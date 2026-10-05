Лилии могут сгнить еще до морозов: какую ошибку делают садоводы в октябре

Садоводам объяснили, какие сорта лилий спокойно зимуют в почве, а какие лучше перенести в хранилище.

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Правила ухода за лилиями в октябре / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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Почему нельзя срезать еще зеленые стебли лилий

Как подготовить луковицы к хранению

Октябрь - время для последних работ в саду перед зимой. В частности, нужно правильно подготовить лилии и клумбу, а также быть осторожным с удобрением и обрезкой стеблей, чтобы не ослабить луковицы перед зимой.

Главред решил разобраться, что нужно сделать с лилиями в октябре.

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Нужно ли выкапывать лилии

Восточные лилии - в частности, сорта "Stargazer", "Casablanca" и "Muscadet" - в более холодных регионах нужно выкапывать из почвы еще до наступления морозов, оптимально в начале октября, когда листья начинают подсыхать, пишет Deccoria.

Дело в том, что эти сорта значительно более чувствительны к низким температурам, и бесснежная морозная зима может уничтожить луковицы прямо на клумбе.

Зато большинство популярных садовых лилий не требует ежегодной выкопки. Наиболее выносливыми считаются азиатские сорта, такие как "Black Out", "Bumblebee" или "Monte Negro" - они обычно хорошо зимуют в почве.

Как хранить выкопанные луковицы лилий

Выкопанные луковицы очищают от земли и тщательно просушивают. Затем их укладывают в хорошо проветриваемый контейнер и пересыпают слегка влажным торфом, песком или опилками.

Оптимальная температура хранения - около 4–5 °C, а сам материал нужно периодически проверять и отбраковывать экземпляры с признаками гнили или болезни.

Почему не стоит торопиться с секатором

Главная осенняя ошибка касается надземной части растения. Пока стебли остаются зелеными, луковица извлекает из них питательные вещества - именно тот запас, который обеспечит зимовку и старт следующего сезона.

Срезают стебли только после того, как они пожелтеют и высохнут сами по себе, оставляя небольшой пеньок чуть выше уровня почвы.

Отдельно стоит проверить участок после дождя: если вода застаивается, риск того, что луковицы сгниют, резко возрастает - избыток влаги лилии переносят значительно хуже, чем холод.

Какие многолетние цветы прекрасно растут в тени / Инфографика: Главред

Нужно ли подкармливать лилии в октябре

Последнюю стандартную подкормку проводят до конца сентября. В октябре азотные удобрения исключают полностью - они стимулируют рост в тот период, когда растение должно готовиться к периоду покоя. Для осени выбирают безазотные смеси, богатые калием и фосфором.

Выкапывание и пересадка лилий в октябре – видео:

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