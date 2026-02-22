Новые графики для Киева и области: отключения электроэнергии 22 февраля

Главное:
- В Киеве вновь начнут действовать временные графики отключений
- Для каждого адреса сформирован отдельный график подачи света
В Киеве вновь начнут действовать временные индивидуальные графики ограничения электроснабжения.
О новых графиках в воскресенье, 22 февраля, сообщила компания ДТЭК на своей странице в Facebook.
В этот раз распределения на подгруппы не предусмотрено — для каждого адреса сформирован отдельный график подачи света.
Потребителям предлагают проверить информацию об отключениях на 22 февраля через официальные каналы компании: в Telegram, Viber или на сайте поставщика.
Кроме того, отмечается, что 22 февраля в Киевской области электроэнергию будут отключать в соответствии с ранее утверждёнными очередями.
Отключения электроэнергии: позиция Минэнерго
Украинская энергосистема по-прежнему функционирует в условиях повышенной нагрузки. На повреждённых из-за обстрелов объектах аварийные службы продолжают восстановительные работы в круглосуточном режиме.
В Министерство энергетики Украины заявили, что после последней масштабной атаки РФ и проведения заседания штаба по ликвидации её последствий в Киеве и области система остаётся в рабочем состоянии. Вместе с тем она работает на пределе возможностей.
Отключения в Киеве - новости по теме
Ранее сообщалось о том, что в Киеве ввели ограничение горячего водоснабжения жилого фонда города, в связи с работами по восстановлению поставок населению. Ограничение ГВС в Киеве касается только тех домов, где это технически необходимо для восстановления теплоснабжения.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев получит новые ресурсы для восстановления. В Киев уже направлены больше сотни ремонтных бригад и привлекаются дополнительные из регионов для восстановления.
Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.
Другие новости:
- Новые контракты с бонусами для военных утвердили: Шмыгаль раскрыл содержание
- Шмыгаль и Федоров уходят с должностей, состав Ставки изменили - что известно
- Шмыгаль стал новым главой Минэнерго и сделал важное заявление
Об источнике: ДТЭК
ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред