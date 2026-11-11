Как заметно снизить расходы на отопление дома: главный секрет прямо на виду

Многие не обращают внимания на эту деталь, хотя неправильное расположение текстиля может мешать обогреву комнаты.

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Раскрыт способ экономии на отоплении / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Неправильное расположение текстиля может мешать обогреву

Специалисты советуют следить, чтобы занавески не перекрывали батареи

Снизить счета за отопление можно даже без покупки дорогих обогревателей и дополнительного утепления. Один из самых простых способов экономии связан с правильным использованием штор и жалюзи.

Многие не обращают внимания на эту деталь, хотя неправильное расположение текстиля может мешать обогреву комнаты и приводить к лишним затратам энергии, пишет Express.

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Особенно актуальна эта проблема в помещениях, где радиаторы установлены непосредственно под окнами. Если длинные занавески полностью закрывают батарею, теплый воздух задерживается между тканью и стеклом, вместо того чтобы свободно распространяться по комнате. В результате радиатор фактически обогревает шторы, а помещение прогревается медленнее.

Чтобы избежать таких потерь, специалисты советуют следить, чтобы занавески не перекрывали батареи. Их лучше располагать таким образом, чтобы теплый воздух беспрепятственно поступал в комнату.

Когда открывать и закрывать шторы зимой

Еще один полезный прием заключается в правильном выборе времени для использования занавесок. В солнечные дни рекомендуется раздвигать их, позволяя естественному свету проникать через стекла и дополнительно нагревать помещение.

С наступлением вечера ситуация меняется. Окна начинают охлаждаться, поэтому закрытые плотные шторы помогают уменьшить потери тепла и сохранить комфортную температуру внутри дома. Таким образом, днем стоит использовать солнечное тепло, а ночью - максимально удерживать накопленное тепло в помещении.

Как правильно настроить жалюзи, чтобы не выпускать тепло

Важную роль играет и положение ламелей горизонтальных жалюзи. От угла их наклона зависит, как будет перемещаться теплый воздух возле окна.

Неправильная ориентация пластин может способствовать движению нагретого воздуха вверх, к холодному стеклу. Если изменить угол наклона, воздушный поток будет направляться обратно в комнату, что поможет эффективнее сохранять тепло.

По оценкам специалистов, разница в эффективности двух вариантов расположения ламелей может достигать 14%.

Эти небольшие изменения не требуют финансовых вложений, но способны сделать отопление более эффективным. Правильно расположенные шторы, своевременное использование солнечного света и грамотная регулировка жалюзи помогут уменьшить теплопотери и сократить расходы на обогрев жилья.

/ Инфографика: Главред

Смотрите видео - секреты теплоизоляции:

В ролике представлен способ дополнительной теплоизоляции окон перед наступлением зимы. Показано, как закрыть оконные конструкции пенопластовыми панелями, закрепить поверх них армирующую сетку и обработать специальной клеевой смесью. В результате образуется защитное покрытие, которое помогает уменьшить утечку тепла и препятствует проникновению холодного воздуха в помещение.

Как писал Главред, если вы не уверены, что радиаторы работают как надо, их стоит "прокачать" - то есть выпустить из них накопившийся воздух и улучшить отопление. Регулярное удаление воздуха (примерно два раза в год) помогает поддерживать отопление в рабочем состоянии и экономит на счетах за электроэнергию.

Напомним, ранее сообщалось о том, как уменьшить затраты на отопление. Помимо пыли, внутри радиаторов может накапливаться ржавчина, грязь и даже плесень.

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