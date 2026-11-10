Красный уступит место другому цвету: какой будет елка в 2026 году

Рождественские тренды 2026 года удивят новыми цветами и украшениями. Какой оттенок заменит традиционный красный и чем украсят праздничную ёлку?

https://glavred.info/holidays/chervoniy-postupitsya-miscem-inshomu-koloru-yakoyu-bude-yalinka-2026-roku-10811012.html Ссылка скопирована

Рождественские тренды 2026 / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Главный цвет Рождества 2026

Модные украшения для елки

Необычные детали праздничного декора

Рождественские украшения 2026 года удивят сочетанием натуральных материалов, необычных декоративных мотивов и ярких цветов. Привычный красный уступит место глубокому бордовому, а традиционные елочные игрушки дополнят большие банты, плетеные фигурки и украшения с изображением голубей. В моде будут как сдержанные натуральные композиции, так и роскошный декор с металлическим блеском. Главред расскажет подробнее.

Об основных тенденциях праздничного оформления рассказывает польское издание Dobrze Mieszkaj. В этом сезоне особое внимание уделяется бордовому цвету, большим декоративным бантам, натуральным материалам и золотым аксессуарам. В то же время популярными остаются стекло, керамика, дерево и украшения ручной работы.

видео дня

Модная рождественская елка 2026 года: естественность и праздничная роскошь

В рождественских трендах 2026 года чётко прослеживаются два направления. Первое сосредоточено на естественности, простоте и уюте. В нём преобладают сдержанные цвета, дерево, плетеные украшения, керамика и мягкие ткани. Второе направление гораздо выразительнее: оно предполагает металлические поверхности, стекло, серебро, медь, насыщенные красные и фиолетовые оттенки.

Согласно прогнозам Christmasworld Trends 26+, рождественские композиции будут развиваться вокруг трёх основных концепций - смелости, лёгкости и надёжности. Их разработало дизайнерское бюро Stilbüro bora.herke.palmisano. Одна из концепций получила название "Современные сказки" и предполагает сочетание фантазийных мотивов, необычных форм и выразительных декоративных деталей.

Какие елочные украшения будут в моде в 2026 году

Смелое направление предполагает яркие цветовые сочетания, контрасты и геометрические мотивы. Легкость, напротив, воплощается в декоре, вдохновленном светом, зимними пейзажами и загадочной атмосферой. В этой группе можно найти размытые пастельные оттенки, лунные мотивы и украшения, создающие нежное рассеянное сияние.

Третье направление сосредоточено на долговечности, простоте и упорядоченных формах. Здесь важную роль играют нейтральные цвета, качественные материалы и минималистичный дизайн. Среди актуальных оттенков также выделяется Cloud Dancer - нежный, почти белый цвет, который Институт Pantone выбрал цветом 2026 года. Он гармонично сочетается с золотом, серебром, натуральным деревом и мягкими тканями.

Видео о том, как украсить елку в украинском стиле, можно посмотреть здесь:

Бордовый вместо красного: главный цвет Рождества 2026 года

Одним из самых характерных акцентов рождественских композиций 2026 года станет глубокий бордовый цвет. Он может стать элегантной альтернативой традиционному красному, который годами оставался одним из главных оттенков праздничного декора.

Бордовый сочетает в себе насыщенность и сдержанную элегантность, поэтому будет хорошо смотреться как на елке, так и в декорациях гостиной или прихожей. Особенно удачно этот цвет сочетается с темно-зеленым, золотым, кремовым и натуральным деревом.

Чтобы добавить актуальный оттенок в праздничное оформление, не обязательно полностью менять все имеющиеся украшения. Достаточно нескольких новых акцентов - например, бордовых шариков, лент или декоративных бантов. Они дополнят декор предыдущих сезонов и придадут елке более современный вид.

Большие банты и плетеные украшения вместо традиционного декора

Мягкие материалы и детали ручной работы становятся всё более заметными в рождественском оформлении. Плетеные звёзды, домики, ангелы и колокольчики придают интерьеру естественности и уюта. Такие украшения особенно хорошо смотрятся на живой елке в сочетании с деревом, бумагой, керамикой и стеклом. Дополнить композицию можно кремовыми аксессуарами и гирляндами с тёплым светом.

Еще одним выразительным акцентом станут большие декоративные банты. Они могут заменить часть традиционных игрушек и стать главным украшением елки. Особенно эффектно будут смотреться банты из бордовой ткани или широких лент. Их также можно использовать для оформления входной двери и других элементов интерьера.

В то же время в декоре важно соблюдать умеренность. Вместо большого количества одинаковых бантов лучше выбрать один заметный аксессуар, который будет привлекать внимание. Его можно разместить в верхней или центральной части елки, а остальные украшения подобрать так, чтобы они создавали гармоничный фон.

Голубь вместо совы и оленя: новый мотив рождественской елки

Среди декоративных мотивов 2026 года появляется голубь. Это интересная альтернатива совам, которые были популярны в предыдущие сезоны, а также традиционным фигуркам оленей, морским звездам и снежинкам.

Птичий мотив будут использовать не только в подвесных украшениях для елки. Изображения голубей можно будет увидеть на гирляндах и декоративных изделиях из бумаги, металла и керамики. Такие детали придадут праздничному оформлению легкости и символичности.

Золото возвращается в романтическом оформлении

Металлические украшения остаются важным элементом рождественских композиций, однако в 2026 году золото приобретает более романтичный характер. Позолоченные подсвечники, декоративные шишки, елочные фигурки и другие аксессуары придадут интерьеру мягкое праздничное сияние.

Золотые детали можно сочетать с насыщенными бордовым и зеленым цветами, а также со светлыми оттенками, деревом и натуральными тканями. Такое сочетание поможет создать уютную, но в то же время элегантную атмосферу.

В то же время актуальные тенденции не означают, что придется каждый год покупать новый набор украшений. По данным Ahrefs для польского рынка, на которые ссылается портал allchristmas.pl, летом 2026 года запрос "рождественские тренды" имел около 40 поисковых запросов в месяц. Для сравнения: фраза "искусственная рождественская елка" набрала около 20 тысяч запросов, а "рождественские украшения" и "рождественские гирлянды" - примерно по 14 тысяч.

Поэтому вместо полной замены праздничного декора можно сохранить любимые украшения предыдущих лет и дополнить их несколькими актуальными аксессуарами. Бордовые ленты, плетеные фигурки или золотые детали помогут освежить оформление и придать рождественской елке современный вид.

Читайте также:

Об источнике: сайт Dobrze Mieszkaj Dobrze Mieszkaj - ведущий польский медиапортал об архитектуре и дизайне интерьеров, входящий в группу Publikator. Ресурс специализируется на профессиональных обзорах современных материалов, интервью с архитекторами и практических советах по обустройству дома. Это авторитетный источник вдохновения для дизайнеров и владельцев жилья, который сочетает мировые эстетические тренды с функциональными решениями для ремонта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред