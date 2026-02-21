Укр
Нашел "сокровище" среди мусора: прохожий забрал дорогую вещь с улицы

Константин Пономарев
21 февраля 2026, 18:05
Обычная прогулка по району неожиданно принесла мужчине редкую находку. На тротуаре у дома оказался винтажный комод из культовой коллекции.
Мужчина нашел на улице дорогую вещь
Мужчина нашел на улице дорогую вещь / Коллаж Главред, фото: Pexels, Shutterstock

Вы узнаете:

  • Что стояло на тротуаре вместо мусора
  • Как "ненужная" вещь оказалась редкостью
  • Что делает винтажные вещи особенными

Обычная прогулка по району обернулась неожиданной удачей для одного из мужчин. Всего в нескольких домах от своего жилья он заметил на тротуаре редкий комод из культовой коллекции Broyhill Sculptra. Предмет мебели оказался в отличном состоянии и сразу привлек внимание пользователей соцсетей.

Своей находкой он поделился на форуме Reddit. Пользователи платформы активно отреагировали на историю, назвав ее "мечтой любого любителя винтажа". Многие признались, что подобные удачные находки во время прогулок случаются крайне редко.

видео дня

Мебель на тротуаре

Автор публикации рассказал, что не поверил глазам, увидев аккуратно выставленный предмет. После короткого разговора с соседом выяснилось, что комод был найден много лет назад в комиссионном магазине и просто стал больше не нужен владельцу.

Мужчина нашел винтажный комод на улице
Мужчина нашел винтажный комод на улице / Фото: Reddit

На снимке, приложенном к посту, пользователи увидели прекрасно сохранившийся предмет с шестью ящиками и центральным отделением. Именно такие модели высоко ценятся на вторичном рынке. В специализированных магазинах подобная мебель может стоить сотни долларов.

Интересно, что находка идеально вписалась в интерьер семьи, ведь дома у автора уже имелись несколько предметов из той же коллекции. Новый элемент планируют тщательно очистить и использовать для хранения детских вещей.

Реакция соцсетей

История быстро привлекла внимание аудитории. Комментаторы делились своими эмоциями и выражали легкую зависть.

Многие отмечали, что подобные находки во время прогулок сейчас являются большой редкостью:

  • "Замечательно! У меня есть низкий комод, высокий комод и прикроватная тумбочка в таком же стиле. Очень красиво, и я заплатила за это немалую сумму! Вам повезло";
  • "Ух ты, это потрясающе! Мои прогулки никогда не бывают такими плодотворными";
  • "Где вы все такие счастливчики живете?! Я вижу столько постов о том, как находили сокровища в мусорных контейнерах, либо бесплатно у дороги, сидя у мусорных баков... ужас".

Эксперты по устойчивому потреблению отмечают растущий интерес к мебели прошлых десятилетий. Многие покупатели все чаще обращаются к винтажным предметам, считая их более долговечными и качественными.

При этом проблема утилизации мебели остается серьезной. По оценкам Агентства по охране окружающей среды США, миллионы тонн предметов интерьера ежегодно оказываются на свалках, несмотря на возможность повторного использования.

Ранее Главред писал о том, что мужчина узнал себя на картине в секонд-хенде. Митчелл Кэри из США наткнулся в магазине на рисунок 1978 года, который оказался пугающе похож на него. Фото находки быстро разлетелось по соцсетям.

Также сообщалось о том, что обычный поход в благотворительный магазин обернулся для жительницы США неожиданной и крайне приятной находкой. Купленная за символическую сумму старая копилка скрывала внутри тысячи долларов наличными, чем вызвала бурное обсуждение в социальных сетях.

Об источнике: Reddit

Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.

Они быстро "считывают" людей: три знака зодиака сочетают в себе гения и интуицию

10:10

Перевод часов в 2026 году: перейдет ли Украина на летнее время

09:28

Почему 22 февраля нельзя подметать и мыть полы: какой церковный праздник

