В Британии сделали громкое заявление о развертывании войск в Украине - The Telegraph

Дарья Пшеничник
22 февраля 2026, 10:07
Великобритания выделяет 250 млн долларов на подготовку к возможной миротворческой миссии в Украине.

Гилли заявил, что хочет отправить британские войска в Украину/ Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Главное из новости:

  • Гилли хочет развернуть британские войска в Украине после заключения мира
  • Он называет 2026 год годом завершения войны
  • Лондон готовит "коалицию желающих" и инвестирует более $250 млн в подготовку сил и технологии

Министр обороны Великобритании Джон Гилли заявил о намерении стать первым главой оборонного ведомства, который развернет британских военных в Украине после заключения мирного соглашения. По его убеждению, 2026 год должен стать "годом окончания этой ужасной войны".

В колонке для The Telegraph Гилли описал свое видение завершения российско-украинской войны и подчеркнул непоколебимую поддержку президента Владимира Зеленского. Он отметил:

"Я хочу быть министром обороны, который развернет британские войска в Украине, потому что это будет означать, что эта война наконец закончится. Это будет означать, что мы договорились о мире в Украине. А безопасной Европе нужна сильная, суверенная Украина".

Миротворческая "коалиция желающих"

Лондон вместе с союзниками работает над формированием многонациональных сил, которые будут обеспечивать безопасность Украины после прекращения боевых действий. Великобритания уже инвестировала более 250 млн долларов в подготовку собственных военных к возможному развертыванию — средства пойдут на модернизацию техники, связи и средств противодействия дронам.

Кроме того, страна присоединилась к совместному производству украинского перехватчика "Восьминог" на базе искусственного интеллекта, способного эффективно уничтожать Shahed по более низкой себестоимости.

Визит во время массированных атак

Гилли также вспомнил свой недавний приезд в Украину, который совпал с одной из самых мощных атак РФ. По его словам, той ночью российские войска выпустили 90 Shahed по Киеву, а баллистическая ракета попала во Львов - всего в 15 минутах езды от места его пребывания.

"Это суровое напоминание о том, что украинский народ пережил за последние 1459 ночей", - отметил министр.

Поддержка без устали

Глава британского Минобороны подчеркнул, что Лондон продолжит наращивать военную помощь Украине и усиливать санкционное давление на Россию. Он отметил, что украинские военные уже интегрируются в учебные программы НАТО и передают союзникам свой опыт борьбы с дронами.

В своей колонке Гилли подчеркнул:

"Украинцы показали, что не боятся российской агрессии. Единственное, чего боится Украина, – это усталость Запада. Но, как знает президент Зеленский, друзья Украины никогда не устанут".

Министр подытожил, что Великобритания стремится помочь Украине войти в переговоры с максимально сильной позиции и сделать 2026 год годом завершения войны.

Поддержка Украины – что говорит эксперт

Поддержка Украины со стороны западных партнеров остается стабильной и масштабной, а ключевым стратегическим союзником для нашего государства остается Европейский Союз. Такую оценку дал политолог, руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

По словам эксперта, ЕС играет решающую роль не только в финансовой поддержке, но и в удовлетворении военных потребностей Украины, в частности в финансировании закупки американского вооружения.

"Украина закупает американское оружие за средства ЕС. Во время встречи в Вашингтоне 18 августа обсуждался объем военных закупок на 90-100 млрд долларов. Речь идет об оружии сдерживания, которое служит долгосрочной гарантией безопасности для Украины. Такая масштабная поддержка партнеров значительно затрудняет России одержать победу в войне", - подчеркнул Фесенко.

Эксперт отметил, что именно системная и долгосрочная модель помощи со стороны европейских партнеров формирует для Украины стратегические гарантии безопасности и усиливает ее позиции в противостоянии с Россией.

Помощь Украине - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, 2 февраля страны-участницы заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") пообещали выделить в этом году 35 миллиардов евро на поддержку украинской армии.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал передачу Украине 100 французских и 150 шведских многоцелевых истребителей четвертого поколения. Об этом он заявил во время общения со студентами и преподавателями Киевского авиационного института (КАИ), которое транслировал Офис президента Украины.

Также коалиция из 11 стран Европейского Союза выступила с инициативой смягчить правила, чтобы Украина могла использовать заем в размере 90 миллиардов евро на закупку британского вооружения, в частности ракет Storm Shadow.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: The Telegraph

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом.

В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph, который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

война в Украине Британия миротворцы война России и Украины
