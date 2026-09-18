От чего умерла Хайден Пенеттьери: представитель актрисы сделал заявление

Обстоятельства смерти певицы по-прежнему интересуют общественность.

https://glavred.info/starnews/ot-chego-umerla-hayden-penetteri-predstavitel-aktrisy-sdelal-zayavlenie-10797593.html Ссылка скопирована

Хайден Панеттьери неожиданно умерла / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/haydenpanettiere

Кратко:

Что говорят представители власти

Какую роль играют СМИ

Представитель Хайден Панеттьери прокомментировал ситуацию вокруг гибели актрисы, призвав не делать поспешных выводов и дождаться официальных результатов расследования.

По его словам, которые цитирует People, сейчас продолжается проверка всех обстоятельств трагедии, а ключевые ответы появятся только после завершения экспертиз, включая токсикологию. Он подчеркнул, что распространяемая в СМИ информация зачастую не подтверждена и может вводить в заблуждение.

видео дня

Хайден Панеттьери была найдена мертвой/ фото: instagram.com, Хайден Панеттьери

Актрису нашли без сознания в Южной Каролине, спасти её не удалось. Известно, что на месте происшествия не обнаружили признаков насильственной смерти, однако расследование продолжается, и специалисты изучают все возможные версии.

Также сообщается, что к делу подключились федеральные службы, которые проверяют возможную связь с запрещёнными веществами и устанавливают их происхождение.

Представитель актрисы отдельно обратился к общественности с просьбой проявить уважение и терпение, отметив, что окончательные выводы будут сделаны только после завершения всех процедур. По его словам, "ответы, которые ищут все, обязательно появятся".

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что российский актер-путинист Михаил Ефремов, который отсидел в тюрьме за пьяное ДТП, может в скором времени потерять своего сына.

Ранее также популярная украинская актриса и телеведущая Лариса Руснак вспомнила о непростом периоде своей жизни.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Хайден Панетьерри Хайден Панеттьери - американская актриса и певица. В 11 лет получила премию молодого актёра за роль Шерил Йост в диснеевском "Вспоминая Титанов". Вторая премия ей досталась за роль Клэр Беннет в сериале "Герои". С 2012 по 2016 год она играла роль певицы Джульетты Барнс в телесериале "Нэшвилл", которая принесла ей номинации на премию "Золотой глобус" за лучшую женскую роль второго плана в 2012 и 2013 годах.

С 2009 года Хайден встречалась с боксёром Владимиром Кличко, а их помолвка состоялась в 2013 году. В августе 2018 года стало известно, что пара рассталась.

У бывшей пары есть дочь - Кайя-Евдокия Кличко

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред