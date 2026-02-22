"Никто не лезет": Матвиенко призналась, о чем не говорит с Мирзояном

Читайте больше:
Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян в браке уже почти десять лет. Оба артиста в штуку называют свою семью итальянской из-за экспрессивных характеров обоих. Тем не менее, за годы, проведенные вместе, Тоня и Арсен выработали свою схему мирного сосуществования и поддержания любви в отношениях.
К примеру, по негласной договоренности супруги не обсуждают между собой работу и деньги - каждый из них распоряжается своими бюджетами так, как считает необходимым. Об этом Матвиенко рассказала в интервью "Кременчуцькій газеті".
"Что касается работы и денег, мы почти не обсуждаем это – никто не лезет в чужие дела. Дома Арсен обеспечивает семью и часто меня балует. Сказать точно, кто сколько тратит, сложно. Он сам принимает решение, сколько инвестировать (в клипы и пр. - прим. редактора), а я, соответственно, сколько в свои – здесь уже речь идет о наших личных бюджетах", - говорит Тоня Матвиенко.
О персоне: Тоня Матвиенко
Тоня Матвиенко (Антонина Петровна Гончар) - украинская певица, Заслуженная артистка Украины (2021). Младшая дочь певицы Нины Матвиенко. Заняла второе место в первом сезоне проекта "Голос країни". Известна своим оригинальным тембром голоса.
