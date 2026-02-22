Летел рой дронов и ракет: Зеленский рассказал о смертельном ударе РФ по Украине

Российские удары показывают, что в обстрелы Москва вкладывается больше, чем в дипломатию.

https://glavred.info/ukraine/letel-roy-dronov-i-raket-zelenskiy-rasskazal-o-smertelnom-udare-rf-po-ukraine-10742882.html Ссылка скопирована

Президент рассказал о ликвидации последствий ночной атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Что сообщил Зеленский:

Враг применил более 350 воздушных целей для атаки на Украину

В Киевской области в результате российского обстрела есть жертва

За последнюю неделю РФ выпустила по Украине более 2700 целей

В ночь на 22 февраля страна-агрессор Россия атаковала Украину более чем 300 ударными дронами, большинство из которых "Шахеды", и 50 ракетами различных типов, из которых значительная часть баллистических.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Враг бил по Киеву и области, Днепровщине, Кировоградщине, Николаевщине, Одесской области, Полтавщине, Сумщине.

видео дня

Shahed-136 / Инфографика: Главред

По словам президента, ликвидация последствий ночного российского обстрела продолжается. В Фастовском районе от удара погиб человек. Восемь человек ранены, среди них один ребенок.

"Главная цель удара – энергетика, также пострадали обычные жилые дома, есть повреждения железной дороги", – добавил он.

Москва продолжает вкладываться в удары больше, чем в дипломатию

Зеленский отметил, что только за последнюю неделю Россия выпустила против Украины более 1300 ударных дронов, более 1400 управляемых авиационных бомб и 96 ракет различных типов, в том числе десятки баллистических.

"Именно поэтому мы должны усиливать нашу ПВО. Нужны системы, которые эффективно работают против баллистики. Спасибо всем партнерам, которые помогают нам с закупками ракет ПВО через PURL и своими собственными поставками. Каждый такой пакет защищает критическую инфраструктуру и сохраняет нормальность жизни", - добавил глава государства.

Россия может изменить цели атак на Украину - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам бывшего командующего Аэромобильными войсками ВСУ Ивана Якубца, Россия в течение всей зимы атакует Украину дронами и ракетами. Главными целями обстрелов РФ являются объекты энергетики.

Хотя на носу уже весна, враг не планирует прекращать удары по Украине. При этом цели атак, скорее всего, изменятся. Весной и летом россияне могут наносить удары по объектам, обеспечивающим водоснабжение.

Российские удары по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что Россия нанесла ракетный удар по еще одному американскому бизнесу в Украине - гражданскому производственному предприятию компании "Монделис" в Тростянце.

Ранее сообщалось, что Россия 22 февраля осуществила очередную масштабную комбинированную атаку по Украине. Под ударами оказались как минимум четыре областных центра, а в Киеве в результате обстрела загорелся жилой дом.

Накануне, 21 февраля, стало известно, что российская армия продолжила атаковать украинские города. В частности, оккупанты атаковали Одессу, Сумы и Запорожскую область.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред