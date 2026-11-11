"Запасаемся водой": у Зеленского призвали готовиться к долгой войне с РФ

Рассчитывать на скорое прекращение боевых действий пока нет достаточных оснований, считает Ирина Верещук.

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Ирина Верещук предупредила о затяжной войне / Коллаж: Главред, фото: 21 ОМБр, Facebook И.Верещук

Важное из заявлений Верещук:

Рассчитывать на скорое прекращение боевых действий пока не стоит

Украинцам необходимо позаботиться о запасах питьевой воды

Украинцам следует готовиться к затяжной войне, поскольку Россия не прекращает расширять производство беспилотников и ракет.

О необходимости учитывать такой сценарий заявила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук на форуме "Всеобъемлющая оборона: от концепции к действиям", сообщает Главком.

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По мнению чиновницы, рассчитывать на скорое прекращение боевых действий пока нет достаточных оснований. Военные приготовления Кремля скорее указывают на дальнейшее усиление армии, чем на стремление завершить конфликт. Верещук также призвала не воспринимать оптимистичные заявления в СМИ и высказывания зарубежных политиков как отражение действительного положения дел.

"Почему мы должны говорить о том, что готовимся к миру? Откуда у нас это представление - что кто-то сказал это по телевизору или кто-то в Америке хочет так показать? Реальность совсем другая", - заявила она.

Отдельно Верещук подчеркнула важность заблаговременной подготовки к возможным трудностям. В частности, она рекомендовала позаботиться о запасах питьевой воды и других необходимых принадлежностей. При этом чиновница призвала проявлять солидарность с окружающими и помогать тем, кто не способен самостоятельно подготовиться к чрезвычайным ситуациям, например одиноким пожилым соседям.

В Киеве временно прекращают движение трамваев и троллейбусов

Киевская городская государственная администрация (КГГА) объявила о временной остановке наземного электротранспорта с вечера 3 ноября. Такое решение связано с серьезными проблемами в энергосистеме Украины, возникшими после российских обстрелов.

По информации городской администрации, на время приостановки движения трамваев и троллейбусов некоторые направления будут обслуживаться автобусами.

Для поддержания пассажирского сообщения коммунальное предприятие "Киевпастранс" организует дополнительные автобусные маршруты. При этом полностью заменить электротранспорт не удастся. Количество автобусов на линиях будет зависеть от наличия транспорта и водителей, загруженности маршрутов и общей обстановки в столице.

Удары РФ по инфраструктуре - новости по теме

Ранее Главред писал, что Киев этой зимой может оказаться в более сложном положении, чем в прошлом году. Из-за ударов страны-агрессора России три столичные ТЭЦ прекратили производство электроэнергии, а энергоинфраструктура города получила значительно больше повреждений, чем перед предыдущим отопительным сезоном.

Как сообщалось, страна-агрессор Россия атаковала "шахедами" ТЭЦ в Киеве. В Днепровской области только за эту ночь были нанесены удары по четырём электроподстанциям. Под утро в Шостке российский дрон нанёс удар по ТЭЦ.

Напомним, ранее враг вновь нанес удары по объектам энергетики Днепровской области, Киева и Киевской области. Повторные атаки существенно затруднили восстановительные работы, поэтому тысячи украинцев остались без света.

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О персоне: Ирина Верещук Ирина Андреевна Верещук, до брака - Луцик (30 ноября 1979, Рава-Русская, Львовская область) - украинский политический и государственный деятель, заместитель главы Офиса президента, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины 2021-2024 гг. Народный депутат Украины IX созыва от партии Слуга народа (29 августа 2019 - 4 ноября 2021). Представляла Правительство в ВРУ с 4 сентября по 15 ноября 2019-го, была городским головой Равы-Русской (2010-2015). Кандидат на должность городского головы Киева от партии "Слуга народа" на местных выборах 2020 года.

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