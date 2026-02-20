"Систематически снимает": украинцы жалуются на комиссию в ПриватБанке

Вы узнаете:
- За что Приватбанк снимает комиссию
- Что на это говорят в банке
Клиенты Приватбанка жалуются, что банк снимает комиссию за услугу, за которою это якобы не предусмотрено.
На портале Минфин недовольная украинка рассказала подробности.
"Приватбанк систематически снимает комиссию с целевых средств, поступающих на карту для выплат (а именно — алименты), с которых комиссия не должна удерживаться", - написала клиентка.
По ее словам, несколько лет назад он обращалась с заявлением в ПриватБанк о прекращении и возврате удержанной комиссии, на что получила ответ, что алименты не являются целевыми средствами.
"Поэтому интересно разъяснение по этому поводу, имеют ли они право брать комиссию? Если нет — то вернут ли удержанные средства, а это не один год и месяц", - подытожила она.
В комментариях под отзывом девушке разъяснили, что у Исполнительной службы должен быть договор с Приватбанком на оплату комиссий за перевод алиментов клиентам Приватбанка за счет средств исполнительной службы.
"Только в таком случае Приватбанк не будет брать комиссию за зачисление средств на КДС. При отсутствии такого договора ПриватБанк вычисляет комиссию из средств клиента", - говорится в сообщении.
Напомним, как ранее сообщал Главред, клиенты ПриватБанка столкнулись с трудностями при актуализации данных в приложении Приват24.
Также известно, что клиенты ПриватБанка жалуются на недостаточную защиту от мошенников, которые снимают крупные суммы со счетов.
