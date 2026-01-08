Направлялся в Россию: дрон атаковал нефтяной танкер вблизи Турции, подробности

Кратко:
- Дрон атаковал нефтяной танкер "Эльбус"
- Он направлялся в российский порт Новороссийск
- Танкер находился в Черном море под флагом Палау
Вблизи города Кастамон на побережье Турции беспилотник атаковал нефтяной танкер "Эльбус", который находился в Черном море под флагом Палау. Об этом сообщает Оrtadogu.
Издание отмечает, что в результате атаки повреждена верхняя часть танкера, но никто из членов экипажа не пострадал.
"После аварийного сигнала с судна на место происшествия были направлены команды береговой охраны", - говорится в сообщении.
Известно, что танкер направлялся в российский порт Новороссийск для загрузки нефтью.
Сейчас поврежденный танкер буксируют в порт Инеболу для подробного осмотра и принятия мер безопасности.
"Источник нападения и масштабы повреждений будут выяснены после технических осмотров в порту", - пишут СМИ.
В то же время, по данным издания, хотя официальных заявлений об источнике инцидента не было сделано, характер нападения и ситуация с безопасностью в регионе тщательно отслеживаются контролирующими органами Турции.
Где размещаются российские танкеры
Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук ранее говорил, что россияне считают, что их танкерам в портах Усть-Луга и Санкт-Петербурга пока ничего не угрожает.
Он подчеркнул, что в настоящее время большая часть теневого флота переориентируется именно в сторону Балтийского маршрута.
"Танкеры теневого флота чувствуют себя там уверенно и, более того, используются для диверсий на территории европейских стран", — отметил Лакийчук.
Удары по танкерам - что известно
Как сообщал Главред, 18 декабря губернатор Ростовской области РФ Юрий Слюсар заявил, что беспилотники атаковали танкер в порту Ростова. Известно, что дроны попали в танкер, однако разлива нефти "удалось избежать".
10 декабря морские дроны СБУ Sea Baby поразили нефтяной танкер Dashan, входящий в теневой флот РФ. В результате атаки в Черном море судно выведено из строя.
Кроме того, 28 ноября недалеко от пролива Босфор произошел взрыв на танкере теневого флота России - судно Kairos под флагом Гамбии направлялось в российский порт Новороссийск без груза.
О персоне: Павел Лакийчук
Павел Лакийчук - военный моряк в отставке. В период с 2013 года до оккупации Крыма агрессором Россией - руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность".
Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия XXI" в 2015-2016 годах.
Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО".
Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI".
Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государства, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия XXI".
