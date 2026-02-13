В одном из городов Украины планируют усилить контроль электроснабжения - детали

В Полтавской области обсуждают проблемы с энергетикой города-транзитного узла.

Кременчуг сталкивается с дефицитом мощностей / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

В Кременчуге может заработать комиссия для контроля электроснабжения

В городе есть несколько критически важных проблем с электросетями

В городе Кременчуг Полтавской области могут создать временную контрольную комиссию для изучения проблем с электроснабжением, поскольку город является транзитным узлом для передачи электроэнергии в прифронтовые Харьковскую и Сумскую области.

Как сообщило Суспільне, о том, что Кременчуг сталкивается с дефицитом мощностей, во время заседания постоянной депутатской комиссии по вопросам промышленности, строительства, предпринимательской деятельности рассказал депутат Денис Терещенко.

Кроме этого, в городе отсутствуют ремонтные работы поврежденного оборудования "Укрэнерго" и наблюдаются проблемы с перетоками от атомной и гидрогенерации, ограничения для местной генерации со стороны "Полтаваоблэнерго".

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Из-за этого члены комиссии планируют обратиться к городскому голове, секретарю городского совета и председателям всех депутатских комиссий с предложением провести совместное заседание для обсуждения ситуации в энергетике.

Может ли в Полтавской области стать меньше отключений света - мнение эксперта

Главред писал, что по словам главного научного сотрудника Национального института стратегических исследований Геннадия Рябцева, Полтавщина является одной из областей, где ситуация в энергосистеме наиболее сложная.

Несмотря на все старания энергетиков, в ближайшей перспективе не следует ожидать значительного улучшения ситуации с отключениями. А все потому, что нет возможности перераспределить электрическую энергию из-за поврежденных ключевых объектов системы передачи и распределения.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что графики почасовых отключений света для населения могут стать более комфортными после того, как улучшатся погодные условия и начнется ожидаемое потепление.

Ранее сообщалось, что для того, чтобы уменьшить продолжительность отключений света для населения во время следующего отопительного сезона, стоит сосредоточиться на трех ключевых направлениях.

Накануне стало известно, что сейчас Киев, Одесса, Харьков и Кривой Рог — это самые сложные участки электросетей, где ситуация наиболее напряженная. Поэтому возвращение Киева к более-менее нормальному режиму существенно не повлияет на ситуацию в стране в целом.

Об источнике: "Суспільне" Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НОТУ) или Общественное вещание — украинская общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка" и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также диджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Общественное Новости", "Общественное Культура" и "Общественное Спорт", пишет Википедия.

