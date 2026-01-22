Когда отменят графики отключений света в Украине - появился тревожный прогноз

Графики отключений света могут продолжаться еще два-три года, а потепление лишь частично облегчит ситуацию с электроснабжением, указал эксперт.

Когда отменят графики отключений света в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Харченко:

Графики отключения света могут продлиться еще несколько лет

Потепление может улучшить ситуацию с электричеством

Полная отмена графиков почасовых отключений электроэнергии в Украине может произойти через 2-3 года. Об этом сообщил в комментарии Телеграфу директор Центра исследований энергетики Александр Харченко

Отвечая на вопрос о том, когда стоит ожидать ослабления или отмены графиков отключений света, он озвучил пессимистический прогноз.

"Графики закончатся лет через два-три", - указал он.

Харченко отметил, что это самый пессимистичный сценарий, который он приводит. На самом деле, когда наступит тепло, станет немного легче, но он считает, что в отдельные месяцы года графики отключений могут оставаться еще несколько лет.

Он добавил, что если не будет атак, ситуация станет более прогнозируемой, и эти два фактора взаимосвязаны.

На вопрос о том, поможет ли потепление улучшить ситуацию с электроснабжением, Харченко ответил, что тепло действительно облегчает ситуацию и снижает потребление. Электроэнергия будет более доступной, и это может добавить примерно полтора-два часа в сутки, однако полностью проблему это не решит.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Когда могут отменить чрезвычайную ситуацию в энергетике - мнение эксперта

Как ранее писал Главред, чрезвычайная ситуация в энергетическом секторе Украины будет продолжаться до тех пор, пока не стабилизируется ситуация с электроснабжением. Предпосылки для ее отмены появятся только после завершения отопительного сезона. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

"Никаких жестких мер не принято, и я не исключаю, что действие ЧС продлится до окончания отопительного сезона", - сказал Рябцев.

Отключение света в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия готовится к новым ударам по энергетической инфраструктуре. Под угрозой могут оказаться объекты и сети, обеспечивающие работу атомных электростанций. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Ростислав Палагусинец.

Энергетическая ситуация в Киеве остается сложной, однако специалисты уже разработали технические решения, которые позволят постепенно перейти от аварийных отключений света к более жестким, но предсказуемым графикам. Об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль.

В четверг, 22 января, по всей территории Украины будут вводить почасовые графики отключения электроэнергии, а также ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

О персоне: Александр Харченко Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

