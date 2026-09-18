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В Украине зафиксировали землетрясение на глубине 3 километров: где именно "трясло"

Анна Косик
18 сентября 2026, 12:52
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Специалисты сообщили, какой силы было землетрясение.
В Украине зафиксировали землетрясение на глубине 3 километров: где именно
Землетрясение зафиксировали ночью / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Главное:

  • Во Львовской области зафиксировали землетрясение
  • Землетрясение классифицировали как очень слабое
  • Разрушений в результате землетрясения не зафиксировано

В ночь на 17 сентября в Украине зафиксировали землетрясение. Как сообщил Главный центр специального контроля, его зарегистрировали в Самборском районе Львовской области.

Местные жители не почувствовали подземные толчки, поскольку магнитуда землетрясения составила всего 2,0. Оно относится к категории микроземлетрясений (или очень слабых землетрясений).

видео дня

Его очаг находился на глубине около 3 километров. Эпицентр - в юго-западной части Самборского района, недалеко от города Турка и украинско-польской границы.

На данный момент нет информации о пострадавших или повреждениях в результате землетрясения.

В Украине землетрясения могут повторяться месяцами

Главред писал, что, по словам доктора физико-математических наук и ведущего научного сотрудника Института геофизики им. С. И. Суботина Национальной академии наук Украины (НАНУ) Дмитрия Гриня, в Украине, например, в районе Полтавской области, геологическое строение таково, что большим плитам особо некуда двигаться.

Поэтому энергия перераспределяется постепенно: в разломах возникает трение, происходит разгрузка в виде землетрясений. Через неделю-две или три может начаться новый толчок, когда накапливается новая энергия. Такие единичные землетрясения могут повторяться в течение месяца, двух или даже трёх, пока энергия полностью не перераспределится в массивах земной коры.

"После этого активность утихает, и сейсмическая активность может перейти в другой регион, например, в Кривой Рог или другую часть Украины, где также имеются крупные глубинные разломы", - добавил специалист.

Землетрясения в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в течение 22 июня в районе временно оккупированного Россией Крыма и вблизи его побережья было зафиксировано сразу шесть землетрясений различной интенсивности.

Ранее, 17 мая, в Полтавской области Главный центр специального контроля зафиксировал землетрясение. В Диканской территориальной общине зафиксировали сейсмическую активность с магнитудой 2,6 по шкале Рихтера на глубине 4 километра.

Накануне стало известно, что в Украине за последние годы значительно участились землетрясения. Только за последние 3 года на территории нашей страны было зафиксировано 350 землетрясений.

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Об источнике: Главный центр специального контроля

Главный центр специального контроля (ГЦСК) Государственного космического агентства Украины - центр контроля за сейсмологической ситуацией на Земле, пишет Википедия.

ГЦСК предназначен для осуществления контроля с помощью национальных технических средств:

  • за соблюдением международных договоров и соглашений об ограничении и запрете испытаний ядерного оружия на иностранных испытательных полигонах и проведением ядерных взрывов в мирных целях;
  • за сейсмической обстановкой и другими геофизическими явлениями на территории Украины и всего земного шара;
  • за радиационной обстановкой в пунктах дислокации подразделений спецконтроля.
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