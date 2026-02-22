Укр
Новые графики для Киева и области: отключения электроэнергии 22 февраля

Алексей Тесля
22 февраля 2026, 00:14
Распределения на подгруппы не предусмотрено — для каждого адреса сформирован отдельный график подачи света.
Киевлян предупредили о новых отключениях / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Главное:

  • В Киеве вновь начнут действовать временные графики отключений
  • Для каждого адреса сформирован отдельный график подачи света

В Киеве вновь начнут действовать временные индивидуальные графики ограничения электроснабжения.

О новых графиках в воскресенье, 22 февраля, сообщила компания ДТЭК на своей странице в Facebook.

В этот раз распределения на подгруппы не предусмотрено — для каждого адреса сформирован отдельный график подачи света.

Потребителям предлагают проверить информацию об отключениях на 22 февраля через официальные каналы компании: в Telegram, Viber или на сайте поставщика.

Кроме того, отмечается, что 22 февраля в Киевской области электроэнергию будут отключать в соответствии с ранее утверждёнными очередями.

Отключения электроэнергии: позиция Минэнерго

Украинская энергосистема по-прежнему функционирует в условиях повышенной нагрузки. На повреждённых из-за обстрелов объектах аварийные службы продолжают восстановительные работы в круглосуточном режиме.

В Министерство энергетики Украины заявили, что после последней масштабной атаки РФ и проведения заседания штаба по ликвидации её последствий в Киеве и области система остаётся в рабочем состоянии. Вместе с тем она работает на пределе возможностей.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве ввели ограничение горячего водоснабжения жилого фонда города, в связи с работами по восстановлению поставок населению. Ограничение ГВС в Киеве касается только тех домов, где это технически необходимо для восстановления теплоснабжения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев получит новые ресурсы для восстановления. В Киев уже направлены больше сотни ремонтных бригад и привлекаются дополнительные из регионов для восстановления.

Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.

Об источнике: ДТЭК

ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.

Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

