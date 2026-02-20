Укр
"Систематически снимает": украинцы жалуются на комиссию в ПриватБанке

Сергей Кущ
20 февраля 2026, 18:55
41
Девушка уже обращалась с заявлением в ПриватБанк.
Украинцы жалуются на комиссию в ПриватБанке
Украинцы жалуются на комиссию в ПриватБанке / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Клиенты Приватбанка жалуются, что банк снимает комиссию за услугу, за которою это якобы не предусмотрено.

На портале Минфин недовольная украинка рассказала подробности.

видео дня

"Приватбанк систематически снимает комиссию с целевых средств, поступающих на карту для выплат (а именно — алименты), с которых комиссия не должна удерживаться", - написала клиентка.

По ее словам, несколько лет назад он обращалась с заявлением в ПриватБанк о прекращении и возврате удержанной комиссии, на что получила ответ, что алименты не являются целевыми средствами.

"Поэтому интересно разъяснение по этому поводу, имеют ли они право брать комиссию? Если нет — то вернут ли удержанные средства, а это не один год и месяц", - подытожила она.

Отзыв ПриватБанк
Отзыв ПриватБанк / Фото: скриншот

В комментариях под отзывом девушке разъяснили, что у Исполнительной службы должен быть договор с Приватбанком на оплату комиссий за перевод алиментов клиентам Приватбанка за счет средств исполнительной службы.

"Только в таком случае Приватбанк не будет брать комиссию за зачисление средств на КДС. При отсутствии такого договора ПриватБанк вычисляет комиссию из средств клиента", - говорится в сообщении.

Отзыв ПриватБанк
Отзыв ПриватБанк / Фото: скриншот

Напомним, как ранее сообщал Главред, клиенты ПриватБанка столкнулись с трудностями при актуализации данных в приложении Приват24.

Также известно, что клиенты ПриватБанка жалуются на недостаточную защиту от мошенников, которые снимают крупные суммы со счетов.

Об источнике: Минфин

Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.

На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Минфин Приватбанк
И Patriot не нужен: эксперт назвал способ обезопасить Украину от баллистики

И Patriot не нужен: эксперт назвал способ обезопасить Украину от баллистики

20:17Война
Будапешт заблокировал кредит для Киева на 90 млрд евро - FT

Будапешт заблокировал кредит для Киева на 90 млрд евро - FT

19:11Мир
Исторический момент для Венгрии: почему Орбан делает из Украины "врага"

Исторический момент для Венгрии: почему Орбан делает из Украины "врага"

19:10Мнения
Сейчас это выглядит дико: какие странные привычки были практически у всех в СССР

Сейчас это выглядит дико: какие странные привычки были практически у всех в СССР

Что добавить в воду, чтобы черенки не гнили, а прорастали: простой домашний способ

Что добавить в воду, чтобы черенки не гнили, а прорастали: простой домашний способ

Тест на гениальность: попробуйте найти 3 отличия на картинке за 23 секунды

Тест на гениальность: попробуйте найти 3 отличия на картинке за 23 секунды

Отключения по новому сценарию: свежие графики для Днепропетровщины на 20 февраля

Отключения по новому сценарию: свежие графики для Днепропетровщины на 20 февраля

Где в Украине самая чистая питьевая вода: результаты исследований

Где в Украине самая чистая питьевая вода: результаты исследований

