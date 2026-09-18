От чего умерла Хайден Пенеттьери: представитель актрисы сделал заявление

Кратко:
- Что говорят представители власти
- Какую роль играют СМИ
Представитель Хайден Панеттьери прокомментировал ситуацию вокруг гибели актрисы, призвав не делать поспешных выводов и дождаться официальных результатов расследования.
По его словам, которые цитирует People, сейчас продолжается проверка всех обстоятельств трагедии, а ключевые ответы появятся только после завершения экспертиз, включая токсикологию. Он подчеркнул, что распространяемая в СМИ информация зачастую не подтверждена и может вводить в заблуждение.
Актрису нашли без сознания в Южной Каролине, спасти её не удалось. Известно, что на месте происшествия не обнаружили признаков насильственной смерти, однако расследование продолжается, и специалисты изучают все возможные версии.
Также сообщается, что к делу подключились федеральные службы, которые проверяют возможную связь с запрещёнными веществами и устанавливают их происхождение.
Представитель актрисы отдельно обратился к общественности с просьбой проявить уважение и терпение, отметив, что окончательные выводы будут сделаны только после завершения всех процедур. По его словам, "ответы, которые ищут все, обязательно появятся".
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О персоне: Хайден Панетьерри
Хайден Панеттьери - американская актриса и певица. В 11 лет получила премию молодого актёра за роль Шерил Йост в диснеевском "Вспоминая Титанов". Вторая премия ей досталась за роль Клэр Беннет в сериале "Герои". С 2012 по 2016 год она играла роль певицы Джульетты Барнс в телесериале "Нэшвилл", которая принесла ей номинации на премию "Золотой глобус" за лучшую женскую роль второго плана в 2012 и 2013 годах.
С 2009 года Хайден встречалась с боксёром Владимиром Кличко, а их помолвка состоялась в 2013 году. В августе 2018 года стало известно, что пара рассталась.
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