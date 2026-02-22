Теракт во Львове: задержаны новые фигуранты, раскрыты детали поимки "бомбистки"

Главное:
- По делу о теракте во Львове задержаны несколько человек
- Благодаря видео с камер наблюдения удалось отследить маршрут подозреваемой
По делу о теракте во Львове, в результате которого погибла полицейская, задержаны несколько человек, сообщил президент Владимир Зеленский.
Об этом он сообщил в Telegram по итогам доклада министра внутренних дел Игоря Клименко.
"Министр внутренних дел доложил о деталях расследования теракта во Львове. Не все сейчас можно говорить публично. Задержаны несколько человек, и в рамках требуемой процессуальной работы будут выяснены все факты. Впоследствии правоохранители предоставят больше информации обществу. Спасибо всем, кто помогает защищать наше государство, наших людей", - написал глава государства.
Детали задержания подозреваемой в теракте
Теракт во Львове ночью 22 февраля, скорее всего, был выполнен по заказу России. Вероятную подрывницу удалось быстро разыскать благодаря видео с камер наблюдения, рассказал в комментарии РБК-Украина глава МВД Игорь Клименко.
"Есть все основания полагать, что преступление выполнено по заказу России. Враг в очередной раз использует вербовку наших граждан, создавая смертельные ловушки для украинских правоохранителей", - пояснил он.
По его словам, продолжаются дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия. Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к организации этого преступления.
"Благодаря видео с камер наблюдения удалось быстро отработать маршрут движения подозреваемой и зафиксировать момент закладки взрывного устройства. Уже через 10 часов после подрыва полиция совместно с СБУ задержали вероятную исполнительницу", - добавил Клименко.
Взрывы во Львове - новости по теме
Ранее сообщалось о том, что полиция задержала женщину, устроившую теракт во Львове. Правоохранители показали видео, на котором она закладывает взрывчатку. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.
Как сообщал Главред, ночью поступило сообщение о проникновении в магазин на ул. Данилишина, 20 в городе Львов. После прибытия первого экипажа патрульной полиции произошел первый взрыв. Когда на место приехал второй экипаж - прогремел второй.
Напомним, в патрульной полиции Львовской области заявили, что в результате теракта погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька. Старший лейтенант полиции была родом из Волыни. Сначала работала в Херсонской области, а с 2023 года - во Львовской области.
Читайте также:
- РФ нанесла ракетный удар по американскому предприятию в Тростянце - подробности
- В Британии сделали громкое заявление о развертывании войск в Украине - The Telegraph
- Летел рой дронов и ракет: Зеленский рассказал о смертельном ударе РФ по Украине
О персоне: Игорь Клименко
Игорь Владимирович Клименко — государственный украинский деятель, министр внутренних дел Украины с 7 февраля 2023 года (исполнял обязанности с 18 января по 7 февраля), с 2019 по 2023 год — глава Национальной полиции Украины, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред