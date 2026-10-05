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Ошибка при выкапывании может погубить георгины: эксперты рассказали, как сохранить клубни

Дарья Пшеничник
5 октября 2026, 11:06
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Сигналом к выкопке служит первый сильный заморозок, после которого листья чернеют, а сломанная шейка лишает клубень шанса прорасти в следующем году.
Ошибка при выкапывании может погубить георгины: эксперты рассказали, как сохранить клубни
Когда выкапывать георгины осенью / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Когда выкапывать георгины и почему нельзя делать это слишком рано
  • Как не сломать хрупкую шейку клубня
  • В чём и где хранить клубни до весны

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Георгины не переживут зиму в земле в большинстве регионов - их клубни гибнут от низких температур, поэтому осенью растение приходится выкапывать. Ключевым ориентиром для садоводов является первый сильный заморозок: после него листья чернеют, стебли мякнут, и это означает, что растение перешло в состояние покоя, а клубни перестали накапливать питательные вещества, сообщает Martha Stewart.

Ошибка со сроками обходится урожаем клубней. Если выкопать их слишком рано, растение не успеет подготовиться к периоду покоя, а откладывание до промерзания почвы столь же опасно.

Садовод Кейт Волц советует сразу после заморозков обрезать стебли, оставив примерно 10–15 см над основанием. Это позволяет остаткам питательных веществ перейти в клубни и упрощает дальнейшую выкопку.

После обрезки можно выдержать паузу в одну-две недели - при условии, что синоптики не обещают резкого похолодания. За это время на клубнях формируются глазки, из которых в следующем сезоне пойдут новые побеги. Если же прогнозируют сильный мороз, растение выкапывают немедленно.

Хрупкая шейка решает судьбу клубня

Самое уязвимое место - узкие перемычки, соединяющие клубни с основанием растения. Волц предупреждает, что они слишком ломкие: копание лопатой вплотную к кусту или попытка вытащить растение за стебли приводят к разлому. Поврежденная шейка обычно означает, что клубень не прорастет в следующем году, даже если сам остался здоровым.

Более безопасный способ - разрыхлить почву вокруг куста садовыми вилами и осторожно поднять ими всю группу клубней, не приближаясь вплотную к центру растения.

Что делать с клубнями до весны

Выкопанный материал перебирают: поврежденные и подгнившие экземпляры отбраковывают, остатки почвы счищают или смывают. Перед укладкой на хранение клубни должны быть полностью сухими - избыток влаги вызывает гниение.

Волц маркирует каждую группу водостойкой этикеткой, укладывает клубни слоями в картонную коробку, заполненную слегка смятыми газетами, и следит, чтобы они не соприкасались друг с другом. Ландшафтный дизайнер Тери Спейт, в свою очередь, заворачивает каждый клубень в измельченную бумагу. Среди других подходящих материалов эксперты называют вермикулит, древесную стружку и торфяной мох - при условии, что контейнер обеспечивает вентиляцию.

Место зимовки тоже имеет значение. Волц держит коробку в неотапливаемом гараже и раз в месяц проверяет содержимое на наличие гнили и плесени, а разделять группы советует уже весной. Спейт использует коробки или сетчатые мешки для лука и ставит их в прачечной или подвале: главное требование - помещение не должно быть ни слишком влажным, ни пересушенным, с достаточной циркуляцией воздуха.

Универсального рецепта нет, поэтому Волц рекомендует опробовать несколько вариантов и остановиться на том, который сработал в конкретных условиях. Подписанные коробки или мешки избавляют от весенних догадок о сорте и цвете будущих цветов.

В регионах с мягкими зимами георгины способны перезимовать прямо в почве, однако результат зависит от конкретного сорта и погоды.

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Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти отточенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, простые советы по развлечениям, а также различные рекомендации по уходу за красотой.

Цель состоит в том, чтобы обучать, вдохновлять и предлагать идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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