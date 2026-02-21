Нашел "сокровище" среди мусора: прохожий забрал дорогую вещь с улицы

Обычная прогулка по району неожиданно принесла мужчине редкую находку. На тротуаре у дома оказался винтажный комод из культовой коллекции.

Мужчина нашел на улице дорогую вещь / Коллаж Главред, фото: Pexels, Shutterstock

Обычная прогулка по району обернулась неожиданной удачей для одного из мужчин. Всего в нескольких домах от своего жилья он заметил на тротуаре редкий комод из культовой коллекции Broyhill Sculptra. Предмет мебели оказался в отличном состоянии и сразу привлек внимание пользователей соцсетей.

Своей находкой он поделился на форуме Reddit. Пользователи платформы активно отреагировали на историю, назвав ее "мечтой любого любителя винтажа". Многие признались, что подобные удачные находки во время прогулок случаются крайне редко.

Мебель на тротуаре

Автор публикации рассказал, что не поверил глазам, увидев аккуратно выставленный предмет. После короткого разговора с соседом выяснилось, что комод был найден много лет назад в комиссионном магазине и просто стал больше не нужен владельцу.

Мужчина нашел винтажный комод на улице / Фото: Reddit

На снимке, приложенном к посту, пользователи увидели прекрасно сохранившийся предмет с шестью ящиками и центральным отделением. Именно такие модели высоко ценятся на вторичном рынке. В специализированных магазинах подобная мебель может стоить сотни долларов.

Интересно, что находка идеально вписалась в интерьер семьи, ведь дома у автора уже имелись несколько предметов из той же коллекции. Новый элемент планируют тщательно очистить и использовать для хранения детских вещей.

Реакция соцсетей

История быстро привлекла внимание аудитории. Комментаторы делились своими эмоциями и выражали легкую зависть.

Многие отмечали, что подобные находки во время прогулок сейчас являются большой редкостью:

"Замечательно! У меня есть низкий комод, высокий комод и прикроватная тумбочка в таком же стиле. Очень красиво, и я заплатила за это немалую сумму! Вам повезло";

"Ух ты, это потрясающе! Мои прогулки никогда не бывают такими плодотворными";

"Где вы все такие счастливчики живете?! Я вижу столько постов о том, как находили сокровища в мусорных контейнерах, либо бесплатно у дороги, сидя у мусорных баков... ужас".

Эксперты по устойчивому потреблению отмечают растущий интерес к мебели прошлых десятилетий. Многие покупатели все чаще обращаются к винтажным предметам, считая их более долговечными и качественными.

При этом проблема утилизации мебели остается серьезной. По оценкам Агентства по охране окружающей среды США, миллионы тонн предметов интерьера ежегодно оказываются на свалках, несмотря на возможность повторного использования.

Ранее Главред писал о том, что мужчина узнал себя на картине в секонд-хенде. Митчелл Кэри из США наткнулся в магазине на рисунок 1978 года, который оказался пугающе похож на него. Фото находки быстро разлетелось по соцсетям.

Также сообщалось о том, что обычный поход в благотворительный магазин обернулся для жительницы США неожиданной и крайне приятной находкой. Купленная за символическую сумму старая копилка скрывала внутри тысячи долларов наличными, чем вызвала бурное обсуждение в социальных сетях.

