Ванна будет как новая: как избавиться от плесени в ванной комнате

Вы узнаете:
- Чем опасен грибок на стенах
- Как избавиться от плесени в ванной
- Важные советы
Появление плесени в ванной комнате – проблема довольно распространенная. Грибок на стенах и сантехнических приборах выглядит не только неэстетично, но и вредит здоровью людей, живущих в квартире. Поэтому от него обязательно необходимо избавляться. Главред расскажет, как.
Автор Youtube-канала Elena Matveeva также рассказала, как избавиться от грибка в ванной комнате.
Чем опасен грибок на стенах
Многим кажется, что плесневый грибок – безобидное вещество. На самом деле он может причинить немало вреда. Споры грибка летают в воздухе и попадают в организм через дыхательные пути. Они являются сильными аллергенами. Кроме того, поселяясь в организме, плесень провоцирует следующие проблемы:
- бронхолегочные заболевания (бронхиальная астма, пневмония и др.);
- желудочно-кишечные расстройства;
- болезни почек и печени;
- внутренние кровотечения;
- злокачественные опухоли.
Человек, который регулярно дышит спорами грибка, начинает испытывать слабость, головокружение, головные боли. У него снижается иммунитет. Особенно опасна плесень для детей, пожилых людей и людей с хроническими болезнями. Наиболее вредной считается черная плесень.
Как избавиться от плесени в ванной
Для борьбы с грибками можно использовать профессиональные или народные средства. Специальные препараты продаются в супермаркетах. Домашние средства несложно приготовить самому.
Одно из простых, но при этом эффективных средств – перекись водорода. Она обладает антибактериальными свойствами и хорошо борется с грибком. Смочите перекисью грибковые пятна, оставьте на 10-15 минут, затем протрите губкой и вытрите насухо.
Некоторые эфирные масла являются природными антисептиками. Кроме того, они приятно пахнут. Масло чайного дерева, лаванды, розмарина можно использовать для борьбы с грибками.
Разведите 1 чайную ложку эфирного масла в стакане теплой воды. Налейте жидкость в бутылку с пульверизатором и распылите на загрязненных участках. Оставьте на час, затем протрите губкой.
Еще один хороший способ – использование уксуса. Уксусная кислота убивает даже черную плесень и не вредит здоровью людей. Налейте столовый уксус в распылитель, обрызгайте заплесневелые участки и оставьте на 40-60 минут. Затем смойте загрязнения губкой с водой. Не переживайте насчет уксусного запаха – он выветрится в течение нескольких часов.
Важные советы
Безопасность: используйте перчатки, маску или респиратор, так как споры плесени и средства токсичны.
Обработка: тщательно обрабатывайте швы между плиткой, углы и места за ванной.
Профилактика: оставляйте дверь в ванную открытой, установите принудительную вентиляцию, протирайте стены насухо после душа, используйте влагостойкие материалы.
Устранение причины: проверьте трубы на протечки, так как без устранения источника влаги плесень появится снова.
Смотрите видео о том, как избавиться от грибка в ванной комнате
Больше интересных новостей:
- Не уксус и не химия: найдено средство против плесени, которое реально работает
- Копеечное средство есть на любой кухне: как быстро удалить плесень и конденсат
- Есть на каждой кухни: чем избавиться от плесени и конденсата на окнах
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред