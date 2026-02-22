Укр
Теракт во Львове: задержаны новые фигуранты, раскрыты детали поимки "бомбистки"

Алексей Тесля
22 февраля 2026, 16:15
Задержаны несколько человек, и в рамках требуемой процессуальной работы будут выяснены все факты, сообщил президент.
Screenshot
Во Львове произошел теракт / Коллаж: Главред, фото: МВД

Главное:

  • По делу о теракте во Львове задержаны несколько человек
  • Благодаря видео с камер наблюдения удалось отследить маршрут подозреваемой

По делу о теракте во Львове, в результате которого погибла полицейская, задержаны несколько человек, сообщил президент Владимир Зеленский.

Об этом он сообщил в Telegram по итогам доклада министра внутренних дел Игоря Клименко.

"Министр внутренних дел доложил о деталях расследования теракта во Львове. Не все сейчас можно говорить публично. Задержаны несколько человек, и в рамках требуемой процессуальной работы будут выяснены все факты. Впоследствии правоохранители предоставят больше информации обществу. Спасибо всем, кто помогает защищать наше государство, наших людей", - написал глава государства.

Детали задержания подозреваемой в теракте

Теракт во Львове ночью 22 февраля, скорее всего, был выполнен по заказу России. Вероятную подрывницу удалось быстро разыскать благодаря видео с камер наблюдения, рассказал в комментарии РБК-Украина глава МВД Игорь Клименко.

"Есть все основания полагать, что преступление выполнено по заказу России. Враг в очередной раз использует вербовку наших граждан, создавая смертельные ловушки для украинских правоохранителей", - пояснил он.

По его словам, продолжаются дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия. Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к организации этого преступления.

"Благодаря видео с камер наблюдения удалось быстро отработать маршрут движения подозреваемой и зафиксировать момент закладки взрывного устройства. Уже через 10 часов после подрыва полиция совместно с СБУ задержали вероятную исполнительницу", - добавил Клименко.

Взрывы во Львове - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что полиция задержала женщину, устроившую теракт во Львове. Правоохранители показали видео, на котором она закладывает взрывчатку. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Как сообщал Главред, ночью поступило сообщение о проникновении в магазин на ул. Данилишина, 20 в городе Львов. После прибытия первого экипажа патрульной полиции произошел первый взрыв. Когда на место приехал второй экипаж - прогремел второй.

Напомним, в патрульной полиции Львовской области заявили, что в результате теракта погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька. Старший лейтенант полиции была родом из Волыни. Сначала работала в Херсонской области, а с 2023 года - во Львовской области.

О персоне: Игорь Клименко

Игорь Владимирович Клименко — государственный украинский деятель, министр внутренних дел Украины с 7 февраля 2023 года (исполнял обязанности с 18 января по 7 февраля), с 2019 по 2023 год — глава Национальной полиции Украины, сообщает "Википедия".

