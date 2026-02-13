Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Энергетика

В одном из городов Украины планируют усилить контроль электроснабжения - детали

Анна Косик
13 февраля 2026, 17:26
47
В Полтавской области обсуждают проблемы с энергетикой города-транзитного узла.
энергетика, свет
Кременчуг сталкивается с дефицитом мощностей / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

  • В Кременчуге может заработать комиссия для контроля электроснабжения
  • В городе есть несколько критически важных проблем с электросетями

В городе Кременчуг Полтавской области могут создать временную контрольную комиссию для изучения проблем с электроснабжением, поскольку город является транзитным узлом для передачи электроэнергии в прифронтовые Харьковскую и Сумскую области.

Как сообщило Суспільне, о том, что Кременчуг сталкивается с дефицитом мощностей, во время заседания постоянной депутатской комиссии по вопросам промышленности, строительства, предпринимательской деятельности рассказал депутат Денис Терещенко.

видео дня

Кроме этого, в городе отсутствуют ремонтные работы поврежденного оборудования "Укрэнерго" и наблюдаются проблемы с перетоками от атомной и гидрогенерации, ограничения для местной генерации со стороны "Полтаваоблэнерго".

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Из-за этого члены комиссии планируют обратиться к городскому голове, секретарю городского совета и председателям всех депутатских комиссий с предложением провести совместное заседание для обсуждения ситуации в энергетике.

Может ли в Полтавской области стать меньше отключений света - мнение эксперта

Главред писал, что по словам главного научного сотрудника Национального института стратегических исследований Геннадия Рябцева, Полтавщина является одной из областей, где ситуация в энергосистеме наиболее сложная.

Несмотря на все старания энергетиков, в ближайшей перспективе не следует ожидать значительного улучшения ситуации с отключениями. А все потому, что нет возможности перераспределить электрическую энергию из-за поврежденных ключевых объектов системы передачи и распределения.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что графики почасовых отключений света для населения могут стать более комфортными после того, как улучшатся погодные условия и начнется ожидаемое потепление.

Ранее сообщалось, что для того, чтобы уменьшить продолжительность отключений света для населения во время следующего отопительного сезона, стоит сосредоточиться на трех ключевых направлениях.

Накануне стало известно, что сейчас Киев, Одесса, Харьков и Кривой Рог — это самые сложные участки электросетей, где ситуация наиболее напряженная. Поэтому возвращение Киева к более-менее нормальному режиму существенно не повлияет на ситуацию в стране в целом.

Читайте также:

Об источнике: "Суспільне"

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НОТУ) или Общественное вещание — украинская общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка" и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также диджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Общественное Новости", "Общественное Культура" и "Общественное Спорт", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Полтавщина новости Полтавы Кременчуг Полтавская область новости Кременчуга отключение света Полтавская область
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В одном регионе Украины расширили зону принудительной эвакуации детей: детали

В одном регионе Украины расширили зону принудительной эвакуации детей: детали

17:17Украина
Доллар и евро внезапно взлетели: свежий курс валют на 16 февраля

Доллар и евро внезапно взлетели: свежий курс валют на 16 февраля

16:50Экономика
Скачки температуры, дожди и снег: когда Украину атакует непогода, точная дата

Скачки температуры, дожди и снег: когда Украину атакует непогода, точная дата

15:35Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Темная пятница для Черкасской области: когда будут отключать свет 13 февраля

Темная пятница для Черкасской области: когда будут отключать свет 13 февраля

Житомирскую область накроет непогода: синоптики предупреждают о 1-м уровне опасности

Житомирскую область накроет непогода: синоптики предупреждают о 1-м уровне опасности

Китайский гороскоп на завтра 14 февраля: Петухам - гнев, Свиньям - стресс

Китайский гороскоп на завтра 14 февраля: Петухам - гнев, Свиньям - стресс

Свет будут отключать не всем: графики отключений для Львовщины на 13 февраля

Свет будут отключать не всем: графики отключений для Львовщины на 13 февраля

ВСУ пошли в контратаки на границе двух областей: ISW сообщил, как изменился фронт

ВСУ пошли в контратаки на границе двух областей: ISW сообщил, как изменился фронт

Последние новости

18:26

Заблокировали везде: скандал с Тодоренко набирает обороты в РФ

17:47

Ванна будет как новая: как избавиться от плесени в ванной комнатеВидео

17:35

Черная плесень исчезнет за минуты: секретное "оружие" скрывается в холодильникеВидео

17:26

В одном из городов Украины планируют усилить контроль электроснабжения - детали

17:17

В одном регионе Украины расширили зону принудительной эвакуации детей: детали

Землетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - ГриньЗемлетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - Гринь
17:15

"Было отчаяние": Фединчик раскрыл, как пережил измену Наталки Денисенко

16:50

Доллар и евро внезапно взлетели: свежий курс валют на 16 февраля

16:50

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке снеговика и оленя за 75 с

16:30

Имя вне закона: суд постановил вернуть "Иисусу Христосу" старые данные

Реклама
16:17

Стюардесса назвала 4 вещи, которые запрещено делать во время полета

16:04

Густой туман и гололед: синоптики предупредили жителей Харькова об опасной погоде

16:04

Новый циклон ворвался в Украину: синоптики предупредили об опасности

15:59

"Сказала нет": звезда "Дизель Шоу" жестко высказался о поступке Яне Глущенко

15:57

Как символ современной борьбы: какое славное слово вернула в украинский язык война

15:40

Подешевели неожиданно: в Украине упали цены на популярные продукты

15:35

Скачки температуры, дожди и снег: когда Украину атакует непогода, точная дата

15:15

ВСУ уничтожили РЛС за 100 млн $ и ряд "жирных" целей врага: детали от Генштаба

15:03

Слова "катышки" не существует в украинском языке - как правильно сказатьВидео

14:56

"Без прикрас": Майкл Дуглас готовит откровенные мемуары о карьере и борьбе с раком

14:14

Когда состоится следующий раунд трехсторонних переговоров - первые детали

Реклама
14:04

Что не показывают в фильмах о Средневековье: правда о гигиене, науке и женщинах

14:02

В разы ускорит рост волос: какое дешевое аптечное средство стоит добавлять в шампунь

13:55

Почему 14 февраля нельзя лечить зубы: какой церковный праздник

13:53

Голливудский актер публично поддержал Гераскевича после скандала на Олимпиаде

13:21

ВСУ пошли в контратаки на границе двух областей: ISW сообщил, как изменился фронт

13:18

Стоит ли бояться пятницы 13-го - священник раскрыл правду о мистическом днеВидео

13:15

"Чувствовать себя": известная стилистка раскрыла главные тренды на 2026 год

12:37

Циклоны накроют Украину: погода на выходных принесет оттепель до +10 и мокрый снег

12:34

Масштабная индексация пенсий: стало известно, на сколько поднимут выплаты украинцам

12:27

"Надолго вас хватит?": Могилевская раскрыла свою диету и возмутила фанатов

12:09

Пятница, 13-е, в феврале: почему она особенно опасна и что нельзя делатьВидео

12:04

"Ужас, что он ей сделал": в сети вывели на чистую воду мужа Лорак

12:00

Дистанционка под вопросом: почему исчезают мобильная связь и интернет без света

11:58

РФ ударила по инфраструктуре Одессы: повреждены порт и энергосистема, есть жертва и раненые

11:51

69 трусов, миллион цветов и гигантская кошка: самые странные рекорды Украины

11:34

Опасность землетрясений в Украине: эксперт рассказал, где возможны толчки до 7 баллов

11:31

Гороскоп Таро на завтра 14 февраля: Львам - идти вперед, Водолею - новая эра

11:24

"Если его не будет": Елена Тополя сделала неожиданное признание о бывшем

11:23

Украина ввела санкции против 91 судна теневого флота РФ - детали

11:19

Китайский гороскоп на завтра 14 февраля: Петухам - гнев, Свиньям - стресс

Реклама
11:11

Седой дед: звезда "Сватов" появился на публике, но сбежал от разговоров

10:52

Слухи подтвердились: названа дата премьеры нового фильма о "Мумии"

10:48

Трое братьев погибли, мать и бабушка ранены: последствия удара РФ по КраматорскуФото

10:35

Не подчиняется гравитации: ученые раскрыли загадку уникальной реки, текущей "вверх"

10:31

Денег все больше не хватает: эксперт объяснил, что будет с оборонным бюджетом РФ

10:23

Как разморозить дверной замок за 5 минут - простые, но действенные способыВидео

10:17

Известный актер признался в любви Лесе Никитюк: "Меня трясло"

09:43

Миллион людей в год: как война сократила население Украины - демограф

09:43

"Представляет угрозу": Орбан заявил, что Украина якобы хочет напасть на Венгрию

09:36

"Теперь официально": Анастасия Половинкина показала своего возлюбленного

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяЕлена ЗеленскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кум
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять