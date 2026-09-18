В Украине зафиксировали землетрясение на глубине 3 километров: где именно "трясло"

Главное:
- Во Львовской области зафиксировали землетрясение
- Землетрясение классифицировали как очень слабое
- Разрушений в результате землетрясения не зафиксировано
В ночь на 17 сентября в Украине зафиксировали землетрясение. Как сообщил Главный центр специального контроля, его зарегистрировали в Самборском районе Львовской области.
Местные жители не почувствовали подземные толчки, поскольку магнитуда землетрясения составила всего 2,0. Оно относится к категории микроземлетрясений (или очень слабых землетрясений).
Его очаг находился на глубине около 3 километров. Эпицентр - в юго-западной части Самборского района, недалеко от города Турка и украинско-польской границы.
На данный момент нет информации о пострадавших или повреждениях в результате землетрясения.
В Украине землетрясения могут повторяться месяцами
Главред писал, что, по словам доктора физико-математических наук и ведущего научного сотрудника Института геофизики им. С. И. Суботина Национальной академии наук Украины (НАНУ) Дмитрия Гриня, в Украине, например, в районе Полтавской области, геологическое строение таково, что большим плитам особо некуда двигаться.
Поэтому энергия перераспределяется постепенно: в разломах возникает трение, происходит разгрузка в виде землетрясений. Через неделю-две или три может начаться новый толчок, когда накапливается новая энергия. Такие единичные землетрясения могут повторяться в течение месяца, двух или даже трёх, пока энергия полностью не перераспределится в массивах земной коры.
"После этого активность утихает, и сейсмическая активность может перейти в другой регион, например, в Кривой Рог или другую часть Украины, где также имеются крупные глубинные разломы", - добавил специалист.
Землетрясения в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что в течение 22 июня в районе временно оккупированного Россией Крыма и вблизи его побережья было зафиксировано сразу шесть землетрясений различной интенсивности.
Ранее, 17 мая, в Полтавской области Главный центр специального контроля зафиксировал землетрясение. В Диканской территориальной общине зафиксировали сейсмическую активность с магнитудой 2,6 по шкале Рихтера на глубине 4 километра.
Накануне стало известно, что в Украине за последние годы значительно участились землетрясения. Только за последние 3 года на территории нашей страны было зафиксировано 350 землетрясений.
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Об источнике: Главный центр специального контроля
Главный центр специального контроля (ГЦСК) Государственного космического агентства Украины - центр контроля за сейсмологической ситуацией на Земле, пишет Википедия.
ГЦСК предназначен для осуществления контроля с помощью национальных технических средств:
- за соблюдением международных договоров и соглашений об ограничении и запрете испытаний ядерного оружия на иностранных испытательных полигонах и проведением ядерных взрывов в мирных целях;
- за сейсмической обстановкой и другими геофизическими явлениями на территории Украины и всего земного шара;
- за радиационной обстановкой в пунктах дислокации подразделений спецконтроля.
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