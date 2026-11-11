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Россияне массированно обстреляли Житомирщину: есть раненые и значительные разрушения

Инна Ковенько
11 ноября 2026, 09:27
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С вечера 10 ноября российские войска не прекращают наносить удары по Житомирской области с помощью ударных беспилотников.
Массированная атака на Житомирскую область:
Массированная атака на Житомирскую область: / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ГСЧС

Что известно:

  • Россия массированно атаковала Житомирскую область ударными дронами
  • Под ударом оказались объекты инфраструктуры в пяти общинах
  • Известно о четырёх пострадавших, среди них - полицейские

Российские войска с вечера 10 ноября массированно атаковали Житомирскую область ударными беспилотниками. Под обстрелом оказались объекты критической инфраструктуры и жилые дома. В результате ударов есть пострадавшие и повреждения.

Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко. По его словам, российские дроны атаковали объекты энергетической, транспортной и топливной инфраструктуры в Житомирской, Глыбочицкой, Олевской, Звягельской и Олиевской общинах.

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В результате обстрелов повреждены жилые дома, частное предприятие и не менее 20 автомобилей. На данный момент известно о четырёх пострадавших.

"На данный момент известно о 4 пострадавших. Среди них - сотрудники национальной полиции, которые прибыли по вызову и попали под повторный удар, когда фиксировали российские преступления", - сообщили в ОГА.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. На местах продолжаются работы по ликвидации последствий российских обстрелов.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

РФ готовит массированный удар по Украине

Страна-агрессор Россия планирует атаковать объекты пищевой промышленности Украины. Речь идет как об украинских, так и об иностранных предприятиях, работающих на территории страны. Об этом сообщили источники в Главном управлении разведки Минобороны.

В частности, под прицелом могут оказаться элеваторная и складская инфраструктура, предприятия по производству подсолнечного и других растительных масел, молоко- и маслозаводы, мясокомбинаты, птицефабрики и другие предприятия пищевой промышленности.

Удары могут затронуть не только украинских производителей, но и объекты иностранного бизнеса. Подобные атаки россияне уже осуществляли: ранее был поврежден объект американской компании Cargill.

Удары РФ по Украине - последние новости

Главред писал, что в ночь на 11 ноября российская оккупационная армия атаковала Украину авиационной ракетой Х-59/69 и 163 ударными БПЛА. Большая часть воздушных целей была сбита, но есть и "попадания". Есть пострадавшие.

В результате атаки Кривой Рог частично остался без света. Зафиксированы проблемы с электроснабжением в Черкасской области. Под ударом оказались также Харьков и Запорожье.

Ранее сообщалось, что накануне очередного этапа мирных переговоров, запланированного на 10–11 ноября, сохраняется риск усиления российских обстрелов украинской территории. Кроме того, российские войска продолжают менять подход к проведению воздушных атак. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Напомним, Россия сбросила пять управляемых авиабомб на жилые дома в Запорожье. Известно о 12 погибших, среди них трое детей.

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О персоне: Виталий Бунечко

Виталий Иванович Бунечко (род. 6 августа 1973 года, Сарны, Ровенская область, УССР) - глава Житомирской областной администрации с 8 августа 2019 года, сообщает Википедия.

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