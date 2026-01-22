Франция захватила российский танкер в Средиземном море: детали успешной операции

Танкер подозревается в плавании под чужим флагом и принадлежит к так называемому "теневому флоту".

Франция задержала российский танкер / Коллаж: Главред, фото: x.com/EmmanuelMacron, MarineTraffic

Главное:

Военно-морские силы Франции утром захватили российский нефтяной танкер

Танкер подозревают в плавании под чужим флагом и принадлежности к "теневому флоту"

После задержания судна начато судебное расследование

Утром 22 января Военно-морские силы Франции задержали и обыскали нефтяной танкер, следовавший из России, на который распространяются международные санкции.

Судно подозревалось в использовании фальшивого флага. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Отмечается, что операция была проведена в Средиземном море при поддержке союзников и с соблюдением Конвенции ООН по морскому праву.

По информации французской стороны, танкер после задержания перенаправили в другой порт, начато судебное расследование. Детали о владельце судна и объеме груза пока не разглашаются.

"Мы полны решимости соблюдать международное право и обеспечивать эффективное выполнение санкций. Деятельность "теневого флота" способствует финансированию агрессивной войны против Украины", - заявил президент Франции.

Макрон подчеркнул, что Франция и в дальнейшем "решительно будет обеспечивать соблюдение международного права и санкций".

Удары по нефтяной отрасли РФ - мнение эксперта

Военный эксперт Иван Ступак утверждает, что расширение атак на нефтяные танкеры станет серьезным ударом по российской экономике. Украина может выйти за пределы Черного моря, нанося удары по пустым танкерам, чтобы избежать экологических катастроф и международной напряженности. Цель - заставить судоходные компании отказываться от захода в российские порты из-за угрозы больших убытков.

Борьба с "теневым флотом" РФ - последние новости

Как сообщал Главред, утром 9 января США задержали пятый нефтяной танкер "теневого флота" РФ. Береговая охрана США поднялась на борт нефтяного танкера Olina. Судно пыталось обойти блокаду США и направлялось в Венесуэлу и из нее.

Ранее, 8 января, вблизи города Кастамон на побережье Турции беспилотник атаковал нефтяной танкер "Эльбус", находившийся в Черном море под флагом Палау.

Напомним, 7 января Главред писал, что в Атлантическом океане завершилась морская операция, которая длилась более двух недель. Береговая охрана США совместно с военными захватила нефтяной танкер, связанный с Венесуэлой.

"Теневой флот" РФ / Инфографика: Главред

Коротко о теневом флоте России Теневой флот России (также "серый флот", "темный флот") - это термин для описания кораблей, которые используются при перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа из РФ в обход санкций, введенных в связи с вторжением России в Украину. Как пишет Википедия, теневой флот состоит преимущественно из устаревших судов, осуществляющих навигацию без стандартной страховки судна. Суда используют сложные схемы собственности и менеджмента компаний, а также часто меняют свои названия. Владельцев таких судов часто сложно установить. Как правило, корабли теневого флота используют так называемые удобные флаги и функционируют с нарушением морских законов. Российская Федерация потратила на создание теневого флота более 8 млрд долларов. По оценке Bloomberg от декабря 2023 года, 45% российской нефти транспортировалось с помощью кораблей теневого флота.

