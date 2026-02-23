После слухов о романе с Энистон: Педро Паскаля застукали с вероятным бойфрендом

Звезда "Одних из нас" попался на глаза папарацци.

Педро Паскаль личная жизнь - актеру приписывают роман с мужчиной / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Весной 2025 года западные таблоиды буквально трясло от новости о том, что Дженнифер Энистон вероятно закрутила роман с Педро Паскалем. Однако их поклонников ждало разочарование - хоть чилийско-американский актер и отзывался о звезде "Друзей" с максимальным теплом, романтики между ними все же не было.

Теперь личная жизнь Паскаля вновь попала под пристальное внимание прессы. На сей раз из-за снимков Педро в компании аргентинского арт-директора Рафаэля Оллару. Журналистам TMZ удалось заснять актера во время прогулки с мужчиной по Нью-Йорку - они сходили в ресторан и в кино на "Грозовой перевал".

Учитывая то, что свою личную жизнь и ориентацию Педро Паскаль держит в строжайшем секрете, в СМИ предположили, что он и Оллару - пара. Представители актера и он сам эти слухи пока не комментируют. Рафаэлю Оллару ранее приписывали роман с актером Люком Эвансом.

О персоне: Педро Паскаль Педро Паскаль - чилийско-американский актер. Паскаль стал известен благодаря роли Оберина Мартелла в четвертом сезоне фэнтезийного сериала "Игра престолов" (2014) и Хавьера Пенья в криминальном сериале "Нарко" (2015—2017). Номинант на "Золотой глобус" и "Выбор критиков", трехкратный номинант на премию "Эмми" и Гильдию киноактеров Америки. В 2023 году журнал Time внес Паскаля в список 100 самых влиятельных людей в мире, сообщает Википедия.

