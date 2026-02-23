Ручки газовой плиты заблестят как новые: чем можно легко очистить застарелый жир

Игнорировать эту проблему не стоит, ведь пятна жира станут застарелыми и отмыть их будет проблематично.

Во многих домах ручки газовых плит становятся настоящим "магнитом" для жира и нагара. Во время приготовления пищи они быстро загрязняются, а если откладывать уборку, пятна въедаются настолько, что отмыть их становится непросто.

Специалисты по уходу за домом напоминают, что регулярная очистка — лучшая профилактика, а несколько простых средств помогут вернуть плите опрятный вид без лишних усилий, пишет ТСН.

Уксус: быстрое решение для съемных ручек

Для плит с легко снимаемыми ручками эффективным остается старый проверенный метод - очистка в уксусном растворе.

В кастрюлю наливают воду и уксус в пропорции 4:1, погружают туда загрязненные регуляторы и доводят до кипения. Десяти минут достаточно, чтобы жир размягчился. После охлаждения ручки нужно только протереть салфеткой - и они снова выглядят как новые.

Сода с лимоном: спасение от застарелого нагара

Если загрязнения сильнее, поможет натуральная паста из лимонного сока и пищевой соды. Две чайные ложки соды смешивают с соком одного лимона и наносят на поверхность на 10–15 минут. Смесь растворяет жир и нагар, после чего остатки легко убрать обычной тканью или бумажным полотенцем.

