Не просто украшение: зачем люди завязывают желтую ленту на дверной ручке

Эта практика заимствована из фэн-шуй и даже распространилась на жилые дома, офисы и небольшие предприятия.

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Что означает желтая лента на дверях / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Почему желтый цвет ассоциируется с достатком

Что означает желтая лента на входной двери

Издавна люди использовали различные предметы, чтобы привлечь в дом счастье, благополучие и финансовые блага. Обычно их размещали у входа в жилище или возле дверей, полагая, что это помогает отгонять негативную энергию.

Главред решил разобраться, что вешают на дверь для привлечения успеха.

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Почему на дверь дома вешают желтую ленту

Желтая лента, завязанная на ручке входной двери, стала одним из самых распространенных бытовых ритуалов последних лет - ее размещают не только в квартирах, но и на входах в офисы и небольшие предприятия, пишет El Cronista.

В традиции фэн-шуй такой жест трактуется как приглашение процветания, оптимизма и новых возможностей.

Почему нужна именно желтая лента

Выбор именно этого цвета не случаен. Желтый в большинстве символических систем связывают с достатком, радостью, успехом и положительной энергией.

Кроме того, ленту размещают на границе между улицей и домом - в точке, через которую, по представлениям практиков, энергия попадает внутрь.

Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

Какие свойства приписывают желтой ленте

Сторонники таких практик исходят из того, что этот предмет на дверях служит символом открытости дома для благоприятных событий.

Среди преимуществ, которые традиционно ему приписывают, - символ финансового благополучия, создание более гармоничной атмосферы в доме, появление новой работы или личных перспектив, ощущение надежды и обновления, а также постоянное напоминание о целях, которых человек стремится достичь.

Для части домовладельцев мотивация значительно проще. Ленту воспринимают как декоративный элемент с сильной символической нагрузкой, обозначающий начало нового этапа - без ожидания конкретного результата.

Бытовые приметы / Инфографика: Главред

Как желтую ленту крепят к двери

Технические требования к самому предмету минимальны, но они есть. Советуют брать чистую тканевую ленту желтого цвета в хорошем состоянии и крепить ее к ручке или другой заметной точке на входной двери.

Ключевым в процедуре считается момент фиксации: именно тогда нужно сформулировать намерение - процветание, здоровье, спокойствие или запуск новых проектов.

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Что следует учитывать читателю Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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