Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Летел рой дронов и ракет: Зеленский рассказал о смертельном ударе РФ по Украине

Анна Косик
22 февраля 2026, 10:48
179
Российские удары показывают, что в обстрелы Москва вкладывается больше, чем в дипломатию.
последствия атаки на Киевщину
Президент рассказал о ликвидации последствий ночной атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Что сообщил Зеленский:

  • Враг применил более 350 воздушных целей для атаки на Украину
  • В Киевской области в результате российского обстрела есть жертва
  • За последнюю неделю РФ выпустила по Украине более 2700 целей

В ночь на 22 февраля страна-агрессор Россия атаковала Украину более чем 300 ударными дронами, большинство из которых "Шахеды", и 50 ракетами различных типов, из которых значительная часть баллистических.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Враг бил по Киеву и области, Днепровщине, Кировоградщине, Николаевщине, Одесской области, Полтавщине, Сумщине.

видео дня
инфографика шахед, шахед, шахеды
Shahed-136 / Инфографика: Главред

По словам президента, ликвидация последствий ночного российского обстрела продолжается. В Фастовском районе от удара погиб человек. Восемь человек ранены, среди них один ребенок.

"Главная цель удара – энергетика, также пострадали обычные жилые дома, есть повреждения железной дороги", – добавил он.

  • Ликвидация последствий атаки РФ в Киевскую область 22 февраля
    Ликвидация последствий атаки РФ в Киевскую область 22 февраля фото: t.me/dsns_telegram
  • Ликвидация последствий атаки РФ в Киевскую область 22 февраля
    Ликвидация последствий атаки РФ в Киевскую область 22 февраля фото: t.me/dsns_telegram
  • Ликвидация последствий атаки РФ в Киевскую область 22 февраля
    Ликвидация последствий атаки РФ в Киевскую область 22 февраля фото: t.me/dsns_telegram
  • Ликвидация последствий атаки РФ в Киевскую область 22 февраля
    Ликвидация последствий атаки РФ в Киевскую область 22 февраля фото: t.me/dsns_telegram
  • Ликвидация последствий атаки РФ в Киевскую область 22 февраля
    Ликвидация последствий атаки РФ в Киевскую область 22 февраля фото: t.me/dsns_telegram
  • Ликвидация последствий атаки РФ в Киевскую область 22 февраля
    Ликвидация последствий атаки РФ в Киевскую область 22 февраля фото: t.me/dsns_telegram
  • Ликвидация последствий атаки РФ в Киевскую область 22 февраля
    Ликвидация последствий атаки РФ в Киевскую область 22 февраля фото: t.me/dsns_telegram
  • Ликвидация последствий атаки РФ в Киевскую область 22 февраля
    Ликвидация последствий атаки РФ в Киевскую область 22 февраля фото: t.me/dsns_telegram
  • Ликвидация последствий атаки РФ в Киевскую область 22 февраля
    Ликвидация последствий атаки РФ в Киевскую область 22 февраля фото: t.me/dsns_telegram

Москва продолжает вкладываться в удары больше, чем в дипломатию

Зеленский отметил, что только за последнюю неделю Россия выпустила против Украины более 1300 ударных дронов, более 1400 управляемых авиационных бомб и 96 ракет различных типов, в том числе десятки баллистических.

"Именно поэтому мы должны усиливать нашу ПВО. Нужны системы, которые эффективно работают против баллистики. Спасибо всем партнерам, которые помогают нам с закупками ракет ПВО через PURL и своими собственными поставками. Каждый такой пакет защищает критическую инфраструктуру и сохраняет нормальность жизни", - добавил глава государства.

Россия может изменить цели атак на Украину - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам бывшего командующего Аэромобильными войсками ВСУ Ивана Якубца, Россия в течение всей зимы атакует Украину дронами и ракетами. Главными целями обстрелов РФ являются объекты энергетики.

Хотя на носу уже весна, враг не планирует прекращать удары по Украине. При этом цели атак, скорее всего, изменятся. Весной и летом россияне могут наносить удары по объектам, обеспечивающим водоснабжение.

Российские удары по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что Россия нанесла ракетный удар по еще одному американскому бизнесу в Украине - гражданскому производственному предприятию компании "Монделис" в Тростянце.

Ранее сообщалось, что Россия 22 февраля осуществила очередную масштабную комбинированную атаку по Украине. Под ударами оказались как минимум четыре областных центра, а в Киеве в результате обстрела загорелся жилой дом.

Накануне, 21 февраля, стало известно, что российская армия продолжила атаковать украинские города. В частности, оккупанты атаковали Одессу, Сумы и Запорожскую область.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский новости Украины ракетный удар атака дронов Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Потеплеет до +13 градусов: в Украину уже идет метеорологическая весна

Потеплеет до +13 градусов: в Украину уже идет метеорологическая весна

11:51Синоптик
Подозреваемую в совершении теракта во Львове задержали: появились новые детали

Подозреваемую в совершении теракта во Львове задержали: появились новые детали

11:01Украина
Летел рой дронов и ракет: Зеленский рассказал о смертельном ударе РФ по Украине

Летел рой дронов и ракет: Зеленский рассказал о смертельном ударе РФ по Украине

10:48Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Почему легендарная изолента из СССР была синей: объяснение удивит многих

Почему легендарная изолента из СССР была синей: объяснение удивит многих

"Честная, драйвовая": Елена Тополя вышла на связь с громким признанием

"Честная, драйвовая": Елена Тополя вышла на связь с громким признанием

Гороскоп Таро на завтра 22 февраля: Козерогам - шанс, Рыбам - трудное решение

Гороскоп Таро на завтра 22 февраля: Козерогам - шанс, Рыбам - трудное решение

Карта Deep State онлайн за 22 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 22 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 22 февраля (обновляется)

Последние новости

11:51

Потеплеет до +13 градусов: в Украину уже идет метеорологическая весна

11:06

Орех представляет опасность для дома: на каком расстоянии его можно сажать

11:01

Подозреваемую в совершении теракта во Львове задержали: появились новые детали

11:01

Любовный гороскоп на неделю с 23 февраля по 1 марта

10:48

Летел рой дронов и ракет: Зеленский рассказал о смертельном ударе РФ по УкраинеФото

Россия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – ЛатушкоРоссия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – Латушко
10:26

Пережил Сталина — где похоронен последний "принц Украины" и кем он былВидео

10:25

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 22 февраля (обновляется)

10:07

В Британии сделали громкое заявление о развертывании войск в Украине - The Telegraph

09:58

"Выбрала путь служения людям": во Львове во время теракта погибла Виктория Шпилька

Реклама
09:32

Отключение света в Украине — графики на 22 февраля (обновляется)

09:25

Гороскоп Таро на неделю с 23 февраля по 1 марта: Девам - риск, Льву - перепутье

09:22

Карта Deep State онлайн за 22 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

09:19

РФ нанесла ракетный удар по американскому предприятию в Тростянце - подробности

09:18

Гороскоп на завтра 23 февраля: Близнецам - интересный вечер, Весам - ошибка

08:57

Гороскоп на неделю с 23 февраля по 1 марта: Овну - раздражение, Рыбам - чудо

08:50

Зеленский скоро может встретиться с Путиным: Уиткофф назвал сроки

08:10

Как РФ может оказаться хранителем иранского ядерного материаламнение

08:06

Теракт во Львове: известно об одной погибшей и более десятка пострадавшихВидео

07:14

Россия нанесла комбинированный удар по Украине: первые последствия в Киеве и других регионах

06:14

Как не дать сороконожкам захватить ваш дом: от них можно избавится навсегдаВидео

Реклама
06:10

В провале контрнаступления виноват Байденмнение

05:58

Ласточки в Украине исчезают не случайно: кто виноват

05:32

От сфинкса до рэгдолла: какая порода кошек подходит каждому знаку зодиака

05:00

Чернота на доске исчезнет за минуты: народный лайфхак, проверенный хозяйкамиВидео

04:12

Не стоит перекапывать огород весной: агрономы объяснили опасную ошибку

04:00

Тест на гениальность: найдите 3 отличия на картинке слона в воде за 23 с

03:00

Три знака зодиака вот-вот изменят свою жизнь на 180 градусов - список избранных

01:40

Комета размером с город "взорвалась": астрономы бьют тревогу

00:14

Новые графики для Киева и области: отключения электроэнергии 22 февраля

21 февраля, суббота
23:38

Не только Овен и Рак: самые несовместимые пары знаков зодиака

22:45

"Подыгрывают агрессору": в МИД жестко поставили на место Орбана и Фицо

22:18

РФ нацелена продвигаться вглубь: эксперт заявил об угрозе для новых городов

21:31

"Это катастрофа": эксперт раскрыл худший прогноз наступления из БеларусиВидео

21:20

Впервые за время войны: Сырский назвал важную стратегическую победу Украины

20:19

Историю Руси могли переписать: что не так с легендой о варягахВидео

20:17

Война без перелома надолго: в The Times раскрыли мрачный сценарий

19:55

Долгожданное потепление и "плюс": в Тернополе резко изменится погода

19:42

Бройлер или домашний: каких индюков выгоднее держать

19:32

Ситуация в электросети заставляет действовать: как будут отключать свет 22 февраля

19:28

Кухонный "мусор" творит чудеса в огороде: обычные отходы с кухни спасают урожайВидео

Реклама
19:10

Почему Одесса один из самых уязвимых для атак противника городмнение

19:06

Какой цвет авто является лучшим: царапины и грязь будут незаметны

18:47

Фильтр исчез в прямом эфире: как одна секунда изменила жизнь блогершиВидео

18:37

Переговоры Украины с США и РФ: Зеленский предупредил о возможной смене позицииВидео

18:25

У путинистки Распутиной не открываются глаза и не закрывается рот: омолодилась

18:18

"Минус" два корабля и самолеты: Силы обороны провели эффектную операцию в Крыму

18:05

Нашел "сокровище" среди мусора: прохожий забрал дорогую вещь с улицы

17:53

У Тараса Цимбалюка роман с новой девушкой: что известно

17:30

Орбан выдвинул наглый ультиматум Украине: шантажирует и грозит "неприятностями"

17:29

Фронт изменился: ВСУ освободили сотни километров на важном направлении

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять