Направлялся в Россию: дрон атаковал нефтяной танкер вблизи Турции, подробности

На место происшествия были направлены команды береговой охраны.

Дрон атаковал танкер вблизи Турции / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Кратко:

Дрон атаковал нефтяной танкер "Эльбус"

Он направлялся в российский порт Новороссийск

Танкер находился в Черном море под флагом Палау

Вблизи города Кастамон на побережье Турции беспилотник атаковал нефтяной танкер "Эльбус", который находился в Черном море под флагом Палау. Об этом сообщает Оrtadogu.

Издание отмечает, что в результате атаки повреждена верхняя часть танкера, но никто из членов экипажа не пострадал.

"После аварийного сигнала с судна на место происшествия были направлены команды береговой охраны", - говорится в сообщении.

Известно, что танкер направлялся в российский порт Новороссийск для загрузки нефтью.

Сейчас поврежденный танкер буксируют в порт Инеболу для подробного осмотра и принятия мер безопасности.

"Источник нападения и масштабы повреждений будут выяснены после технических осмотров в порту", - пишут СМИ.

В то же время, по данным издания, хотя официальных заявлений об источнике инцидента не было сделано, характер нападения и ситуация с безопасностью в регионе тщательно отслеживаются контролирующими органами Турции.

Где размещаются российские танкеры

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук ранее говорил, что россияне считают, что их танкерам в портах Усть-Луга и Санкт-Петербурга пока ничего не угрожает.

Он подчеркнул, что в настоящее время большая часть теневого флота переориентируется именно в сторону Балтийского маршрута.

"Танкеры теневого флота чувствуют себя там уверенно и, более того, используются для диверсий на территории европейских стран", — отметил Лакийчук.

"Теневой флот" РФ / Инфографика: Главред

Удары по танкерам - что известно

Как сообщал Главред, 18 декабря губернатор Ростовской области РФ Юрий Слюсар заявил, что беспилотники атаковали танкер в порту Ростова. Известно, что дроны попали в танкер, однако разлива нефти "удалось избежать".

10 декабря морские дроны СБУ Sea Baby поразили нефтяной танкер Dashan, входящий в теневой флот РФ. В результате атаки в Черном море судно выведено из строя.

Кроме того, 28 ноября недалеко от пролива Босфор произошел взрыв на танкере теневого флота России - судно Kairos под флагом Гамбии направлялось в российский порт Новороссийск без груза.

О персоне: Павел Лакийчук Павел Лакийчук - военный моряк в отставке. В период с 2013 года до оккупации Крыма агрессором Россией - руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность". Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия XXI" в 2015-2016 годах. Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО". Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI". Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государства, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия XXI".

