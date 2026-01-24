Отключений света на Полтавщине станет меньше, но есть условие: прогноз эксперта

Рябцев объяснил, сможет ли повышение температуры воздуха повлиять на продолжительность отключений.

Будет ли у жителей Полтавы и области больше часов со светом в ближайшее время / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что сказал Рябцев:

В Полтавской области энергосистема существенно повреждена

Пока не закончатся ремонтные работы, ситуация со светом вряд ли улучшится

Полтавщина среди областей, где ситуация в энергосистеме самая сложная. Об этом в эфире Украинского радио "Полтава" рассказал главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев.

Он отметил, что, несмотря на все усилия энергетиков, в ближайшей перспективе не следует ожидать значительного улучшения ситуации с отключениями. Даже несмотря на прогнозы по повышению температуры воздуха и возможному уменьшению нагрузки.

"Нет возможности перераспределить электрическую энергию из-за поврежденных ключевых объектов системы передачи и распределения. Сейчас мы имеем ситуацию, когда все зависит от скорости и качества ремонтных работ", - подчеркнул Рябцев.

В то же время ускорить работы нельзя по двум причинам. Во-первых, все ремонтные бригады уже задействованы. Во-вторых, ускорение может привести к ухудшению качества ремонтов и к новым авариям.

"Поэтому сейчас единственное, что нам, как потребителям, остается – это ждать, пока энергетики выполнят свою работу", - добавил эксперт.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Когда отменят графики отключений света в Украине - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, о полной отмене графиков почасовых отключений электроэнергии в Украине речь не будет идти в ближайшие 2-3 года.

Однако эксперт подчеркнул, что это самый пессимистичный сценарий. На самом деле, когда наступит тепло, станет немного легче. Харченко считает, что только в отдельные месяцы года графики отключений могут оставаться еще несколько лет.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что 24 января после российской атаки почти весь город Чернигов был обесточен. Критические объекты инфраструктуры начали переход на работу от альтернативных источников питания.

В эту ночь Киев также попал под вражеский удар, в результате чего многие местные жители остались без света, тепла и частично воды. 88 тысяч семей временно без электроэнергии.

Ранее первый вице-премьер-министр Украины – министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что рассчитывает на переход в ближайшие дни от аварийных к почасовым отключениям.

Больше новостей:

О персоне: Геннадий Рябцев Геннадий Рябцев – директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия". Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.

