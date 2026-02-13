Ванна будет как новая: как избавиться от плесени в ванной комнате

Для борьбы с плесенью можно использовать профессиональные или народные средства.

Чем опасен грибок на стенах

Как избавиться от плесени в ванной

Важные советы

Появление плесени в ванной комнате – проблема довольно распространенная. Грибок на стенах и сантехнических приборах выглядит не только неэстетично, но и вредит здоровью людей, живущих в квартире. Поэтому от него обязательно необходимо избавляться. Главред расскажет, как.

Автор Youtube-канала Elena Matveeva также рассказала, как избавиться от грибка в ванной комнате.

Чем опасен грибок на стенах

Многим кажется, что плесневый грибок – безобидное вещество. На самом деле он может причинить немало вреда. Споры грибка летают в воздухе и попадают в организм через дыхательные пути. Они являются сильными аллергенами. Кроме того, поселяясь в организме, плесень провоцирует следующие проблемы:

бронхолегочные заболевания (бронхиальная астма, пневмония и др.);

желудочно-кишечные расстройства;

болезни почек и печени;

внутренние кровотечения;

злокачественные опухоли.

Человек, который регулярно дышит спорами грибка, начинает испытывать слабость, головокружение, головные боли. У него снижается иммунитет. Особенно опасна плесень для детей, пожилых людей и людей с хроническими болезнями. Наиболее вредной считается черная плесень.

Как избавиться от плесени в ванной

Для борьбы с грибками можно использовать профессиональные или народные средства. Специальные препараты продаются в супермаркетах. Домашние средства несложно приготовить самому.

Одно из простых, но при этом эффективных средств – перекись водорода. Она обладает антибактериальными свойствами и хорошо борется с грибком. Смочите перекисью грибковые пятна, оставьте на 10-15 минут, затем протрите губкой и вытрите насухо.

Некоторые эфирные масла являются природными антисептиками. Кроме того, они приятно пахнут. Масло чайного дерева, лаванды, розмарина можно использовать для борьбы с грибками.

Разведите 1 чайную ложку эфирного масла в стакане теплой воды. Налейте жидкость в бутылку с пульверизатором и распылите на загрязненных участках. Оставьте на час, затем протрите губкой.

Еще один хороший способ – использование уксуса. Уксусная кислота убивает даже черную плесень и не вредит здоровью людей. Налейте столовый уксус в распылитель, обрызгайте заплесневелые участки и оставьте на 40-60 минут. Затем смойте загрязнения губкой с водой. Не переживайте насчет уксусного запаха – он выветрится в течение нескольких часов.

Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Важные советы

Безопасность: используйте перчатки, маску или респиратор, так как споры плесени и средства токсичны.

Обработка: тщательно обрабатывайте швы между плиткой, углы и места за ванной.

Профилактика: оставляйте дверь в ванную открытой, установите принудительную вентиляцию, протирайте стены насухо после душа, используйте влагостойкие материалы.

Устранение причины: проверьте трубы на протечки, так как без устранения источника влаги плесень появится снова.

