Что можно сделать со старыми джинсами: 7 практичных идей для дома

Вместо того чтобы выбрасывать изношенную одежду, можно найти ей полезное применение в быту.

Что можно сделать со старыми джинсами / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Куда деть старые джинсы

Как их можно использовать с пользой

Старые джинсы не обязательно выбрасывать. Прочный и долговечный деним может получить вторую жизнь в хозяйстве. Если вы задумываетесь, что можно сделать со старыми джинсами, эксперты по уборке советуют использовать их для практичных бытовых задач — от чистки сложных пятен до ухода за автомобилем.

Стив Эванс из Memphis Maids отмечает, что плотная структура денима делает его универсальным материалом для сложных работ по дому.

Что нужно сделать перед повторным использованием джинсов

Прежде чем использовать старые джинсы для уборки, ткань нужно правильно подготовить. Особенно это касается темного денима.

Эксперты рекомендуют:

постирать джинсы в горячей воде с моющим средством;

убедиться, что ткань больше не окрашивает воду в синий цвет;

провести тест на поверхности, чтобы проверить, не остаются ли следы краски.

Обычно джинсы стирают в холодной воде для сохранения цвета, но если вы планируете повторное использование старых джинсов, горячая стирка поможет удалить лишний краситель.

Также важно помнить, что деним — достаточно жесткая ткань. Его не стоит использовать для деликатных поверхностей, глянцевого стекла или экранов.

Как использовать старые джинсы в доме

Если вы ищете идеи, что сделать из старых джинсов своими руками, вот несколько практичных вариантов.

Тряпки для сложной уборки

Джинсовая ткань отлично подходит для удаления пятен от цемента, краски или засохшей грязи. Она прочная и выдерживает интенсивную чистку.

Малярные полотна

Старые джинсы можно использовать как защитную ткань при покраске — чтобы накрыть мебель или пол. Они также подойдут для вытирания случайных подтеков краски.

Уход за автомобилем

Деним хорошо впитывает масло и не оставляет ворса. Им можно протирать кузов автомобиля и зеркала.

Фартук для кухни

Если вы умеете шить, из старых джинсов можно сделать плотный фартук. Карманы джинсов легко превратить в удобные отделения для кухонных мелочей.

Самодельная губка для чистки

Сложив и прошив несколько слоев ткани, можно создать плотную мочалку для глубокой очистки плит, духовок и ванн.

Перчатка для пыли

Из прочного денима можно сшить перчатку для удаления пыли с жалюзи, вентиляционных решеток и перил.

Насадка для плоской швабры

Ткань из джинсов хорошо крепится к липучке плоской швабры и подходит для полировки пола.

Салфетки для лап домашних животных

Нарезав джинсы на небольшие квадраты, можно использовать их как многоразовые салфетки для лап собак и кошек. Ткань достаточно плотная, чтобы удалить грязь, но не повреждает кожу.

Смотрите видео о том, что можно сделать со старыми джинсами:

