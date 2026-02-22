"Никто не лезет": Матвиенко призналась, о чем не говорит с Мирзояном

Тоня Матвиенко раскрыла новые детали жизни с певцом.

Тоня Матвиенко муж - какие темы певица не обсуждает с Арсеном Мирзояном / коллаж: Главред, фото: facebook.com/TonyaMatvienko

Какие вопросы не обсуждают между собой Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян

Почему так сложилось

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян в браке уже почти десять лет. Оба артиста в штуку называют свою семью итальянской из-за экспрессивных характеров обоих. Тем не менее, за годы, проведенные вместе, Тоня и Арсен выработали свою схему мирного сосуществования и поддержания любви в отношениях.

К примеру, по негласной договоренности супруги не обсуждают между собой работу и деньги - каждый из них распоряжается своими бюджетами так, как считает необходимым. Об этом Матвиенко рассказала в интервью "Кременчуцькій газеті".

"Что касается работы и денег, мы почти не обсуждаем это – никто не лезет в чужие дела. Дома Арсен обеспечивает семью и часто меня балует. Сказать точно, кто сколько тратит, сложно. Он сам принимает решение, сколько инвестировать (в клипы и пр. - прим. редактора), а я, соответственно, сколько в свои – ​​здесь уже речь идет о наших личных бюджетах", - говорит Тоня Матвиенко.

Тоня Матвиенко муж - какие темы певица не обсуждает с Арсеном Мирзояном / фото: facebook.com/TonyaMatvienko

О персоне: Тоня Матвиенко Тоня Матвиенко (Антонина Петровна Гончар) - украинская певица, Заслуженная артистка Украины (2021). Младшая дочь певицы Нины Матвиенко. Заняла второе место в первом сезоне проекта "Голос країни". Известна своим оригинальным тембром голоса.

