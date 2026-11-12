Визит к Путину после Абу-Даби: чего ждать от встречи Уиткоффа и Кушнера в Кремле

Спецпосланники Трампа прилетели в Москву. Какой план мира обсуждают за закрытыми дверями?

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Кушнер и Уиткофф приехали к Путину: чего США хотят добиться от России / Фото: пресс-служба Президента РФ

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Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву на встречу с Путиным

США хотят согласия Кремля на участие Европы в переговорах

После Москвы посланники отправятся к Зеленскому в Дублин

Эксперты не ждут прорыва от визита американцев в Кремль

Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели в Москву, чтобы добиться от Владимира Путина согласия на участие европейцев в переговорах о завершении войны в Украине. Визит последовал за двухдневным трехсторонним раундом в Абу-Даби, который закончился договоренностью о масштабном обмене пленными, но не дал прорыва ни по прекращению огня, ни по территориям.

Главред выяснил, чего ждать от встречи Уиткоффа и Кушнера с Путиным.

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Встреча с Путиным в Москве

Самолет с американскими переговорщиками приземлился в столичном аэропорту Внуково утром 12 ноября. Гостей встретил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, который затем охарактеризовал настрой американцев как позитивный.

​ Кирилл Дмитриев встретил Кушнера и Уиткоффа ​ / x.com/kadmitriev

Дмитриев встретил Уиткоффа и Кушнера в куртке с символикой сборной РФ / Фото: x.com/kadmitriev

По данным росСМИ, разговор в Кремле должен начаться в 12:00 по Москве (11:00 по Киеву).

Перед встречей в отель, где разместилась американская делегация, приехал помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков и пробыл там около часа.

Для Уиткоффа это уже десятая поездка в Россию ради личных контактов с Путиным.

В комментарии одному из российских пропагандистских агентств спецпосланник выразил надежду, что итоги раунда в Абу-Даби приблизят мир.

Что Ушаков сказал о повестке встречи Путина с американскими посланниками

Визит Ушакова к американцам сопровождался комментариями о том, как Кремль видит предстоящий разговор. Помощник Путина также усомнился в способности Евросоюза определиться с представителем для контактов с Москвой - по его оценке, выбрать единую фигуру европейцам пока не удается.

"Он будет искать... ну, обсуждать сегодня различные вопросы, ведущие к прочному урегулированию кризиса вокруг Украины. Все вопросы, связанные с достижением мирного урегулирования", - сказал Ушаков, цитирует ТАСС.

Чего Рябков ждет от США в отношении Европы

Еще жестче позицию Москвы в адрес европейцев сформулировал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Дипломат обвинил европейские столицы в нежелании проявлять здравый смысл и в стремлении любой ценой поддерживать Киев. По его логике, работать с союзниками в ЕС должен Вашингтон, а не Кремль.

"Путин доведет до американских переговорщиков позицию РФ, а дальше задача США - вразумлять подопечных в Европе", - передает слова Рябкова ТАСС.

Зачем США просят Путина допустить Европу к мирным переговорам

На фоне таких заявлений Вашингтон как раз и едет в Москву за одобрением более широкого формата. Как пишет Politico, спецпосланник и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер считает присутствие представителей ЕС решающим для обсуждения будущей архитектуры безопасности на континенте. Эту тему давно продвигает Россия, и именно она вызывает тревогу у части чиновников в Брюсселе.

"Нам нужно, чтобы европейцы были за столом переговоров. Мы уже несколько раз непосредственно сообщали президенту Путину и его команде, что единственный способ добиться результата - привлечь их к процессу. И я думаю, что они готовы к этому", - заявил Кушнер.

Американский представитель рассчитывает, что в Москве Путин даст добро на такое участие. По словам Кушнера, это позволит продвинуться по ключевым вопросам урегулирования.

Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

Какие пакты о ненападении Россия предлагает странам НАТО

В Москве уже выложили собственное видение новой системы безопасности. Как сообщает Reuters, главный российский переговорщик Владимир Мединский назвал эту тему центральной в Абу-Даби, но деталей не раскрыл. Их на конференции по безопасности в Москве озвучил высокопоставленный дипломат МИД РФ Алексей Дробинин.

Он описал три модели:

коллективный оборонительный союз или двусторонние договоры о взаимопомощи по образцу соглашений с Беларусью и КНДР;

политические обязательства не помогать противникам друг друга, как в пакте с Ираном;

двусторонние пакты о взаимном ненападении.

"Например, соглашения такого рода могли бы быть достигнуты, в том числе, с отдельными государствами - членами НАТО, которые затем получили бы, например, дополнительные индивидуальные гарантии безопасности от Российской Федерации", - заявил Дробинин.

Часть европейских политиков выступает против любого обсуждения общей архитектуры безопасности, пока не согласовано прекращение огня в Украине. Американские чиновники, напротив, дали понять, что открыты к такому разговору.

Какое предложение по безопасности Европы США ждут от России

Американская сторона, в свою очередь, хочет получить от Москвы не набор схем, а внятный документ. По данным Axios, США попросили Россию подготовить новое предложение, где помимо ее опасений будут перечислены "симметричные шаги" по деэскалации и гарантии, что она не нападет на Европу в будущем. Эту просьбу Уиткофф и Кушнер повторят Путину лично.

Источники издания рассказали, что в Абу-Даби российские переговорщики объясняли вторжение тем, что Джо Байден не ответил на письмо Путина 2021 года о проблемах безопасности. Американцы возразили, что с тех пор мир сильно изменился. Посредником вместе с Уиткоффом и Кушнером выступал командующий Европейским командованием ВС США генерал Алексус Гринкевич.

"Мы сказали россиянам, что у них есть свои желания и страхи, но им тоже нужно предложить другие меры деэскалации и другие предложения, если они хотят, чтобы Европа восприняла их благосклонно", - заявил Кушнер на пресс-конференции.

Атмосфера в первый день встречи была напряженной и временами эмоциональной: стороны не общались напрямую девять месяцев. Украинский переговорщик Давид Арахамия описал ход раунда без прикрас.

"Россияне приехали с жесткими директивами. Смягчить их было очень сложно, но все закончилось продуктивно", - сказал Арахамия.

Глава российской делегации, помощник Путина Владимир Мединский, при этом отверг диалог с европейскими лидерами, хотя и заявил о желании Москвы заключить широкую сделку по безопасности с Европой.

"В Украине просто прорвался нарыв. Лечить нужно весь организм - пластырем здесь не обойтись", - сказал Мединский.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, по данным Axios, заявила, что Европа будет обсуждать новую архитектуру безопасности только после окончания войны.

Эксперты Atlantic Council не видят прорыва после Абу-Даби

Скепсис европейцев разделяют и аналитики в Вашингтоне. Эксперты Atlantic Council признали договоренность об обмене пленными успехом, но отметили отсутствие сдвигов по перемирию и территориям. Бывший посол США в Украине Джон Хербст указал, что американский переговорщик говорил о некоторой гибкости сторон в частных беседах, но без конкретики.

"Ничто из этого не говорит о том, что был сделан явный шаг к миру", - отметил Хербст.

Бывший посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер назвал ошибкой включение в повестку европейской архитектуры безопасности. По его словам, Россия нарушила или покинула все соглашения постхолодновоенной эпохи - от ДОВСЕ (Договор об обычных вооруженных силах в Европе) до ДСНВ (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, также известный как СНВ-III или New START).

"Каждый раз, когда Москва не хочет идти на уступки, она возвращается к требованию пересмотреть европейскую безопасность, как это было в конце 2021 и начале 2022 года", - подчеркнул Карпентер.

Старший директор Европейского центра Atlantic Council Йорн Флек расценил интерес Кремля к этой теме как завуалированную попытку поставить под сомнение членство стран Центральной Европы в НАТО. Бывшая руководительница офиса премьер-министра Украины Оксана Нечипоренко добавила, что украинцы переживают очередную темную и холодную зиму, а потому все мечтают о прекращении огня.

"Пока американские переговорщики не поймут, что окончание этой войны требует асимметричного давления на Россию, боевые действия будут продолжаться, а мир останется недостижимым", - резюмировал Карпентер.

Путин считает, что у него сильная позиция на переговорах

Похожие оценки звучали еще до старта раунда. Переговоры начались вскоре после чувствительного поражения Республиканской партии Трампа на промежуточных выборах, пишет The National. Сам американский президент в интервью 60 Minutes заявил о близости соглашения.

"Я считаю, что мы очень близки к сделке. Думаю, мы ее доведем до конца, и в итоге у них будет Украина немного другой формы", - сказал Трамп.

Старший научный сотрудник Центра по Европе и Евразии Гудзоновского института Мэтью Бойс уверен, что Кремль видит в Трампе ослабленного политика, которому нужна дипломатическая победа. Эксперт также усомнился, что Белый дом готов к экономическому давлению на Москву после энергетических договоренностей с Россией.

"После промежуточных выборов Москва видит гораздо более слабого президента Трампа, который теперь еще сильнее хочет выглядеть победителем, например, закончив войну. Путин считает, что карты у него", - отметил Бойс.

Бывший помощник госсекретаря США по делам Европы в администрации Джорджа Буша-младшего Дэниел Фрид обратил внимание на риторику американских посредников.

"Не сумев сдвинуть переговоры давлением на Украину и экономическими уступками России, американцы теперь предлагают России еще больше - и я не вижу никаких признаков того, что это сработает", - заявил Фрид.

Почему в США говорят о реальном шансе закончить войну в Украине

Официальный Вашингтон, впрочем, оценивает перспективы куда оптимистичнее. Как сообщало Радио Свобода, высокопоставленные чиновники США на условиях анонимности рассказали, что контакты с Москвой и Киевом стали ежедневными. США попросили Россию принять гарантии для Украины по образцу статей 4 и 5 Устава НАТО и рассматривают поэтапное снятие санкций с возможностью их возврата при нарушении договоренностей.

"Сейчас мы в положении, когда есть шанс добиться серьезного прогресса в окончании войны", - заявил один из чиновников.

Камнем преткновения остается Донецкая область: Россия требует ее целиком, а Киев готов обсуждать мир на основе заморозки линии фронта. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Москва лишь делает вид, будто ведет переговоры. Профессор Института России Королевского колледжа Лондона Сэм Грин сформулировал разницу подходов так.

"Для Запада переговоры - это способ закончить войну; для Путина - потенциально способ ее выиграть", - написал Грин в X.

Переговоры в Абу-Даби носили технический характер

Украинские аналитики также не переоценивают итоги встречи в Эмиратах. Политолог, доцент КНУ имени Тараса Шевченко Игорь Рейтерович в комментарии Фактам указал, что делегации обменивались позициями и подходами, но окончательных политических решений не принимали. По его словам, российские переговорщики не уполномочены решать принципиальные вопросы без санкции Путина.

"Это, кстати, предсказуемо, и, по большому счету, какого-то прорыва здесь не следовало ожидать", - объяснил Рейтерович.

Главным индикатором дальнейшего прогресса эксперт считает позицию российского руководства. Даже понимание на уровне делегаций, подчеркнул он, еще не гарантирует согласия Кремля.

Чего американские эксперты ждут от визита Кушнера и Уиткоффа в Москву

Именно на позицию Кремля указывают и собеседники Голоса Америки. Старший научный сотрудник Гудзоновского института Ричард Вайц констатировал, что раунд в Абу-Даби напоминал предыдущие: острые разногласия по территориям и военным вопросам и обмен пленными в итоге.

"Если говорить о будущем и результатах визита Кушнера и Уиткоффа в Москву, то я не жду каких-то прорывов. Насколько нам известно, никакого существенного изменения в позиции России за последние четыре года не произошло", - подчеркнул Вайц.

Бывший американский дипломат в Москве Дональд Дженсен признал конструктивным уже сам факт диалога, однако указал, что границы и гарантии безопасности для Украины остаются нерешенными. По его мнению, предложение Кушнера и Уиткоффа не продвинется далеко, в том числе из-за несогласия Европы и Киева.

"Я хочу пожелать моим украинским друзьям терпения. Россия далеко не так прочна и сильна, как может показаться, но она все равно сильна. Так что терпение, вот что нужно, терпение и решимость", - заключил Дженсен.

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