частично соглашается директор энергетической программы Совета по международным отношениям (CFR) Виджай Вайтисваран. В комментарии CFR относительно "дизельного соглашения" между Вашингтоном и Москвой он предположил, что оно рассчитано прежде всего на внутреннюю аудиторию.

"Объявление соглашения - прежде всего ради политического эффекта внутри страны, чтобы повлиять на избирателей на этих выборах", - отметил он.

Дизельное соглашение Трампа и Путина / Инфографика: Главред

​Переговоры о прекращении войны в Украине - новости

Как сообщал Главред, следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией может состояться в ближайшее время, однако конкретных дат пока нет. Москва рассматривает в качестве площадки для встречи Абу-Даби, но не исключает и других вариантов.

Первая леди США Мелания Трамп заявила, что больше всего на Рождество хочет мира во всем мире, а конкретнее - чтобы перемирие между страной-агрессором Россией и Украиной было подписано ещё до праздника.

Издание Financial Times писало о том, что США хотят достичь мирного соглашения между Украиной и страной-агрессором Россией до начала января 2027 года. По данным FT, в Вашингтоне спешат из-за изменения расклада сил в Конгрессе: на промежуточных выборах республиканцы утратили контроль над обеими палатами. Демократы, вероятно, усилят помощь Киеву и санкционное давление на Москву. Белый дом на запрос издания не ответил.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов считает, что завершение войны до 1 января 2027 года было бы чудом, хотя Украина будет работать над этим. Так он ответил на вопрос о новом сроке завершения войны, который, по данным западной прессы, хочет установить администрация президента США Дональда Трампа.

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