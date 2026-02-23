Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Ручки газовой плиты заблестят как новые: чем можно легко очистить застарелый жир

Дарья Пшеничник
23 февраля 2026, 17:11
Игнорировать эту проблему не стоит, ведь пятна жира станут застарелыми и отмыть их будет проблематично.

Газовая плита
Как отчистить ручки газовой плиты / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из новости:

  • Уксус быстро очищает съемные ручки плиты
  • Сода и лимон убирают застарелый нагар

Во многих домах ручки газовых плит становятся настоящим "магнитом" для жира и нагара. Во время приготовления пищи они быстро загрязняются, а если откладывать уборку, пятна въедаются настолько, что отмыть их становится непросто.

видео дня

Специалисты по уходу за домом напоминают, что регулярная очистка — лучшая профилактика, а несколько простых средств помогут вернуть плите опрятный вид без лишних усилий, пишет ТСН.

Уксус: быстрое решение для съемных ручек

Для плит с легко снимаемыми ручками эффективным остается старый проверенный метод - очистка в уксусном растворе.

В кастрюлю наливают воду и уксус в пропорции 4:1, погружают туда загрязненные регуляторы и доводят до кипения. Десяти минут достаточно, чтобы жир размягчился. После охлаждения ручки нужно только протереть салфеткой - и они снова выглядят как новые.

Сода с лимоном: спасение от застарелого нагара

Если загрязнения сильнее, поможет натуральная паста из лимонного сока и пищевой соды. Две чайные ложки соды смешивают с соком одного лимона и наносят на поверхность на 10–15 минут. Смесь растворяет жир и нагар, после чего остатки легко убрать обычной тканью или бумажным полотенцем.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Подозреваемой в теракте во Львове избрали самую строгую меру пресечения - что известно

Подозреваемой в теракте во Львове избрали самую строгую меру пресечения - что известно

18:16Украина
"Многим не понравится": в Украине готовят реформу ТЦК и мобилизации, что изменится

"Многим не понравится": в Украине готовят реформу ТЦК и мобилизации, что изменится

17:25Война
Доллар, евро и злотый стремительно рванули вверх: новый курс валют на 24 февраля

Доллар, евро и злотый стремительно рванули вверх: новый курс валют на 24 февраля

17:19Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Войска РФ взяли в окружение: Сырский заявил о срыве планов Кремля в войне

Войска РФ взяли в окружение: Сырский заявил о срыве планов Кремля в войне

Они поднимутся на новый уровень: пятерых знаков зодиака коснется рука судьбы

Они поднимутся на новый уровень: пятерых знаков зодиака коснется рука судьбы

Украина может полностью отказаться от мобилизации: озвучено главное условие

Украина может полностью отказаться от мобилизации: озвучено главное условие

Гороскоп на завтра 24 февраля: Стрельцам - ссора, Тельцам - большой успех

Гороскоп на завтра 24 февраля: Стрельцам - ссора, Тельцам - большой успех

Китайский гороскоп на завтра 24 февраля: Быкам - проблемы, Петухам - сплетни

Китайский гороскоп на завтра 24 февраля: Быкам - проблемы, Петухам - сплетни

Последние новости

18:49

Дефицит валюты падает: что ждет украинцев в обменниках в ближайшее время

18:48

В Украине вводят новые 200 гривен: что делать со "старыми" деньгами, в НБУ ответили

18:27

"Прошли этот путь": Джей Ло дала редкий комментарий о детяхВидео

18:27

Таинственное исчезновение пса закончилось неожиданной находкой: причина ошарашила

18:16

Подозреваемой в теракте во Львове избрали самую строгую меру пресечения - что известноВидео

Война не закончится до конца 2027 года: Жданов – об окружении Запорожья и планах Путина на ДнепрВойна не закончится до конца 2027 года: Жданов – об окружении Запорожья и планах Путина на Днепр
18:15

"Черный лебедь уже близко": России дали всего несколько месяцев, что будет дальше

18:14

Совсем не от счастья: ученые выяснили, почему на самом деле кошки мурлыкают

17:50

Зима не хочет отступать: чем удивит погода Днепр в ближайшие дни

17:30

"Эта задача России по силам": Жданов об угрозе для крупного областного центра

Реклама
17:25

"Многим не понравится": в Украине готовят реформу ТЦК и мобилизации, что изменится

17:19

Доллар, евро и злотый стремительно рванули вверх: новый курс валют на 24 февраля

17:11

Ручки газовой плиты заблестят как новые: чем можно легко очистить застарелый жир

17:00

По российской звезде сериала "Глухарь" прилетело на фронте: "Рядом взорвались"

16:47

Что можно сделать со старыми джинсами: 7 практичных идей для домаВидео

16:42

Два уникальных украинских слова, не имеющих точных аналогов ни в одном языке мира

16:40

Они были везде: какие имена были популярны в СССР и почему теперь их избегают

16:39

Тернопольщину засыплет снегом: синоптики предупредили о возвращении морозов

16:30

Научный факт или красивая легенда: ученый о том, "выдают" ли человека запахи

16:09

Буданов заинтриговал заявлением о завершении войны и встрече Зеленского с Путиным

16:01

"Из первых уст": Кухар появилась без обручального кольца и сделала заявление

Реклама
15:51

Третий ребенок от третьей жены: как выглядит самая маленькая дочь Джеджулы

15:47

Популярная крупа уже на вес золота: цены пробили новый психологический рубеж

15:40

Не будут портиться годами: 8 продуктов, которые не имеют срока годности

15:39

Почти 20 лет жил с именем женщины, чей прах нес Сталин - что это за город Украины

14:48

Разрушают трубы: 6 жидкостей, которые категорически запрещено выливать в раковину

14:37

Можно ли оставлять телефон на зарядке на всю ночь: эксперты поставили точку

14:15

Последние дни зимы в Житомирской области: синоптики огорчили неприятным прогнозом

14:10

Вместо традиционных отбивных: курица по-милански покорит всех гостейВидео

14:10

Инженер купил старый самолет Boeing 737 и закопал его в саду: что он задумал

14:05

Как выглядеть стройнее без похудения: секреты стилистов

13:53

Серьезно пострадали дети: дом известного артиста уничтожила российская ракета

13:49

Так уже начиналось наступление: Зеленский заявил об угрозах со стороны Беларуси

13:37

Мобилизация в Украине будет проходить по-новому: Федоров раскрыл изменения

13:32

Какие вещи должны быть в каждом авто, чтобы избежать штрафа: полный переченьВидео

13:02

Ученые впервые обнаружили в Антарктике хищника, которого здесь быть не должно (фото)

12:54

"Если складываем лапки вверх, то все": Жданов назвал год завершения войны

12:45

Старшая дочь Ольги Сумской ошеломила поступком в РФ - детали

12:38

Звезда фильма "Киборги" больше не холостяк — как выглядит невеста актера

12:28

Трамп мог заключить сделки с РФ: Ходжес назвал дедлайн по заключению мира

12:23

"Плюс" продержится недолго: Украину скоро накроет новая волна похолодания

Реклама
11:48

Больше мяса и едят меньше: какие утки наиболее выгодны для хозяйства

11:47

Гороскоп на завтра 24 февраля: Стрельцам - ссора, Тельцам - большой успех

11:46

"Поделюсь опытом": Огневич заговорила о пластических операциях

11:39

"Молюсь": сестра Жанны Фриске сообщила о сложной болезни

11:36

Украина может полностью отказаться от мобилизации: озвучено главное условие

11:30

РФ может поддерживать нынешний темп войны дольше, чем большинство ожидает - Жданов

11:29

Мстислав Чернов сделал мощное заявление после победы российского фильма на BAFTAВидео

11:03

Контингент во Львове не нужен: Зеленский сказал, где необходимы иностранные военныеВидео

10:54

Магнитная буря обрушилась на Украину - когда ожидать максимального удара

10:47

Россияне нацелились на еще один областной центр: раскрыт тревожный сценарий

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочери
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять