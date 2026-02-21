Почему 22 февраля нельзя подметать и мыть полы: какой церковный праздник

22 февраля не советуют подметать имыть пол - считалось, что таким образом можно вымести из дома счастье и благополучие.

В воскресенье, 22 февраля, православные христиане чтят обретение мощей святых мучеников в Евгении. Это событие связано с местностью Евгения неподалёку от Константинополя (современный Стамбул). Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 22 февраля

Во времена гонений на христиан тела пострадавших за веру тайно предавали земле, чтобы уберечь их от поругания. Спустя годы, когда преследования прекратились, на месте одного из таких захоронений начали происходить чудеса и исцеления, что привлекло внимание верующих.

В VII веке при патриархе Фоме I в Константинополе были торжественно обретены многочисленные мощи мучеников. Позднее, в XII веке, император Андроник I Комнин распорядился возвести здесь храм в память о мучениках и в честь святого апостола Андроника.

Большинство найденных святых остались неизвестными по именам. Однако среди них были и почитаемые в Церкви личности:

Святой апостол Андроник - один из семидесяти апостолов, упоминаемый апостолом Павлом в Послании к Римлянам (16:7).

Святая Иуния (Юния) - сподвижница Андроника, также упомянутая апостолом Павлом.

Согласно преданию, мощи были открыты после явления благочестивому клирику Николаю Каллиграфу, что позволило установить церковное почитание мучеников.

Этот день символизирует торжество веры над гонениями. Даже если имена многих пострадавших за Христа не сохранились, их подвиг остаётся в духовной памяти Церкви.

Приметы 22 февраля

Ясное небо предвещает хороший урожай зерновых культур.

Лед на реках и озерах еще не взошел - весна будет поздней.

Зайцы и лисы осторожны и активны - еще ждать морозов.

Что нельзя делать 22 февраля

По народным верованиям, в этот день нежелательно заниматься домашними делами, которые перемешивают энергию дома. Не советуют стирать, гладить или вышивать, а особенно подметать или мыть пол - считалось, что таким образом можно вымести из дома счастье и благополучие.

Что можно делать 22 февраля

22 февраля, в день чествования святых мучеников, верующие обращаются к ним с просьбой о силах и терпениях, чтобы с достоинством пережить все жизненные испытания. В старину это время использовали для подготовки к весенним полевым работам: на поля и огороды вывозили удобрения, готовили почву. Народная мудрость советует, что если сегодня посадить раннюю капусту на рассаду, можно рассчитывать на щедрый урожай летом.

