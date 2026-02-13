Укр
350 землетрясений произошло в Украине за 3 года: связано ли это с войной

Сергей Кущ
13 февраля 2026, 20:27
Эксперт объяснил, как формируются землетрясения.
350 землетрясений произошло в Украине за 3 года
350 землетрясений произошло в Украине за 3 года

Вы узнаете:

  • За последние 10 лет в Украине произошло 665 землетрясений
  • Связано ли это с войной

В Украине за последние годы сильно участились землетрясения. Только за прошедшие 3 года на территории нашей страны было зафиксировано 350 землетрясений.

В интервью Главреду доктор физико-математических наук и ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С. И. Субботина Национальной академии наук Украины (НАНУ) Дмитрий Гринь объяснил, что это не связано с войной в нашей стране.

Он объяснил, землетрясения формируются на значительных глубинах.

"В Украине очаги большинства зафиксированных землетрясений залегают на глубине примерно 5-7, 10-12 километров. Это процессы глубинного характера, и никакой энергии взрывов недостаточно для того, чтобы "запустить" или спровоцировать землетрясение на таких глубинах", - отметил Гринь.

По его словам, события на поверхности никоим образом не могут активизировать глубинные тектонические процессы.

"Поэтому это закономерное природное явление, которое происходит само по себе. Человечество, по крайней мере пока, не может ни ускорить, ни замедлить землетрясения. Это два отдельных явления, которые между собой никак не связаны", - подытожил эксперт.

Землетрясения в Украине

По данным volcanodiscovery за последние 10 лет в Украине произошло 665 землетрясений. Большинсво из них зафиксированы в Полтавской области, возле Крымского полуострова и вблизи границы с Молдовой.

Одно из последних произошло в Полтавской области. Подземные толчки зарегистрировали в 19:46 вечера по киевскому времени 6 февраля. Эпицентр был вблизи села Мильцы Полтавской общины, на глубине 9 километров.

Как писал Главред, 28 октября в Украине произошло землетрясение в Днестровском районе Черновицкой области. Землетрясение было магнитудой 1,4 (по шкале Рихтера). Оно произошло на глубине 3 км.

29 сентября во Львовской области произошло землетрясение. По классификации сейсмологов, это землетрясение относится к слабоощутимым.

В мае в Одесской области ощутили землетрясение. Его магнитуда была 4,6.

О персоне: Дмитрий Гринь

Дмитрий Николаевич Гринь — украинский ученый-сейсмолог, доктор физико-математических наук и ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С. И. Субботина Национальной академии наук Украины (НАНУ).

Один из ведущих украинских экспертов по землетрясениям и сейсмической активности, регулярно комментирует для СМИ природные причины землетрясений в Украине и соседних регионах, сейсмические риски для различных областей Украины, влияние человеческой деятельности и взрывов на сейсмичность.

землетрясение Дмитрий Гринь
Темная пятница для Черкасской области: когда будут отключать свет 13 февраля

Темная пятница для Черкасской области: когда будут отключать свет 13 февраля

Житомирскую область накроет непогода: синоптики предупреждают о 1-м уровне опасности

Житомирскую область накроет непогода: синоптики предупреждают о 1-м уровне опасности

Китайский гороскоп на завтра 14 февраля: Петухам - гнев, Свиньям - стресс

Китайский гороскоп на завтра 14 февраля: Петухам - гнев, Свиньям - стресс

Гороскоп Таро на завтра 14 февраля: Львам - идти вперед, Водолею - новая эра

Гороскоп Таро на завтра 14 февраля: Львам - идти вперед, Водолею - новая эра

Свет будут отключать не всем: графики отключений для Львовщины на 13 февраля

Свет будут отключать не всем: графики отключений для Львовщины на 13 февраля

Землетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - Гринь
