Кремль врет о крупных победах на фронте: в ISW разоблачили страну-лжеца

Виталий Кирсанов
21 февраля 2026, 11:13
Российские власти продвигают тезис о "неизбежной победе", стремясь повлиять на позицию западных стран.
Кремль врет о крупных победах на фронте
Кремль врет о крупных победах на фронте / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 53 отдельная механизированная бригада им. князя Владимира Мономаха

Кратко:

  • В РФ говорят, что с начала 2026 года заняли 42 населенных пункта
  • В ISW посчитали, что россияне оккупировали только 19 населенных пунктов

Кремль распространяет заявления о якобы масштабных успехах на фронте, однако реальные показатели значительно скромнее. Об этом говорится в отчёте Институт изучения войны (ISW).

По оценке аналитиков, российские власти продвигают тезис о "неизбежной победе", стремясь повлиять на позицию западных стран и убедить их сократить поддержку Украины.

В частности, 20 февраля начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ, генерал-полковник Сергей Рудской, заявил, что с начала 2026 года российские войска якобы заняли около 900 квадратных километров и 42 населённых пункта. По его словам, в 2025 году под контроль РФ перешло более 6700 квадратных километров и свыше 300 населённых пунктов.

Кроме того, Рудской утверждал, что российские силы контролируют "более половины" Константиновки, а в январе-феврале 2026 года заняли 160 квадратных километров и 11 населённых пунктов в Запорожской и Днепропетровской областях, одновременно признав контратаки украинской армии.

В ISW подчёркивают, что подтверждённые данные отличаются от официальных заявлений. По их подсчётам, с начала 2026 года российские войска заняли 572 квадратных километра и 19 населённых пунктов. На сотни квадратных километров и десятки населённых пунктов меньше, чем было заявлено. В 2025 году, по оценке аналитиков, под контроль РФ перешло около 252 населённых пунктов.

Что касается Константиновки, эксперты считают, что российские силы продвинулись лишь примерно на 7% её территории. В восточной части Запорожской области в 2026 году они заняли около 99 квадратных километров и три населённых пункта, включая Гуляйполе. При этом украинские военные вернули под контроль 86 квадратных километров, а также полностью или частично отбили 18 населённых пунктов в Запорожской и Днепропетровской областях.

Аналитики отмечают, что российская армия в основном захватывает небольшие приграничные сёла, после чего представляет это как доказательство масштабного продвижения. По их мнению, такие заявления направлены на формирование впечатления о якобы обрушении линии фронта.

В ISW также указывают, что российские подразделения продолжают ограниченные атаки в ранее относительно спокойных районах на севере Сумской области, пытаясь создать информационный эффект. При этом темпы продвижения остаются незначительными, а потери - высокими.

По оценке экспертов, в 2025 году российские войска продвигались в среднем на 13-15 квадратных километров в сутки, теряя около 83 военнослужащих на каждый занятый квадратный километр.

Путин поднимает ставки - мнение эксперта

Как писал Главред, диктатор и военный преступник Владимир Путин начал выступать с угрозами в адрес Украины и европейских стран относительно возможного обострения войны. Такие заявления свидетельствуют о том, что действия Путина продиктованы страхом. Об этом в эфире 24 Канала заявил политолог Игорь Рейтерович.

По его мнению, Путина могла обеспокоить инициатива США по переговорному процессу, который развивается быстрее и эффективнее, чем рассчитывало руководство России. Именно поэтому он пытается продемонстрировать, что ситуация якобы более сложная и содержит много нерешенных вопросов.

"Мы конструктивно работаем с американцами, и Путин испугался, что таким образом мы сформируем документ, от которого России будет трудно отказаться. Или же, если она откажется, то в США будет возникать все больше вопросов о том, кто виноват в том, что война не заканчивается", - пояснил Рейтерович.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал , что российское военное командование поставило перед своими подразделениями задачу до 24 февраля 2026 года - в годовщину начала полномасштабного вторжения - продемонстрировать якобы "захват" более десяти украинских населенных пунктов.

Украинские подразделения продолжают контратакующие действия на запорожском направлении, выбивая российские войска из ранее занятых позиций и сужая так называемую "серую зону".

Ранее стало известно, что в Купянске Харьковской области остаются в окружении около 40 российских военных, которые могут только обороняться. Они засели в нескольких зданиях к северу от центра Купянска.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

