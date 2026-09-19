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Какие растения не стоит выращивать дома: названы самые капризные цветы

Анна Ярославская
19 сентября 2026, 10:36
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Фикус лировидный считается сложным для новичков, а папоротники способны вызывать аллергию из-за спор.
Кротон, фикус лировидный
Комнатные растения для дома - список цветов, за которыми сложно ухаживать / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, Википедия

Кратко:

  • Эксперты составили список комнатных цветов, сложных для выращивания дома
  • Кротоны, пальмы и фикусы требуют специфического освещения
  • Некоторым растениям нужен холодный зимний период покоя

Комнатные растения способны украсить интерьер и оживить пространство, однако далеко не каждый вид цветов подходит для длительного выращивания в домашних условиях. Одним растениям необходимы исключительные условия для роста, которые сложно воссоздать в обычной квартире, а другие могут создавать проблемы для домашних животных, детей или людей, склонных к аллергии.

Эксперт по комнатным растениям Лиза Элдред Стейнкопф рассказала изданию Martha Stewart, что есть немало популярных видов растений, уход за которыми оказывается гораздо сложнее, чем кажется, и результат зачастую не стоит затраченных усилий. Также она объяснила какие комнатные растения не рекомендуется выращивать дома.

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Какие комнатные растения не стоит выращивать дома

1. Кротон

Для большинства любителей комнатных растений кротоны требуют слишком много усилий. Их яркая разноцветная листва действительно впечатляет, но эти растения считаются довольно сложными в уходе в домашних условиях.

Чтобы сохранять насыщенную окраску листьев, кротонам необходимо постоянно яркое освещение, обеспечить которое круглый год, особенно зимой, бывает непросто. Сухой воздух в помещении также способствует появлению паутинного клеща, а даже непродолжительная засуха может привести к опаданию нижних листьев.

Кротон
Кротон / Фото: pixabay.com

Стейнкопф советует выращивать кротоны летом в контейнерах на улице или высаживать их в открытый грунт в регионах с теплым климатом, вместо того чтобы пытаться создать им комфортные условия в доме.

2. Большинство пальм

Пальмы ассоциируются с расслабленной тропической атмосферой, однако многие их виды плохо чувствуют себя в помещении и даже могут создать проблемы для других комнатных растений.

"Пальмы прекрасно подходят для террасы, но в помещении они привлекают паутинных клещей, а нередко и щитовку", - говорит Стейнкопф.

Обычно пальмам необходимы высокая влажность и яркий свет - условия, которые сложно поддерживать в большинстве домов. Хамедорея изящная (Chamaedorea elegans) переносит комнатные условия лучше многих других пальм, однако даже ей требуется больше внимания, чем большинству распространенных комнатных растений.

3. Фикус лировидный

Несмотря на огромную популярность, фикус лировидный может доставить немало хлопот.

"Его часто рекомендуют новичкам как простое растение для начала, хотя на самом деле, на мой взгляд, это одно из самых сложных растений для выращивания", - говорит Саманта Адлер, владелица Houseplant Concierge.

Эти растения особенно чувствительны к изменениям условий. Они не любят перемещений, требуют регулярного полива и нуждаются в строго определенном количестве света, чтобы хорошо расти.

Фикус лировидный
Фикус лировидный / Фото: Википедия

4. Стрелиция

Стрелиция способна стать эффектным акцентом в интерьере, но и к условиям содержания она предъявляет довольно высокие требования.

По словам Адлер, этим тропическим растениям необходимы яркий свет и стабильные условия, которые бывает сложно обеспечить в помещении.

Кроме того, стрелиции довольно крупные.

"Они очень большие, и выращивать их в помещении сложно и не слишком удобно, если у вас нет много свободного пространства", - говорит эксперт.

При достаточном освещении растение может выжить, однако, как отмечает Стейнкопф, "скорее всего, в домашних условиях оно не зацветет".

Стрелиция
Стрелиция / Фото: pixabay.com

5. Некоторые папоротники

Папоротники способны создать в доме атмосферу густого леса, однако отдельные их виды не всегда подходят для выращивания в помещении.

По словам Адлер, некоторые разновидности выделяют в воздух большое количество спор, что может влиять на качество воздуха в помещении и усиливать проявления аллергии.

К распространенным комнатным видам, образующим много спор, относятся щитовники (Dryopteris) и кочедыжники (Athyrium).

Чтобы избежать подобных проблем, можно выбирать папоротники, которые образуют мало спор или практически стерильны, например птерисовидный асплениум "Austral Gem", нефролепис с заячьей лапкой или платицериум, известный как "олений рог".

6. Хищные растения умеренного климата

Венерина мухоловка (Dionaea muscipula) и североамериканские саррацении (Sarracenia) выглядят необычно благодаря способности ловить насекомых. Однако эти хищные растения плохо приспособлены к жизни в помещении.

В природе они растут на солнечных заболоченных участках и нуждаются в периоде зимнего покоя при низких температурах. Воссоздать такие условия в квартире практически невозможно.

Венерина мухоловка
Венерина мухоловка / Фото: pixabay.com

"Если у вас нет места в холодильнике для хранения растений во время периода покоя, оставьте эти растения на улице", - советует специалист по комнатным растениям и садовод Бекс Клэр Хэмелл.

7. Растения, которые часто дарят

Многие популярные растения, которые продаются в качестве подарка, предназначены скорее для временного украшения интерьера, чем для постоянного выращивания в помещении.

Стейнкопф отмечает, что такие растения, как хризантемы, миниатюрные розы, гортензии и азалии, нуждаются в периоде зимнего покоя на открытом воздухе, чтобы долго оставаться здоровыми.

Азалия
Азалия / Фото: pixabay.com

"Если вам удастся сохранить их до того момента, когда их можно будет безопасно вынести на улицу, в подходящих условиях они будут хорошо расти", - говорит эксперт.

В помещении же такие растения испытывают трудности, поскольку не получают необходимого им холодного зимнего периода покоя.

Ранее Главред писал, какие домашние цветы не требуют особого ухода. Читайте материал: Приносят удачу и чистят воздух: названы самые неприхотливые комнатные цветы. Помимо озеленения и декоративного эффекта, многие растения улучшают качество воздуха и являются лечебными.

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Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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