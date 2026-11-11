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"Выполнить в течение суток": Зеленский дал задание Воздушным силам на фоне атак РФ

Руслана Заклинская
11 ноября 2026, 21:02обновлено 11 ноября, 22:56
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Кроме того, президент обсудил с командующим Воздушными силами вопрос защиты объектов электропередачи, которые РФ атакует особенно активно.
Владимир Зеленский, энергетика / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

Главное из заявления:

  • Правительство, СНБО и ОП проверят отчеты областей по вопросам теплоснабжения
  • Потребности в энергооборудовании обсудят с партнерами в Ирландии
  • Задачи, определенные на селекторе, должны быть выполнены в течение суток

Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание по ситуации в регионах после российских обстрелов. Командующий Воздушными силами ВСУ получил новые задачи по защите энергетической и логистической инфраструктуры. Президент Владимир Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Зеленский поручил членам правительства совместно с СНБО и командой Офиса президента проверить некоторые отчеты областей о ситуации с теплоснабжением и обеспеченностью оборудованием. Глава государства подчеркнул, что ожидает от ответственных лиц достоверных данных.

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"Ожидаю полной и достоверной информации", - написал президент.

По словам Зеленского, участники совещания уточнили потребности в энергетическом оборудовании, технике и конкретных мерах поддержки. Эти вопросы президент планирует обсудить с определенными европейскими партнерами во время встреч в Ирландии.

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Какими ракетами РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Также на селекторном совещании заслушали доклады о восстановительных работах в Днепровской, Одесской и Донецкой областях, отдельно рассмотрели ситуацию в Краматорске. Премьер-министр доложил о реализации решений относительно резервных транспортных схем в Киеве.

Особое внимание на совещании уделили защите энергетики и логистики от вражеских ударов.

"Отдельно обсудили с командующим Воздушными силами ВСУ параметры защиты определенных объектов распределения и передачи электроэнергии, а также логистических объектов, которые россияне в эти дни пытаются атаковать особенно активно. Поставленные задачи должны быть выполнены уже в течение суток", - подчеркнул глава государства.

Почему Россия наносит удары по энергетике и логистике

Эксперт по энергетической безопасности, президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар в интервью Главреду отметил, что оккупанты нацелены не только на энергетику, но и на транспорт.

"Речь идет не только о попытках нанести удар по энергетическим объектам, прежде всего по подстанциям, но и об ударах по транспортной системе, в частности по железной дороге. Понятно, что железнодорожная сеть Украины в значительной степени электрифицирована, особенно на западе страны. Поэтому россияне пытаются достичь сразу трех целей", - подчеркнул специалист.

По его словам, от таких атак страдает железная дорога, по которой Украина экспортирует продукцию в Европу и получает необходимые грузы.

"Мы уже видим, что задержки поездов могут составлять не только несколько часов, но иногда достигать суток", - пояснил Гончар.

Удары по энергетике - новости по теме

Как сообщал Главред, Украина получит от ЕС средства на электричество, воду и тепло. Зеленский рассказал, что Евросоюз применит для этого специальный механизм помощи в чрезвычайных ситуациях. Об этом президент договорился с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сумму пока не назвали.

Россия продолжает атаковать и транспортную инфраструктуру. Зеленский раскрыл замысел Москвы, которая стремится разъединить Украину по Днепру. Для этого оккупанты наносят удары по мостам.

Под угрозой оказались и другие критически важные объекты. Эксперты оценили, выдержит ли Киевская ГЭС возможные удары РФ. Речь идет, в частности, о риске прорыва дамбы и подтопления Оболони.

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О персоне: Михаил Гончар

Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963 г.) - украинский эксперт по международным отношениям в сфере энергетики и безопасности. Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.
В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией.

С 2007 года работает в неправительственном секторе - сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank "Центр глобалистики "Стратегия XXI"". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и т. д. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

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