ВСУ пошли в контратаку и отбили сотни километров: детали от Зеленского

Алексей Тесля
20 февраля 2026, 22:35
Военные блогеры не исключают, что успехам ВСУ на юге могло способствовать массовое отключение интернет-терминалов Starlink.
Владимир Зеленский, ВСУ
Владимир Зеленский рассказал об успехах ВСУ / Коллаж: Главред, фото: ОП, УНИАН

Главное из заявлений Зеленского:

  • ВСУ достигли успехов в освобождении сотен квадратных километров
  • Украина не проиграет войну, но "вопрос в том, победим ли мы"

Президент Владимир Зеленский заявил, что на фоне требований Кремля на переговорах украинские военные добиваются успехов в освобождении территорий на южных направлениях фронта.

Как подчеркнул он в интервью AFP, Украина достигла успехов в освобождении сотен квадратных километров.

Издание напоминает, что переговоры при посредничестве США в Женеве в начале этой недели не дали прогресса в ключевом вопросе территории в любом соглашении о прекращении конфликта. Москва пообещала, что захватит весь Донбасс силой, если Киев не отступит, а Путин не проявляет никаких признаков компромисса в отношении своих жестких требований прекратить четырехлетнюю инвазию.

Украина неоднократно отвергала возможность вывода своих войск из региона, заявляя, что такой шаг только ободрит Россию.

Требование о передаче территории России появилось в то время, когда, по словам Зеленского, киевские войска набирают силу в контрнаступлениях на южном фронте.

"Я не буду вдаваться в подробности, но сегодня я могу поздравить нашу армию, прежде всего, все силы обороны, - потому что на сегодняшний день освобождено 300 квадратных километров", - заявил президент.

Зеленский также уверен, что Украина не проиграет войну, но "вопрос в том, победим ли мы".

Военные блогеры предположили, что некоторым из успехов ВСУ на юге могло способствовать массовое отключение интернет-терминалов Starlink на всем фронте в Украине после того, как владелец сети Илон Маск отключил их по просьбе Киева.

Зеленский сказал, что Киев воспользовался ситуацией, но признал для AFP, что украинские силы также испытали перебои из-за отключения.

"Есть проблемы, есть вызовы", - отметил глава государства, добавив, что неудачи, с которыми сталкивается российская сторона, "гораздо серьезнее".

Отключение мобильной связи во время атак дронов — позиция специалиста

Как сообщалось ранее, эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов считает, что отключение мобильной сети или передачи данных для противодействия российским беспилотникам не имеет практического смысла.

По его словам, дроны типа "Шахед" не используют мобильную связь для управления. Кроме того, любые попытки передачи данных через SIM-карты оперативно выявляются и блокируются военными, поэтому тотальное отключение связи не является необходимой мерой.

Напомним, Главред писал, что коалиция из 11 стран Европейского Союза предложила ослабить правила, чтобы Украина могла использовать заем в размере 90 миллиардов евро для закупки британского вооружения, в частности ракет Storm Shadow.

Ранее Совет Евросоюза утвердил полный запрет на поставки российского сжиженного природного и трубопроводного газа в ЕС. Регламент приняли все 27 стран-членов.

Как сообщалось, согласно "плану процветания", в следующие 10 лет ЕС, США и международные финансовые учреждения – в том числе МВФ и Всемирный банк – инвестируют в Украину $500 млрд государственного и частного капитала.

О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш"

Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий".

С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

Владимир Зеленский война России и Украины








