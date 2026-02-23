Укр
РФ меняет тактику ударов по Украине: что станет целью вместо энергетики — ISW

Анна Ярославская
23 февраля 2026, 09:59
Москва смещает фокус атак на территории Украины.
Ракетно-дроновый удар
Кремль меняет тактику ударов по Украине / Коллаж: Главред, фото: Силы обороны Юга, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Кремль пытается осложнить поставки и повседневную жизнь в украинских городах
  • Названы новые цели российских ударов

Российские войска, вероятно, меняют тактику воздушных атак по Украине. Новыми целями ударов вместо энергетики может стать украинская железнодорожная инфраструктура и системы водоснабжения. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.

Эксперты напомнили, что в ночь на 22 февраля армия РФ совершила один из самых масштабных комбинированных ударов по Украине за последнее время, задействовав 347 дронов и ракеты.

видео дня

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на этот раз мишенями для россиян стали не только объекты энергетики, но также логистика, в частности, объекты железной дороги, и инфраструктура водоснабжения в городах.

"После попыток уничтожить энергосистему Украины Москва переходит к ударам по логистике, стремясь усложнить поставки и повседневную жизнь в украинских городах", — считают эксперты.

Отметим, бывший командующий Аэромобильными войсками ВСУ Ивана Якубца заявлял, что армия РФ не планирует прекращать удары по Украине. При этом цели атак, скорее всего, изменятся. Весной и летом россияне могут наносить удары по объектам, обеспечивающим водоснабжение.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда Рф запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 22 февраля Россия осуществила очередную масштабную комбинированную атаку по Украине. Под ударами оказались как минимум четыре областных центра, а в Киеве в результате обстрела загорелся жилой дом.

Утром 23 февраля армия РФ также атаковала Запорожье дронами. В результате атаки один человек погиб, еще один - получил ранения. Поврежден объект промышленной инфраструктуры.

Кроме того, утром 23 февраля российские оккупанты атаковали Харьков ракетами. Под атакой оказались два района города - Холодногорский и Основянский. Уже известно о нескольких раненых.

В ночь на 23 февраля армия страны-агрессора РФ снова атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. Под ударами оказались объекты промышленной, энергетической и гражданской инфраструктуры. погибли два человека. По меньшей мере три человеке пострадали, им оказывается необходимая помощь.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Как РФ изменит тактику обстрелов: мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что в 2026 году баллистические ракеты могут стать одним из ключевых инструментов террора России против Украины.

Под наибольшей угрозой окажутся регионы, попадающие в 500-километровую зону поражения, что охватывает почти всю левобережную часть страны, юг и частично север.

Эксперт отметил, что противник может расширить перечень целей и перейти к ударам по новым типам объектов неэнергетической инфраструктуры.

"В любом случае они не будут останавливаться. И они не сократят применение баллистического оружия. Наоборот, есть опасения, что в 2026 году российская баллистика станет одним из основных вызовов для Украины, потому что нужно будет найти способы противодействия этому средству террора", — подчеркнул Коваленко в интервью Главреду.

Другие новости:

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

