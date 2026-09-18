Украина и РФ хотят отстранить Уиткоффа от переговоров - в чем причина

Украинские и российские чиновники за кулисами работают над тем, чтобы вывести специального посланника Дональда Трампа из переговорного процесса.

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Киев и Москва хотят отстранить Уиткоффа от переговоров / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

Киев и Москва хотят отстранить Уиткоффа от переговоров

Он был каналом связи с Кремлем с марта 2025 года

Недовольство усилилось после визитов делегации США

Украина и страна-агрессор Россия хотят отстранить посланника Трампа Стива Уиткоффа от мирных переговоров, поскольку обе стороны разочарованы его подходом. Об этом сообщает издание Kyiv Independent.

Отмечается, что Стив Уиткофф, который с марта 2025 года был основным каналом связи между администрацией Дональда Трампа и Кремлем, "разочаровал" как Киев, так и Москву в ходе мирных переговоров при посредничестве США. За кулисами чиновники в обеих странах работают над его отстранением.

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Издание пишет, что украинская сторона отмечает, что не видит значительной готовности США усиливать давление на Россию. Со своей стороны Кремль все чаще обвиняет американского посланника в "дипломатических" провалах и неспособности заставить Украину отказаться от своих территорий.

Недовольство обострилось после того, как Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер посетили Москву и Киев для проведения очередного раунда переговоров с лидерами стран.

"Они постоянно говорят нам: „Вы должны положить конец этой войне". Как будто мы, черт возьми, не хотим ее заканчивать", - подчеркнул один из украинских чиновников, участвующий в мирных переговорах и пожелавший остаться анонимным.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Что может изменить ход переговоров

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок говорил, что полноценные переговоры о завершении войны в Украине станут возможными только тогда, когда к процессу присоединится Европа - с конкретными гарантиями для Киева и встречными требованиями к Москве.

По его словам, речь идет не о формальном присутствии европейских представителей за столом переговоров, а о двух конкретных шагах со стороны Брюсселя.

"Во-первых, Европа должна пообещать Украине финансирование после замораживания конфликта. Во-вторых, она должна получить заверения от России (хотя это и звучит странно), что та не будет нападать на европейские страны", - отметил он.

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал Главред, специальный посланник президента США Джаред Кушнер заявлял, что США удовлетворены последним раундом переговоров в Москве и Киеве и надеются на скорейшее проведение трехсторонней встречи.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что очередной раунд мирных переговоров предварительно запланирован на октябрь 2026 года. Ожидается, что встреча пройдет в формате с участием трех сторон.

Кроме того, во время встречи со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в активном участии президента США Дональда Трампа в переговорном процессе.

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Об источнике: The Kyiv Independent The Kyiv Independent - англоязычное украинское онлайн-СМИ, основанное в ноябре 2021 года, за три месяца до российского вторжения в Украину в 2022 году, бывшими сотрудниками Kyiv Post и медиа-консалтинговой компании Jnomics Media, сообщает Википедия.

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