Ручки газовой плиты заблестят как новые: чем можно легко очистить застарелый жир

Во многих домах ручки газовых плит становятся настоящим "магнитом" для жира и нагара. Во время приготовления пищи они быстро загрязняются, а если откладывать уборку, пятна въедаются настолько, что отмыть их становится непросто.
Специалисты по уходу за домом напоминают, что регулярная очистка — лучшая профилактика, а несколько простых средств помогут вернуть плите опрятный вид без лишних усилий, пишет ТСН.
Уксус: быстрое решение для съемных ручек
Для плит с легко снимаемыми ручками эффективным остается старый проверенный метод - очистка в уксусном растворе.
В кастрюлю наливают воду и уксус в пропорции 4:1, погружают туда загрязненные регуляторы и доводят до кипения. Десяти минут достаточно, чтобы жир размягчился. После охлаждения ручки нужно только протереть салфеткой - и они снова выглядят как новые.
Сода с лимоном: спасение от застарелого нагара
Если загрязнения сильнее, поможет натуральная паста из лимонного сока и пищевой соды. Две чайные ложки соды смешивают с соком одного лимона и наносят на поверхность на 10–15 минут. Смесь растворяет жир и нагар, после чего остатки легко убрать обычной тканью или бумажным полотенцем.
