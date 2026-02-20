"Систематически снимает": украинцы жалуются на комиссию в ПриватБанке

Девушка уже обращалась с заявлением в ПриватБанк.

Украинцы жалуются на комиссию в ПриватБанке / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

За что Приватбанк снимает комиссию

Что на это говорят в банке

Клиенты Приватбанка жалуются, что банк снимает комиссию за услугу, за которою это якобы не предусмотрено.

На портале Минфин недовольная украинка рассказала подробности.

"Приватбанк систематически снимает комиссию с целевых средств, поступающих на карту для выплат (а именно — алименты), с которых комиссия не должна удерживаться", - написала клиентка.

По ее словам, несколько лет назад он обращалась с заявлением в ПриватБанк о прекращении и возврате удержанной комиссии, на что получила ответ, что алименты не являются целевыми средствами.

"Поэтому интересно разъяснение по этому поводу, имеют ли они право брать комиссию? Если нет — то вернут ли удержанные средства, а это не один год и месяц", - подытожила она.

Отзыв ПриватБанк / Фото: скриншот

В комментариях под отзывом девушке разъяснили, что у Исполнительной службы должен быть договор с Приватбанком на оплату комиссий за перевод алиментов клиентам Приватбанка за счет средств исполнительной службы.

"Только в таком случае Приватбанк не будет брать комиссию за зачисление средств на КДС. При отсутствии такого договора ПриватБанк вычисляет комиссию из средств клиента", - говорится в сообщении.

Отзыв ПриватБанк / Фото: скриншот

Напомним, как ранее сообщал Главред, клиенты ПриватБанка столкнулись с трудностями при актуализации данных в приложении Приват24.

Также известно, что клиенты ПриватБанка жалуются на недостаточную защиту от мошенников, которые снимают крупные суммы со счетов.

Об источнике: Минфин Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия. На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

